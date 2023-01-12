https://crimea.ria.ru/20230112/opasnoe-lekarstvo-kogda-antibiotiki-tolko-navredyat--vrach-1126349620.html
Опасное лекарство: когда антибиотики только навредят – врач
Опасное лекарство: когда антибиотики только навредят – врач - РИА Новости Крым, 12.01.2023
Опасное лекарство: когда антибиотики только навредят – врач
В период роста простудных и вирусных заболеваний многие игнорируют походы к врачу и пытаются самостоятельно решить проблему с помощью антибиотиков. Чем опасна... РИА Новости Крым, 12.01.2023
2023-01-12T07:36
2023-01-12T07:36
2023-01-12T07:36
радио "спутник в крыму"
здоровье
здравоохранение в крыму и севастополе
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. В период роста простудных и вирусных заболеваний многие игнорируют походы к врачу и пытаются самостоятельно решить проблему с помощью антибиотиков. Чем опасна такая практика, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков.Нулевая эффективностьПо словам Мещерякова, антибиотики действительно обладают мощным эффектом, поскольку специально разработаны и внедрены для борьбы с инфекцией. Однако вирусная инфекция отличается от бактериальной, поэтому при гриппе и ОРВИ такие препараты не помогут: "Вирусы к ним просто не чувствительны", – поясняет доктор.Присоединять к схеме лечения антибиотики целесообразно только в случае осложненного течения вирусной инфекции, если дело дошло до развития бактериальной пневмонии или бронхита."Однако определить это может только доктор по набору характерных симптомов", – подчеркивает специалист.Опасные последствия"Назначать антибиотики самостоятельно нельзя. Человек, не имеющий профессиональных медицинских знаний, сможет назначить их правильно разве что случайно. По совету интернет-блогеров такие назначения делать себе тоже нельзя. В лучшем случае не поможет, в худшем – можно нанести вред здоровью и пустить течение заболевания по непредсказуемому пути", – продолжает гость эфира.Кроме того, бесконтрольный прием антибиотиков ведет еще и к резистентности, когда такие препараты просто перестают помогать и в случае, когда человеку действительно понадобится соответствующее назначение, лекарство не сработает.Без самолеченияПо словам Мещерякова, сейчас в Крыму наиболее активно циркулирует штамм гриппа H1N1 - так называемый свиной. По сравнению с 2009 годом, когда человечество впервые столкнулось с этой разновидностью заболевания, сейчас его тяжелые формы встречаются в единичных случаях. Однако люди, не получившие прививки, все же могут переносить болезнь трудно. Кроме того, игнорирование симптомов и неправильное лечение может привести к осложнениям. В этой связи доктор настаивает на необходимости при недомогании обращаться за квалифицированной медицинской помощью.Кроме того, не следует забывать о профилактике, к которой относится соблюдение правил здорового образа жизни, рациональное распределение времени отдыха и труда. Приветствуются регулярное проветривание и влажная уборка помещений, утренняя зарядка и от отказ от вредных привычек. Также доктор рекомендует обязательно проходить диспансеризацию.Ранее руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила, что в период новогодних каникул в Крыму зафиксировано несколько летальных случаев среди пациентов с гриппом, число госпитализаций также выросло. Схожая картина наблюдается и по коронавирусной инфекции, однако случаев заражения подштаммом "кракен" на полуострове пока не фиксировали.Читайте также на РИА Новости Крым:Академик Онищенко дал прогноз для Крыма по гриппу и коронавирусуСитуация с гриппом и ОРВИ остается напряженной – РоспотребнадзорВ 2023 году в Севастополе серьезно возьмутся за здравоохранение
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РИА Новости Крым
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здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, общество
Опасное лекарство: когда антибиотики только навредят – врач
Доктор Мещеряков объяснил опасность самостоятельного назначения антибиотиков
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым.
В период роста простудных и вирусных заболеваний многие игнорируют походы к врачу и пытаются самостоятельно решить проблему с помощью антибиотиков. Чем опасна такая практика, в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков.
Нулевая эффективность
По словам Мещерякова, антибиотики действительно обладают мощным эффектом, поскольку специально разработаны и внедрены для борьбы с инфекцией. Однако вирусная инфекция отличается от бактериальной, поэтому при гриппе и ОРВИ такие препараты не помогут: "Вирусы к ним просто не чувствительны", – поясняет доктор.
Присоединять к схеме лечения антибиотики целесообразно только в случае осложненного течения вирусной инфекции, если дело дошло до развития бактериальной пневмонии или бронхита.
"Однако определить это может только доктор по набору характерных симптомов", – подчеркивает специалист.
Опасные последствия
"Назначать антибиотики самостоятельно нельзя. Человек, не имеющий профессиональных медицинских знаний, сможет назначить их правильно разве что случайно. По совету интернет-блогеров такие назначения делать себе тоже нельзя. В лучшем случае не поможет, в худшем – можно нанести вред здоровью и пустить течение заболевания по непредсказуемому пути", – продолжает гость эфира.
Кроме того, бесконтрольный прием антибиотиков ведет еще и к резистентности, когда такие препараты просто перестают помогать и в случае, когда человеку действительно понадобится соответствующее назначение, лекарство не сработает.
Без самолечения
По словам Мещерякова, сейчас в Крыму наиболее активно циркулирует штамм гриппа H1N1 - так называемый свиной. По сравнению с 2009 годом, когда человечество впервые столкнулось с этой разновидностью заболевания, сейчас его тяжелые формы встречаются в единичных случаях. Однако люди, не получившие прививки, все же могут переносить болезнь трудно. Кроме того, игнорирование симптомов и неправильное лечение может привести к осложнениям. В этой связи доктор настаивает на необходимости при недомогании обращаться за квалифицированной медицинской помощью.
"Необходимо вызвать врача на дом, получить рекомендации по лечению, оформить больничный лист и не ходить на работу, чтобы не заражать окружающих и не получить осложнений", – рекомендует он.
Кроме того, не следует забывать о профилактике, к которой относится соблюдение правил здорового образа жизни, рациональное распределение времени отдыха и труда. Приветствуются регулярное проветривание и влажная уборка помещений, утренняя зарядка и от отказ от вредных привычек. Также доктор рекомендует обязательно проходить диспансеризацию.
Ранее руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила
, что в период новогодних каникул в Крыму зафиксировано несколько летальных случаев среди пациентов с гриппом, число госпитализаций также выросло. Схожая картина наблюдается и по коронавирусной инфекции, однако случаев заражения подштаммом "кракен" на полуострове пока не фиксировали.
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