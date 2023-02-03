https://crimea.ria.ru/20230203/v-rossii-vyyavlen-vtoroy-sluchay-zabolevaniya-krakenom-1126755337.html

В России выявлен второй случай заболевания "кракеном"

В России выявлен второй случай заболевания "кракеном" - РИА Новости Крым, 03.02.2023

В России выявлен второй случай заболевания "кракеном"

Второй случай заражения вариантом COVID-19 "кракен" выявлен в России, болезнь диагностирована у пациента из Тывы. Об этом сообщила пресс-служба... РИА Новости Крым, 03.02.2023

2023-02-03T09:15

2023-02-03T09:15

2023-02-03T09:52

россия

роспотребнадзор

штамм коронавируса кракен

коронавирус

распространение коронавируса в рф

общество

здравоохранение в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Второй случай заражения вариантом COVID-19 "кракен" выявлен в России, болезнь диагностирована у пациента из Тывы. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.По данным ведомства, заболевший переносит инфекцию без тяжелых клинических последствий, в легкой форме."Подвариант XBB 1.5 ("кракен") обладает рядом характеристик, которые позволяют ему более эффективно уклоняться от иммунной защиты, но его активное распространение представляется маловероятным", - добавили в пресс-службе.Роспотребнадзор продолжает постоянный мониторинг циркуляции вариантов коронавируса.Раннее в Роспотребнадзоре сообщили о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране.Первый случай заражения кракеном был зафиксирован в России в начале года. Диагноз подтвердился у жителя Пензенской области. О состоянии его здоровья Роспотребнадзор не сообщил, но заверил, что новых ограничений в связи с этим не последует.Ученые Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи приступили к разработке вакцины против новых штаммов коронавируса, в том числе от кракена.Читайте также на РИА Новости Крым:Страшный "кракен" и "нестрашный" грипп: в Крыму есть летальные исходыПопова о новом штамме "Кракен": иммунной защиты может не хватитьВакцина от "кракена" – российские ученые приступили к разработке

https://crimea.ria.ru/20230112/grozyat-li-rossiyanam-novye-ogranicheniya-iz-za-krakena-1126356454.html

https://crimea.ria.ru/20230110/akademik-onischenko-dal-prognoz-dlya-kryma-po-grippu-i-koronavirusu-1126325790.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, роспотребнадзор, штамм коронавируса кракен, коронавирус, распространение коронавируса в рф, общество, здравоохранение в россии