Рейтинг@Mail.ru
Рост заболеваемости: COVID-сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 10.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230210/rost-zabolevaemosti-covid-svodka-po-krymu-i-sevastopolyu-1126899546.html
Рост заболеваемости: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
Рост заболеваемости: COVID-сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 10.02.2023
Рост заболеваемости: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
В Крыму и Севастополе выявили 99 новых случаев заболевания коронавирусом. Днем ранее медики диагностировали инфекцию у 93 человек. РИА Новости Крым, 10.02.2023
2023-02-10T11:34
2023-02-10T11:34
крым
севастополь
минздрав крыма
правительство севастополя
роспотребнадзор
коронавирус в крыму
коронавирус
распространение коронавируса в рф
общество
здравоохранение в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/18/1122137604_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_0551dc2861236a2a76159cdeb72c9f31.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявили 99 новых случаев заболевания коронавирусом. Днем ранее медики диагностировали инфекцию у 93 человек.Сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 37 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 211 742 положительных на COVID-19."За истекшие сутки госпитализировано пять пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 879 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет восемь человек, выздоровевших за весь период – 204 350", - говорится в сообщении минздрава региона.Летальных исходов за сутки не зафиксировано. Общее число жертв пандемии в регионе достигло 5 419 пациентов.Сводка по СевастополюВ городе зарегистрировано 62 новых случая заболевания COVID-19. Смертельных случаев также не было."В ковидные стационары госпитализированы восемь человек, выписаны семь. На данный момент в больницах находятся 84 пациента с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве Севастополя.В горбольницах развернуто 89 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 98 181 человек, выздоровели 95 285.Как сообщили ранее в Роспотребнадзоре, в России на протяжении четырех недель регистрируется подъем заболеваемости COVID-19, однако болезнь зачастую протекает в легкой форме и введение каких-либо дополнительных мер не требуется.Читайте также на РИА Новости Крым:Резкий рост заболеваемости: COVID-сводка по Крыму и СевастополюПочему умирают от COVID-19Карантин по гриппу и ОРВИ в Крыму: закрыты полсотни классов
https://crimea.ria.ru/20230208/v-rossii-rastet-zabolevaemost-covid-19-vvedut-li-novye-ogranicheniya-1126853745.html
https://crimea.ria.ru/20230207/million-zabolevshikh-v-rossii-rastet-kolichestvo-sluchaev-orvi-i-covid-19-1126829729.html
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/18/1122137604_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_64726662d1e442361753ee15dbfe51ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, севастополь, минздрав крыма, правительство севастополя, роспотребнадзор, коронавирус в крыму, коронавирус, распространение коронавируса в рф, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма
Рост заболеваемости: COVID-сводка по Крыму и Севастополю

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 99 случаев заражения COVID-19

11:34 10.02.2023
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота детского центра для пациентов с Covid-19 в Тамбовской области
Работа детского центра для пациентов с Covid-19 в Тамбовской области - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявили 99 новых случаев заболевания коронавирусом. Днем ранее медики диагностировали инфекцию у 93 человек.

Сводка по Крыму

На территории Республики Крым зарегистрировано 37 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 211 742 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано пять пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 879 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет восемь человек, выздоровевших за весь период – 204 350", - говорится в сообщении минздрава региона.
Летальных исходов за сутки не зафиксировано. Общее число жертв пандемии в регионе достигло 5 419 пациентов.
Роспотребнадзор: введение каких-либо дополнительных мер по COVID-19 не требуется - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
8 февраля, 14:28
В России растет заболеваемость COVID-19: введут ли новые ограничения

Сводка по Севастополю

В городе зарегистрировано 62 новых случая заболевания COVID-19. Смертельных случаев также не было.
"В ковидные стационары госпитализированы восемь человек, выписаны семь. На данный момент в больницах находятся 84 пациента с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве Севастополя.
Лечение и профилактика гриппа и ОРВИ у детей - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
7 февраля, 12:43
Миллион заболевших: в России растет количество случаев ОРВИ и COVID-19
В горбольницах развернуто 89 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 98 181 человек, выздоровели 95 285.
Как сообщили ранее в Роспотребнадзоре, в России на протяжении четырех недель регистрируется подъем заболеваемости COVID-19, однако болезнь зачастую протекает в легкой форме и введение каких-либо дополнительных мер не требуется.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Резкий рост заболеваемости: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
Почему умирают от COVID-19
Карантин по гриппу и ОРВИ в Крыму: закрыты полсотни классов
 
КрымСевастопольМинздрав КрымаПравительство СевастополяРоспотребнадзорКоронавирус в КрымуКоронавирусРаспространение коронавируса в РФОбществоЗдравоохранение в Крыму и СевастополеНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:06Российские военные доставили в Сирию гуманитарную помощь
11:42Все о виртуальных картах: функционал, удобство и безопасность
11:34Рост заболеваемости: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
11:23Сдвиг литосферных плит после землетрясения в Турции – правда или вымысел
11:07Как работает Керченская переправа в пятницу, 10 февраля
10:49Атака на Брянскую область – системы ПВО сбили украинский беспилотник
10:41Дорожная обстановка в Крыму на пятницу, 10 февраля
10:25Страшные цифры: из-за землетрясения в Турции погибли 18 342 человека 0:18
10:15Женщина и ребенок: в турецком Хатае нашли тела двоих россиян
10:05Киев намерен ударить по Крыму британскими ракетами – СМИ
09:42В Севастополе автомеханику грозит 3 года за пьяную езду на машине клиента
09:23Серия ударов по Харькову: что происходит
09:02Трагедия в Новосибирске: новые данные по погибшим и спасенным
08:47Крымские аграрии получат более 1,5 млрд рублей господдержки
08:21В каких случаях не нужно платить за страхование жилья в квитанции ЖКХ
07:45Куда поедет российский турист после землетрясения в Турции
07:24Запад рано или поздно поставит Украине истребители – эксперт
07:01Крым в снегу: сколько воды получит регион и есть ли угроза подтоплений
00:01Осадки "на паузе": погода в Крыму на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 10 февраля
Лента новостейМолния