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Резкий рост заболеваемости: COVID-сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 09.02.2023
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Резкий рост заболеваемости: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
Резкий рост заболеваемости: COVID-сводка по Крыму и Севастополю - РИА Новости Крым, 09.02.2023
Резкий рост заболеваемости: COVID-сводка по Крыму и Севастополю
В Крыму и Севастополе выявили 93 новых случаев заболевания коронавирусом и подтвердили один летальный исход. Днем ранее медики диагностировали инфекцию у 62... РИА Новости Крым, 09.02.2023
2023-02-09T10:35
2023-02-09T10:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявили 93 новых случаев заболевания коронавирусом и подтвердили один летальный исход. Днем ранее медики диагностировали инфекцию у 62 человек.COVID-19 в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 35 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 211 705 положительных на COVID-19.Летальных исходов за сутки не зарегистрировано. Общее число жертв пандемии в регионе достигло 5419 пациентов.COVID-19 в СевастополеВ городе зарегистрировано 58 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 85 лет.В горбольницах развернуто 89 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в городе заболели ковидом 98 119 человек, выздоровели 95 282.Как сообщалось, в России заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла на 11 процентов, COVID-19 – на 33 процента. Последние две недели преобладающими по-прежнему остаются геноварианты штамма "омикрон".Читайте также на РИА Новости Крым:В России растет заболеваемость COVID-19: введут ли новые ограниченияСколько людей заболели и умерли от COVID-19 в Крыму и СевастополеМиллион заболевших: в России растет количество случаев ОРВИ и COVID-19
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Резкий рост заболеваемости: COVID-сводка по Крыму и Севастополю

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 93 случая COVID-19, умер один пациент

10:35 09.02.2023
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЛечение от Covid-19 пациентов
Лечение от Covid-19 пациентов - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости . Александр Гальперин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявили 93 новых случаев заболевания коронавирусом и подтвердили один летальный исход. Днем ранее медики диагностировали инфекцию у 62 человек.

COVID-19 в Крыму

На территории Республики Крым зарегистрировано 35 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 211 705 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано 11 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 874 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 34 человека, за весь период – 204 342", - проинформировали в минздраве региона.
Летальных исходов за сутки не зарегистрировано. Общее число жертв пандемии в регионе достигло 5419 пациентов.

COVID-19 в Севастополе

В городе зарегистрировано 58 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 85 лет.
"В ковидные стационары госпитализированы 26 человек, выписан 21. На данный момент в больницах находятся 78 пациентов с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве Севастополя.
В горбольницах развернуто 89 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в городе заболели ковидом 98 119 человек, выздоровели 95 282.
Как сообщалось, в России заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла на 11 процентов, COVID-19 – на 33 процента. Последние две недели преобладающими по-прежнему остаются геноварианты штамма "омикрон".
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