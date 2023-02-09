https://crimea.ria.ru/20230209/rezkiy-rost-zabolevaemosti-covid-svodka-po-krymu-i-sevastopolyu-1126875570.html

Резкий рост заболеваемости: COVID-сводка по Крыму и Севастополю

Резкий рост заболеваемости: COVID-сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 09.02.2023

Резкий рост заболеваемости: COVID-сводка по Крыму и Севастополю

В Крыму и Севастополе выявили 93 новых случаев заболевания коронавирусом и подтвердили один летальный исход. Днем ранее медики диагностировали инфекцию у 62... РИА Новости Крым, 09.02.2023

2023-02-09T10:35

2023-02-09T10:35

2023-02-09T10:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявили 93 новых случаев заболевания коронавирусом и подтвердили один летальный исход. Днем ранее медики диагностировали инфекцию у 62 человек.COVID-19 в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 35 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 211 705 положительных на COVID-19.Летальных исходов за сутки не зарегистрировано. Общее число жертв пандемии в регионе достигло 5419 пациентов.COVID-19 в СевастополеВ городе зарегистрировано 58 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 85 лет.В горбольницах развернуто 89 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в городе заболели ковидом 98 119 человек, выздоровели 95 282.Как сообщалось, в России заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла на 11 процентов, COVID-19 – на 33 процента. Последние две недели преобладающими по-прежнему остаются геноварианты штамма "омикрон".Читайте также на РИА Новости Крым:В России растет заболеваемость COVID-19: введут ли новые ограниченияСколько людей заболели и умерли от COVID-19 в Крыму и СевастополеМиллион заболевших: в России растет количество случаев ОРВИ и COVID-19

https://crimea.ria.ru/20230206/vyshe-epidporoga-orvi-i-gripp-atakuyut-zhiteley-sevastopolya-1126811454.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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