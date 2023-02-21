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Оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные на 21 февраля - РИА Новости Крым, 21.02.2023
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Оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные на 21 февраля
Оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные на 21 февраля - РИА Новости Крым, 21.02.2023
Оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные на 21 февраля
В Крыму и Севастополе за сутки выявили 105 случаев заражения коронавирусом. Днем ранее медики подтвердили диагноз у 107 пациентов. РИА Новости Крым, 21.02.2023
2023-02-21T12:13
2023-02-21T12:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 105 случаев заражения коронавирусом. Днем ранее медики подтвердили диагноз у 107 пациентов.Оперативная сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 34 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 212 132 положительных на COVID-19."За истекшие сутки госпитализировано семь пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 951 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 23 человека, за весь период – 204 695", - говорится в сообщении регионального минздрава.Летальных исходов за сутки не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе – 5 421.Оперативная сводка по СевастополюВ городе зарегистрирован 71 новый случай заболевания COVID-19. Смертельных случаев не было."В ковидные стационары госпитализированы 12 человек, выписаны 16. На данный момент в больницах находятся 98 пациентов, из них 90 – с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве Севастополя.В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели инфекцией 98 988 человек, выздоровели 95 858.Сводка по коронавирусу в РоссииВ стране выявлено 11 277 новых случаев заражения. Скончались еще 38 человек.Госпитализировано в стационары страны 1 830 пациентов, что почти вдвое больше показателя предыдущего дня."Увеличение числа госпитализаций отмечено в 71 регионе, снижение – в 10 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в четырех субъектах РФ", - проинформировали в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.Выздоровело за сутки 13 994 человека.Читайте также на РИА Новости Крым:Резкий рост заболеваемости COVID: данные по Крыму и СевастополюВ Севастополе спасли пациента со 100% поражением легких из-за COVIDПочему умирают от COVID-19
https://crimea.ria.ru/20230214/covid-19-i-orvi-poshli-v-rost-1126966096.html
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Оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные на 21 февраля

В Крыму и Севастополе 21 февраля выявили 105 случаев заболевания COVID-19

12:13 21.02.2023
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВ Крыму и Севастополе 21 февраля выявили 105 случаев заболевания COVID-19
В Крыму и Севастополе 21 февраля выявили 105 случаев заболевания COVID-19 - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за сутки выявили 105 случаев заражения коронавирусом. Днем ранее медики подтвердили диагноз у 107 пациентов.

Оперативная сводка по Крыму

На территории Республики Крым зарегистрировано 34 новых случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 212 132 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано семь пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 951 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 23 человека, за весь период – 204 695", - говорится в сообщении регионального минздрава.
Летальных исходов за сутки не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе – 5 421.
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Оперативная сводка по Севастополю

В городе зарегистрирован 71 новый случай заболевания COVID-19. Смертельных случаев не было.
"В ковидные стационары госпитализированы 12 человек, выписаны 16. На данный момент в больницах находятся 98 пациентов, из них 90 – с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве Севастополя.
В горбольницах развернуто 126 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели инфекцией 98 988 человек, выздоровели 95 858.
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Сводка по коронавирусу в России

В стране выявлено 11 277 новых случаев заражения. Скончались еще 38 человек.
Госпитализировано в стационары страны 1 830 пациентов, что почти вдвое больше показателя предыдущего дня.
"Увеличение числа госпитализаций отмечено в 71 регионе, снижение – в 10 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в четырех субъектах РФ", - проинформировали в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.
Выздоровело за сутки 13 994 человека.
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