https://crimea.ria.ru/20230221/rost-po-covid-19-za-nedelyu-zaboleli-94-tysyachi-chelovek-1127134515.html

Рост по COVID-19: за неделю заболели 94 тысячи человек

Рост по COVID-19: за неделю заболели 94 тысячи человек - РИА Новости Крым, 21.02.2023

Рост по COVID-19: за неделю заболели 94 тысячи человек

Заболеваемость коронавирусом в России за неделю выросла на 20 процентов, в стране за семь дней выявлено 94 тысячи случаев. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 21.02.2023

2023-02-21T20:16

2023-02-21T20:16

2023-02-21T20:16

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россия

коронавирус в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Заболеваемость коронавирусом в России за неделю выросла на 20 процентов, в стране за семь дней выявлено 94 тысячи случаев. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.Также в регионах увеличивается заболеваемость ОРВИ и гриппом.В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладает грипп — на него приходится 56,7 процента положительных находок. В большинстве случаев – вирус гриппа B. Из числа других респираторных инфекций негриппозной этиологии циркулируют РС-вирусы, риновирусы и аденовирусы.Ситуация с COVID-19 в КрымуЗа сутки в Республике Крым зарегистрировано 34 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 212 132 положительных на COVID-19.Госпитализировано еще семь пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 951 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 23 человека, за весь период – 204 695.Летальных исходов не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе – 5 421.Ситуация с COVID-19 в СевастополеВ городе зарегистрирован еще 71 случай заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализированы 12 человек, выписаны 16. На данный момент в больницах находятся 98 пациентов, из них 90 – с подтвержденным COVID-19.В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели инфекцией 98 988 человек, выздоровели 95 858.На фоне роста заболеваемости в регионах страны продолжаются противоэпидемические мероприятия. Гражданам советуют соблюдать меры профилактики, избегать мест с массовым скоплением людей и пользоваться индивидуальными защитными средствами.Читайте также на РИА Новости Крым:Резкий рост заболеваемости COVID: данные по Крыму и СевастополюСтрашный "кракен" и "нестрашный" грипп: в Крыму есть летальные исходыВ Крыму растет число заболевших ОРВИ и гриппом

https://crimea.ria.ru/20230213/stels-omikron-mutiroval-chem-opasen-virus-1126936815.html

https://crimea.ria.ru/20230216/vspyshki-kori-v-rossii-chto-grozit-krymu-1127001591.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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