https://crimea.ria.ru/20230112/pervyy-sluchay-zarazheniya-krakenom-vyyavlen-v-rossii-1126353851.html

Первый случай заражения "кракеном" выявлен в России

Первый случай заражения "кракеном" выявлен в России - РИА Новости Крым, 12.01.2023

Первый случай заражения "кракеном" выявлен в России

Первый случай нового штамма омикрона "кракен" зафиксирован в России, диагноз подтвержден у заболевшего в Пензенской области. Об этом сообщает Роспотребнадзор. РИА Новости Крым, 12.01.2023

2023-01-12T09:37

2023-01-12T09:37

2023-01-12T09:37

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Первый случай нового штамма омикрона "кракен" зафиксирован в России, диагноз подтвержден у заболевшего в Пензенской области. Об этом сообщает Роспотребнадзор."Первый случай заражения вирусом субварианта омикрона – XBB.1.5 "кракен" был зафиксирован в Пензенской области", - говорится на сайте ведомства.В настоящее время в России установлено несколько разновидностей штамма омикрон, но доминирующим остается вариант ВА.5. Получившая широкое распространение "дельта" преобладала во второй половине 2021-го, единичные случаи выявлялись осенью прошлого года. Иные штаммы в последние месяцы выявлены не были.Ранее руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила, что в период новогодних каникул в Крыму было зафиксировано несколько летальных случаев среди пациентов с гриппом, число госпитализаций также выросло. Схожая картина наблюдается и по коронавирусной инфекции, однако случаев заражения подштаммом "кракен" на полуострове пока не фиксировали.Читайте также на РИА Новости Крым:Академик Онищенко дал прогноз для Крыма по гриппу и коронавирусуКогда переболевший ОРВИ человек перестает быть заразнымОпасное лекарство: когда антибиотики только навредят – врач

https://crimea.ria.ru/20230111/strashnyy-kraken-i-nestrashnyy-gripp-v-krymu-est-letalnye-iskhody-1126334210.html

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россия, роспотребнадзор, общество, коронавирус, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии, новости