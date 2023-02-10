https://crimea.ria.ru/20230210/v-sevastopole-spasli-patsienta-so-100-porazheniem-legkikh-iz-za-covid-1126914317.html

В Севастополе спасли пациента со 100% поражением легких из-за COVID

В Севастополе спасли пациента со 100% поражением легких из-за COVID - РИА Новости Крым, 10.02.2023

В Севастополе спасли пациента со 100% поражением легких из-за COVID

Севастопольские врачи спасли пациента с тяжелой формой COVID-19 и 100% поражением легких. Об этом сообщает пресс-служба правительства города. РИА Новости Крым, 10.02.2023

2023-02-10T17:40

2023-02-10T17:40

2023-02-10T17:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. Севастопольские врачи спасли пациента с тяжелой формой COVID-19 и 100% поражением легких. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.Под наблюдением врачей Александр находился 48 дней. Сейчас болезнь позади и мужчина проходит реабилитацию."Для его спасения наша команда применила все последние рекомендации по лечению пациентов с коронавирусом, а также все экстракорпоральные методы, которые имеются в арсенале нашего города. Здесь все сыграло свою роль: и удача, и молодой возраст, и желание самого пациента жить", - подчеркнул завотделением, врач анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии-реанимации городской больницы № 9 Алексей Суровицкий.Сегодня в ковидных стационарах Севастополя находятся 84 пациента с подтвержденным диагнозом. За последние сутки в городе зарегистрировано более 60 новых случаев COVID-19.Читайте также на РИА Новости Крым:Рост заболеваемости: COVID-сводка по Крыму и СевастополюВ России растет заболеваемость COVID-19: введут ли новые ограниченияВ России выявлен второй случай заболевания "кракеном"

https://crimea.ria.ru/20230123/pochemu-umirayut-ot--covid-19-1126537486.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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