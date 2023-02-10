https://crimea.ria.ru/20230210/rost-zabolevaemosti-covid-svodka-po-krymu-i-sevastopolyu-1126899546.html

Рост заболеваемости: COVID-сводка по Крыму и Севастополю

Рост заболеваемости: COVID-сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 10.02.2023

Рост заболеваемости: COVID-сводка по Крыму и Севастополю

В Крыму и Севастополе выявили 99 новых случаев заболевания коронавирусом. Днем ранее медики диагностировали инфекцию у 93 человек. РИА Новости Крым, 10.02.2023

2023-02-10T11:34

2023-02-10T11:34

2023-02-10T11:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявили 99 новых случаев заболевания коронавирусом. Днем ранее медики диагностировали инфекцию у 93 человек.Сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 37 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 211 742 положительных на COVID-19."За истекшие сутки госпитализировано пять пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 879 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет восемь человек, выздоровевших за весь период – 204 350", - говорится в сообщении минздрава региона.Летальных исходов за сутки не зафиксировано. Общее число жертв пандемии в регионе достигло 5 419 пациентов.Сводка по СевастополюВ городе зарегистрировано 62 новых случая заболевания COVID-19. Смертельных случаев также не было."В ковидные стационары госпитализированы восемь человек, выписаны семь. На данный момент в больницах находятся 84 пациента с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве Севастополя.В горбольницах развернуто 89 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 98 181 человек, выздоровели 95 285.Как сообщили ранее в Роспотребнадзоре, в России на протяжении четырех недель регистрируется подъем заболеваемости COVID-19, однако болезнь зачастую протекает в легкой форме и введение каких-либо дополнительных мер не требуется.Читайте также на РИА Новости Крым:Резкий рост заболеваемости: COVID-сводка по Крыму и СевастополюПочему умирают от COVID-19Карантин по гриппу и ОРВИ в Крыму: закрыты полсотни классов

https://crimea.ria.ru/20230208/v-rossii-rastet-zabolevaemost-covid-19-vvedut-li-novye-ogranicheniya-1126853745.html

https://crimea.ria.ru/20230207/million-zabolevshikh-v-rossii-rastet-kolichestvo-sluchaev-orvi-i-covid-19-1126829729.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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