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Сколько людей заболели и умерли от COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 08.02.2023
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Сколько людей заболели и умерли от COVID-19 в Крыму и Севастополе
Сколько людей заболели и умерли от COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 08.02.2023
Сколько людей заболели и умерли от COVID-19 в Крыму и Севастополе
В Крыму и Севастополе выявили 62 новых случая заболевания коронавирусом и подтвердили один летальный исход. Днем ранее медики диагностировали инфекцию у 80... РИА Новости Крым, 08.02.2023
2023-02-08T10:51
2023-02-08T10:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявили 62 новых случая заболевания коронавирусом и подтвердили один летальный исход. Днем ранее медики диагностировали инфекцию у 80 человек.Ковидная сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировали 47 новых пациентов с положительных тестом на коронавирусную инфекцию, всего с начала пандемии заболели 211 670 человек."За истекшие сутки госпитализированы одиннадцать человек, за все время лечение в условиях стационара потребовалось 62 863 пациентам. Выписаны с выздоровлением 37 человек, за весь период – 204 308", - сообщили в региональном минздраве.Летальных случаев за истекшие сутки зафиксировано не было. С начала пандемии жертвами COVID-19 стали 5 419 человек.Ковидная сводка по СевастополюВ городе зарегистрировано 15 новых случаев заболевания. От осложнений коронавирусной инфекции скончался один человек в возрасте 76 лет. В стационары госпитализированы 20 пациентов, выписаны девять."На данный момент в ковидных стационарах города находятся 77 пациентов, из них 74 – с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве Севастополя.В горбольницах развернуто 89 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 98 061 человек, выздоровели 95 276.По последним данным, полностью вакцинированы от коронавируса в Севастополе почти 330 тысяч человек. В медицинские учреждения города поступило более 373 тысяч доз вакцины.Читайте также на РИА Новости Крым:Миллион заболевших: в России растет количество случаев ОРВИ и COVID-19Карантин по гриппу и ОРВИ в Крыму: закрыты полсотни классовВ России выявлен второй случай заболевания "кракеном"
https://crimea.ria.ru/20230123/pochemu-umirayut-ot--covid-19-1126537486.html
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РИА Новости Крым
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крым, севастополь, коронавирус в крыму, коронавирус, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, новости крыма
Сколько людей заболели и умерли от COVID-19 в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 62 случая COVID-19, умер один пациент

10:51 08.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ ковидном госпитале
В ковидном госпитале - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявили 62 новых случая заболевания коронавирусом и подтвердили один летальный исход. Днем ранее медики диагностировали инфекцию у 80 человек.

Ковидная сводка по Крыму

На территории Республики Крым зарегистрировали 47 новых пациентов с положительных тестом на коронавирусную инфекцию, всего с начала пандемии заболели 211 670 человек.
"За истекшие сутки госпитализированы одиннадцать человек, за все время лечение в условиях стационара потребовалось 62 863 пациентам. Выписаны с выздоровлением 37 человек, за весь период – 204 308", - сообщили в региональном минздраве.
Летальных случаев за истекшие сутки зафиксировано не было. С начала пандемии жертвами COVID-19 стали 5 419 человек.
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Ковидная сводка по Севастополю

В городе зарегистрировано 15 новых случаев заболевания. От осложнений коронавирусной инфекции скончался один человек в возрасте 76 лет. В стационары госпитализированы 20 пациентов, выписаны девять.
"На данный момент в ковидных стационарах города находятся 77 пациентов, из них 74 – с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве Севастополя.
В горбольницах развернуто 89 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 98 061 человек, выздоровели 95 276.
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По последним данным, полностью вакцинированы от коронавируса в Севастополе почти 330 тысяч человек. В медицинские учреждения города поступило более 373 тысяч доз вакцины.
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