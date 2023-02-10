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В Севастополе спасли пациента со 100% поражением легких из-за COVID
В Севастополе спасли пациента со 100% поражением легких из-за COVID - РИА Новости Крым, 10.02.2023
В Севастополе спасли пациента со 100% поражением легких из-за COVID
Севастопольские врачи спасли пациента с тяжелой формой COVID-19 и 100% поражением легких. Об этом сообщает пресс-служба правительства города. РИА Новости Крым, 10.02.2023
2023-02-10T17:40
2023-02-10T17:40
2023-02-10T17:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Севастопольские врачи спасли пациента с тяжелой формой COVID-19 и 100% поражением легких. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.Под наблюдением врачей Александр находился 48 дней. Сейчас болезнь позади и мужчина проходит реабилитацию."Для его спасения наша команда применила все последние рекомендации по лечению пациентов с коронавирусом, а также все экстракорпоральные методы, которые имеются в арсенале нашего города. Здесь все сыграло свою роль: и удача, и молодой возраст, и желание самого пациента жить", - подчеркнул завотделением, врач анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии-реанимации городской больницы № 9 Алексей Суровицкий.Сегодня в ковидных стационарах Севастополя находятся 84 пациента с подтвержденным диагнозом. За последние сутки в городе зарегистрировано более 60 новых случаев COVID-19.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост заболеваемости: COVID-сводка по Крыму и СевастополюВ России растет заболеваемость COVID-19: введут ли новые ограниченияВ России выявлен второй случай заболевания "кракеном"
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В Севастополе спасли пациента со 100% поражением легких из-за COVID
В Севастополе врачи спасли пациента с COVID и 100% поражением легких
17:40 10.02.2023 (обновлено: 17:42 10.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Севастопольские врачи спасли пациента с тяжелой формой COVID-19 и 100% поражением легких. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.
"Ничего не предвещало, потом становилось все хуже. Приехал в девятую больницу, сделали КТ и сразу положили в реанимацию. Потеря легких была 100%, и доктора начали бороться за меня, подключать к аппаратам. Сначала такое состояние было, что я не понимал, что происходит. Понимал, что плохо, но осознал только когда пришел в себя – через один месяц и неделю. Ребята в больнице очень большую работу провели, просто вытащили меня", - рассказал пациент городской больницы № 9 Александр Гринчук.
Под наблюдением врачей Александр находился 48 дней. Сейчас болезнь позади и мужчина проходит реабилитацию.
"Для его спасения наша команда применила все последние рекомендации по лечению пациентов с коронавирусом, а также все экстракорпоральные методы, которые имеются в арсенале нашего города. Здесь все сыграло свою роль: и удача, и молодой возраст, и желание самого пациента жить", - подчеркнул завотделением, врач анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии-реанимации городской больницы № 9 Алексей Суровицкий.
Сегодня в ковидных стационарах Севастополя находятся 84 пациента с подтвержденным диагнозом. За последние сутки в городе зарегистрировано более 60 новых случаев COVID-19.
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