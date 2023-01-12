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Первый случай заражения "кракеном" выявлен в России - РИА Новости Крым, 12.01.2023
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Первый случай заражения "кракеном" выявлен в России
Первый случай заражения "кракеном" выявлен в России - РИА Новости Крым, 12.01.2023
Первый случай заражения "кракеном" выявлен в России
Первый случай нового штамма омикрона "кракен" зафиксирован в России, диагноз подтвержден у заболевшего в Пензенской области. Об этом сообщает Роспотребнадзор. РИА Новости Крым, 12.01.2023
2023-01-12T09:37
2023-01-12T09:37
россия
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общество
коронавирус
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Первый случай нового штамма омикрона "кракен" зафиксирован в России, диагноз подтвержден у заболевшего в Пензенской области. Об этом сообщает Роспотребнадзор."Первый случай заражения вирусом субварианта омикрона – XBB.1.5 "кракен" был зафиксирован в Пензенской области", - говорится на сайте ведомства.В настоящее время в России установлено несколько разновидностей штамма омикрон, но доминирующим остается вариант ВА.5. Получившая широкое распространение "дельта" преобладала во второй половине 2021-го, единичные случаи выявлялись осенью прошлого года. Иные штаммы в последние месяцы выявлены не были.Ранее руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила, что в период новогодних каникул в Крыму было зафиксировано несколько летальных случаев среди пациентов с гриппом, число госпитализаций также выросло. Схожая картина наблюдается и по коронавирусной инфекции, однако случаев заражения подштаммом "кракен" на полуострове пока не фиксировали.Читайте также на РИА Новости Крым:Академик Онищенко дал прогноз для Крыма по гриппу и коронавирусуКогда переболевший ОРВИ человек перестает быть заразнымОпасное лекарство: когда антибиотики только навредят – врач
https://crimea.ria.ru/20230111/strashnyy-kraken-i-nestrashnyy-gripp-v-krymu-est-letalnye-iskhody-1126334210.html
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Новости
ru-RU
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РИА Новости Крым
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россия, роспотребнадзор, общество, коронавирус, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии, новости
Первый случай заражения "кракеном" выявлен в России

Роспотребнадзор: первый случай нового штамма коронавируса "кракен" зафиксирован в России

09:37 12.01.2023
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедик использует пульсоксиметр
Медик использует пульсоксиметр - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Первый случай нового штамма омикрона "кракен" зафиксирован в России, диагноз подтвержден у заболевшего в Пензенской области. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
"Первый случай заражения вирусом субварианта омикрона – XBB.1.5 "кракен" был зафиксирован в Пензенской области", - говорится на сайте ведомства.
В настоящее время в России установлено несколько разновидностей штамма омикрон, но доминирующим остается вариант ВА.5. Получившая широкое распространение "дельта" преобладала во второй половине 2021-го, единичные случаи выявлялись осенью прошлого года. Иные штаммы в последние месяцы выявлены не были.
Медицинский работник в реанимационной палате в ковид-госпитале - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
Вчера, 09:08Эксклюзивы РИА Новости Крым
Страшный "кракен" и "нестрашный" грипп: в Крыму есть летальные исходы
Ранее руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила, что в период новогодних каникул в Крыму было зафиксировано несколько летальных случаев среди пациентов с гриппом, число госпитализаций также выросло. Схожая картина наблюдается и по коронавирусной инфекции, однако случаев заражения подштаммом "кракен" на полуострове пока не фиксировали.
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РоссияРоспотребнадзорОбществоКоронавирусРаспространение коронавируса в РФЗдравоохранение в РоссииНовости
 
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