https://crimea.ria.ru/20230113/vaktsina-ot-krakena--rossiyskie-uchenye-pristupili-k-razrabotke-1126379921.html

Вакцина от "кракена" – российские ученые приступили к разработке

Вакцина от "кракена" – российские ученые приступили к разработке - РИА Новости Крым, 13.01.2023

Вакцина от "кракена" – российские ученые приступили к разработке

Ученые Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи начали разработку вакцины против новых штаммов коронавируса, в том... РИА Новости Крым, 13.01.2023

2023-01-13T08:55

2023-01-13T08:55

2023-01-13T08:56

россия

штамм коронавируса кракен

коронавирус

распространение коронавируса в рф

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости Крым. Ученые Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи начали разработку вакцины против новых штаммов коронавируса, в том числе от "кракена". Об этом со ссылкой на директора центра Александра Гинцбурга сообщает РИА Новости.Об обнаружении первого в стране случая нового штамма COVID "кракена" стало известно в четверг утром. Диагноз подтвержден у заболевшего в Пензенской области. О состоянии его здоровья Роспотребнадзор не сообщил, но заверил, что новых ограничений в связи с этим не последует.Вместе с тем глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что при заражении "кракеном" иммунной защиты после перенесенного COVID-19 или вакцинации может быть недостаточно.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозят ли россиянам новые ограничения из-за "кракена"Страшный "кракен" и "нестрашный" грипп: в Крыму есть летальные исходыПервый случай заражения "кракеном" выявлен в России

https://crimea.ria.ru/20230110/akademik-onischenko-dal-prognoz-dlya-kryma-po-grippu-i-koronavirusu-1126325790.html

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россия, штамм коронавируса кракен, коронавирус, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии, минздрав рф, общество