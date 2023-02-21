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Рост по COVID-19: за неделю заболели 94 тысячи человек
Рост по COVID-19: за неделю заболели 94 тысячи человек - РИА Новости Крым, 21.02.2023
Рост по COVID-19: за неделю заболели 94 тысячи человек
Заболеваемость коронавирусом в России за неделю выросла на 20 процентов, в стране за семь дней выявлено 94 тысячи случаев. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 21.02.2023
2023-02-21T20:16
2023-02-21T20:16
2023-02-21T20:16
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коронавирус
распространение коронавируса в рф
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Заболеваемость коронавирусом в России за неделю выросла на 20 процентов, в стране за семь дней выявлено 94 тысячи случаев. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.Также в регионах увеличивается заболеваемость ОРВИ и гриппом.В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладает грипп — на него приходится 56,7 процента положительных находок. В большинстве случаев – вирус гриппа B. Из числа других респираторных инфекций негриппозной этиологии циркулируют РС-вирусы, риновирусы и аденовирусы.Ситуация с COVID-19 в КрымуЗа сутки в Республике Крым зарегистрировано 34 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 212 132 положительных на COVID-19.Госпитализировано еще семь пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 951 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 23 человека, за весь период – 204 695.Летальных исходов не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе – 5 421.Ситуация с COVID-19 в СевастополеВ городе зарегистрирован еще 71 случай заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализированы 12 человек, выписаны 16. На данный момент в больницах находятся 98 пациентов, из них 90 – с подтвержденным COVID-19.В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели инфекцией 98 988 человек, выздоровели 95 858.На фоне роста заболеваемости в регионах страны продолжаются противоэпидемические мероприятия. Гражданам советуют соблюдать меры профилактики, избегать мест с массовым скоплением людей и пользоваться индивидуальными защитными средствами.Читайте также на РИА Новости Крым:Резкий рост заболеваемости COVID: данные по Крыму и СевастополюСтрашный "кракен" и "нестрашный" грипп: в Крыму есть летальные исходыВ Крыму растет число заболевших ОРВИ и гриппом
https://crimea.ria.ru/20230213/stels-omikron-mutiroval-chem-opasen-virus-1126936815.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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роспотребнадзор, россия, коронавирус в крыму, коронавирус, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии, общество, орви, грипп, новости
Рост по COVID-19: за неделю заболели 94 тысячи человек
Роспотребнадзор: заболеваемость COVID-19 за неделю выросла на 20% до 94 тысяч человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Заболеваемость коронавирусом в России за неделю выросла на 20 процентов, в стране за семь дней выявлено 94 тысячи случаев. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Также в регионах увеличивается заболеваемость ОРВИ и гриппом.
"На седьмой неделе 2023 года зарегистрировано 94 тысячи новых случаев заболевания COVID-19, что на 20 процентов больше по сравнению с предыдущей. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ за неделю вырос незначительно – на 1%. Общее количество заболевших составило чуть более 1 млн человек", - говорится в сообщении.
В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладает грипп — на него приходится 56,7 процента положительных находок. В большинстве случаев – вирус гриппа B. Из числа других респираторных инфекций негриппозной этиологии циркулируют РС-вирусы, риновирусы и аденовирусы.
Ситуация с COVID-19 в Крыму
За сутки в Республике Крым зарегистрировано
34 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 212 132 положительных на COVID-19.
Госпитализировано еще семь пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 951 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 23 человека, за весь период – 204 695.
Летальных исходов не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе – 5 421.
Ситуация с COVID-19 в Севастополе
В городе зарегистрирован еще 71 случай заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализированы 12 человек, выписаны 16. На данный момент в больницах находятся 98 пациентов, из них 90 – с подтвержденным COVID-19.
В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели инфекцией 98 988 человек, выздоровели 95 858.
На фоне роста заболеваемости в регионах страны продолжаются противоэпидемические мероприятия. Гражданам советуют соблюдать меры профилактики, избегать мест с массовым скоплением людей и пользоваться индивидуальными защитными средствами.
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