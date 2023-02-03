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В России выявлен второй случай заболевания "кракеном" - РИА Новости Крым, 03.02.2023
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В России выявлен второй случай заболевания "кракеном"
В России выявлен второй случай заболевания "кракеном" - РИА Новости Крым, 03.02.2023
В России выявлен второй случай заболевания "кракеном"
Второй случай заражения вариантом COVID-19 "кракен" выявлен в России, болезнь диагностирована у пациента из Тывы. Об этом сообщила пресс-служба... РИА Новости Крым, 03.02.2023
2023-02-03T09:15
2023-02-03T09:52
россия
роспотребнадзор
штамм коронавируса кракен
коронавирус
распространение коронавируса в рф
общество
здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Второй случай заражения вариантом COVID-19 "кракен" выявлен в России, болезнь диагностирована у пациента из Тывы. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.По данным ведомства, заболевший переносит инфекцию без тяжелых клинических последствий, в легкой форме."Подвариант XBB 1.5 ("кракен") обладает рядом характеристик, которые позволяют ему более эффективно уклоняться от иммунной защиты, но его активное распространение представляется маловероятным", - добавили в пресс-службе.Роспотребнадзор продолжает постоянный мониторинг циркуляции вариантов коронавируса.Раннее в Роспотребнадзоре сообщили о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране.Первый случай заражения кракеном был зафиксирован в России в начале года. Диагноз подтвердился у жителя Пензенской области. О состоянии его здоровья Роспотребнадзор не сообщил, но заверил, что новых ограничений в связи с этим не последует.Ученые Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступили к разработке вакцины против новых штаммов коронавируса, в том числе от кракена.Читайте также на РИА Новости Крым:Страшный "кракен" и "нестрашный" грипп: в Крыму есть летальные исходыПопова о новом штамме "Кракен": иммунной защиты может не хватитьВакцина от "кракена" – российские ученые приступили к разработке
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россия, роспотребнадзор, штамм коронавируса кракен, коронавирус, распространение коронавируса в рф, общество, здравоохранение в россии
В России выявлен второй случай заболевания "кракеном"

Второй случай заражения штаммом "кракен" выявлен в России

09:15 03.02.2023 (обновлено: 09:52 03.02.2023)
 
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Коронавирус
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Второй случай заражения вариантом COVID-19 "кракен" выявлен в России, болезнь диагностирована у пациента из Тывы. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

"Лабораторией Роспотребнадзора в рамках мониторинга изменчивости штаммов COVID-19 выявлен второй случай заражения подвариантом омикрона XBB 1.5 "кракен",- говорится в сообщении.

По данным ведомства, заболевший переносит инфекцию без тяжелых клинических последствий, в легкой форме.
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"Подвариант XBB 1.5 ("кракен") обладает рядом характеристик, которые позволяют ему более эффективно уклоняться от иммунной защиты, но его активное распространение представляется маловероятным", - добавили в пресс-службе.
Роспотребнадзор продолжает постоянный мониторинг циркуляции вариантов коронавируса.
Раннее в Роспотребнадзоре сообщили о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране.
Первый случай заражения кракеном был зафиксирован в России в начале года. Диагноз подтвердился у жителя Пензенской области. О состоянии его здоровья Роспотребнадзор не сообщил, но заверил, что новых ограничений в связи с этим не последует.
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