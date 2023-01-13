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Вакцина от "кракена" – российские ученые приступили к разработке
Вакцина от "кракена" – российские ученые приступили к разработке - РИА Новости Крым, 13.01.2023
Вакцина от "кракена" – российские ученые приступили к разработке
Ученые Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи начали разработку вакцины против новых штаммов коронавируса, в том... РИА Новости Крым, 13.01.2023
2023-01-13T08:55
2023-01-13T08:55
2023-01-13T08:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Ученые Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи начали разработку вакцины против новых штаммов коронавируса, в том числе от "кракена". Об этом со ссылкой на директора центра Александра Гинцбурга сообщает РИА Новости.Об обнаружении первого в стране случая нового штамма COVID "кракена" стало известно в четверг утром. Диагноз подтвержден у заболевшего в Пензенской области. О состоянии его здоровья Роспотребнадзор не сообщил, но заверил, что новых ограничений в связи с этим не последует.Вместе с тем глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что при заражении "кракеном" иммунной защиты после перенесенного COVID-19 или вакцинации может быть недостаточно.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозят ли россиянам новые ограничения из-за "кракена"Страшный "кракен" и "нестрашный" грипп: в Крыму есть летальные исходыПервый случай заражения "кракеном" выявлен в России
https://crimea.ria.ru/20230110/akademik-onischenko-dal-prognoz-dlya-kryma-po-grippu-i-koronavirusu-1126325790.html
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россия, штамм коронавируса кракен, коронавирус, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии, минздрав рф, общество
Вакцина от "кракена" – российские ученые приступили к разработке
Гинцбург: в НИЦ имени Гамалеи разрабатывают вакцину от "кракена" и новых штаммов COVID-19
08:55 13.01.2023 (обновлено: 08:56 13.01.2023)