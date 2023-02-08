https://crimea.ria.ru/20230208/skolko-lyudey-zaboleli-i-umerli-ot-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-1126844897.html

Сколько людей заболели и умерли от COVID-19 в Крыму и Севастополе

Сколько людей заболели и умерли от COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 08.02.2023

Сколько людей заболели и умерли от COVID-19 в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе выявили 62 новых случая заболевания коронавирусом и подтвердили один летальный исход. Днем ранее медики диагностировали инфекцию у 80... РИА Новости Крым, 08.02.2023

2023-02-08T10:51

2023-02-08T10:51

2023-02-08T10:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявили 62 новых случая заболевания коронавирусом и подтвердили один летальный исход. Днем ранее медики диагностировали инфекцию у 80 человек.Ковидная сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировали 47 новых пациентов с положительных тестом на коронавирусную инфекцию, всего с начала пандемии заболели 211 670 человек."За истекшие сутки госпитализированы одиннадцать человек, за все время лечение в условиях стационара потребовалось 62 863 пациентам. Выписаны с выздоровлением 37 человек, за весь период – 204 308", - сообщили в региональном минздраве.Летальных случаев за истекшие сутки зафиксировано не было. С начала пандемии жертвами COVID-19 стали 5 419 человек.Ковидная сводка по СевастополюВ городе зарегистрировано 15 новых случаев заболевания. От осложнений коронавирусной инфекции скончался один человек в возрасте 76 лет. В стационары госпитализированы 20 пациентов, выписаны девять."На данный момент в ковидных стационарах города находятся 77 пациентов, из них 74 – с подтвержденным COVID-19", - рассказали в правительстве Севастополя.В горбольницах развернуто 89 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 98 061 человек, выздоровели 95 276.По последним данным, полностью вакцинированы от коронавируса в Севастополе почти 330 тысяч человек. В медицинские учреждения города поступило более 373 тысяч доз вакцины.Читайте также на РИА Новости Крым:Миллион заболевших: в России растет количество случаев ОРВИ и COVID-19Карантин по гриппу и ОРВИ в Крыму: закрыты полсотни классовВ России выявлен второй случай заболевания "кракеном"

https://crimea.ria.ru/20230123/pochemu-umirayut-ot--covid-19-1126537486.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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