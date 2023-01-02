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В 2023 году в Севастополе серьезно возьмутся за здравоохранение - РИА Новости Крым, 02.01.2023
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В 2023 году в Севастополе серьезно возьмутся за здравоохранение
В 2023 году в Севастополе серьезно возьмутся за здравоохранение - РИА Новости Крым, 02.01.2023
В 2023 году в Севастополе серьезно возьмутся за здравоохранение
Механизм привлечения специалистов в медучреждения Севастополя и ремонты в них на федеральные средства в 2023 году будут детально изучены Контрольно-счетной... РИА Новости Крым, 02.01.2023
2023-01-02T09:54
2023-01-02T09:54
севастополь
новости
здравоохранение в крыму и севастополе
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общество
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СЕВАСТОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Механизм привлечения специалистов в медучреждения Севастополя и ремонты в них на федеральные средства в 2023 году будут детально изучены Контрольно-счетной палатой города. Особое внимание уделят детскому здравоохранению: "педиатрия ужаснула". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила председатель Счетной палаты Севастополя Юлия Кокарева.Что ужасаетПо словам Кокаревой, в здравоохранении Севастополя, вопросам которого в уходящем году Контрольно-счетная палата уделяла "очень много внимания" есть "ряд системных проблем", и кое-что в отрасли требует детальных проверок финансовой и хозяйственно-экономической деятельности учреждений. Так, отдельного внимания достоин механизм привлечения медиков в регион, в частности педиатров, и педиатрия в целом.Она выразила уверенность, что аудит, который Контрольно-счетная палата проведет в следующем году, и совместная работа с правительством города "направит ситуацию в нужное русло". В частности, необходимо разобраться с ремонтами на федеральные средства."Очень много помещений у нас в ремонтах, у нас московские трансферты направляются на ремонты помещений. Мало того, что они по площадям дефицитные, еще и дефицитные площади, которые уходят в ремонт, соответственно, амбулаторно-поликлиническая помощь у нас, к сожалению, не в полном объеме по критериям качества и доступности", – пояснила эксперт.Что радуетВ то же время в противовес амбулаторной помощи в Севастополе "прекрасный стационар", отметила Кокарева: есть оборудование, телемедицина и хорошие специалисты. Есть и существенные победы, которых удалось достичь в целом в отрасли за минувший год.Она отметила, что путь к этому был долгим и КСП принимала в решении данного вопроса активное участие, так как здесь хорошо понимают, "что базовая программа с усредненными нормативами не позволяет с учетом роста численности населения Севастополя и особенностей заболеваний решать проблемы только с использованием федеральных средств"Читайте также на РИА Новости Крым:Почему в Севастополе массово увольняются врачи: разъяснение властей ФАС Крыма раскрыла сговор при закупках для Ленинской районной больницы В Контрольно-счетной палате Крыма оценили год и дали прогнозы
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севастополь, новости, здравоохранение в крыму и севастополе, крым, общество
В 2023 году в Севастополе серьезно возьмутся за здравоохранение

Глава Счетной палаты Севастополя Кокарева: педиатрия ужаснула, в 2023 году проведем аудит

09:54 02.01.2023
 
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СЕВАСТОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости Крым. Механизм привлечения специалистов в медучреждения Севастополя и ремонты в них на федеральные средства в 2023 году будут детально изучены Контрольно-счетной палатой города. Особое внимание уделят детскому здравоохранению: "педиатрия ужаснула". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила председатель Счетной палаты Севастополя Юлия Кокарева.

Что ужасает

По словам Кокаревой, в здравоохранении Севастополя, вопросам которого в уходящем году Контрольно-счетная палата уделяла "очень много внимания" есть "ряд системных проблем", и кое-что в отрасли требует детальных проверок финансовой и хозяйственно-экономической деятельности учреждений. Так, отдельного внимания достоин механизм привлечения медиков в регион, в частности педиатров, и педиатрия в целом.
"Кадровый дефицит в медицине – мы это все знаем. У нас неплохо работающий механизм привлечения медиков, но тем не менее на 2023 год это будет предметом отдельного аудита, и особенно детское здравоохранение, педиатрия. Педиатрия ужаснула нас некоторыми своими какими-то нюансами. Поэтому есть концепции, мы будем их обсуждать с правительством", –сказала Кокарева.
Она выразила уверенность, что аудит, который Контрольно-счетная палата проведет в следующем году, и совместная работа с правительством города "направит ситуацию в нужное русло". В частности, необходимо разобраться с ремонтами на федеральные средства.
"Очень много помещений у нас в ремонтах, у нас московские трансферты направляются на ремонты помещений. Мало того, что они по площадям дефицитные, еще и дефицитные площади, которые уходят в ремонт, соответственно, амбулаторно-поликлиническая помощь у нас, к сожалению, не в полном объеме по критериям качества и доступности", – пояснила эксперт.
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Что радует

В то же время в противовес амбулаторной помощи в Севастополе "прекрасный стационар", отметила Кокарева: есть оборудование, телемедицина и хорошие специалисты. Есть и существенные победы, которых удалось достичь в целом в отрасли за минувший год.
"У нас есть большая победа – она первая и не последняя: Севастополь выделил дополнительные деньги в территориальную программу обязательного медицинского страхования для сердечно-сосудистой хирургии, для нашего сосудистого центра. Мы дадим дополнительные объемы необходимые – на стентирование, на кардиостимуляторы и на операции – и на повышение тарифов для онкологической службы – круглосуточно, дневной стационар", – сказала Кокарева.
Она отметила, что путь к этому был долгим и КСП принимала в решении данного вопроса активное участие, так как здесь хорошо понимают, "что базовая программа с усредненными нормативами не позволяет с учетом роста численности населения Севастополя и особенностей заболеваний решать проблемы только с использованием федеральных средств"
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