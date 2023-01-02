https://crimea.ria.ru/20230102/v-schetnoy-palate-kryma-otsenili-god-i-dali-prognozy-na-2023-y-1126235497.html

В Счетной палате Крыма оценили год и дали прогнозы на 2023-й

В Счетной палате Крыма оценили год и дали прогнозы на 2023-й - РИА Новости Крым, 02.01.2023

В Счетной палате Крыма оценили год и дали прогнозы на 2023-й

Уходящий год был особенным, но несмотря на все трудности, устойчивое развитие экономики Крыма "однозначно будет продолжаться в ближайшие годы". Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 02.01.2023

2023-01-02T10:07

2023-01-02T10:07

2023-01-02T08:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Уходящий год был особенным, но несмотря на все трудности, устойчивое развитие экономики Крыма "однозначно будет продолжаться в ближайшие годы". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель Счетной палаты РК Анатолий Заиченко.По словам Заиченко, уходящий год был особенным, но унывать не приходится, так как цифры, характеризующие работу, весьма оптимистичны. Так, например, в рамках программы развития Крыма только за 2022 год было реализовано национальных проектов на 20,7 млрд рублей. За последние 8 лет этот показатель составляет 1 трлн 397 млрд. При этом собственные доходы республики с 2014 года выросли в 2,5 раза.Он отметил, что за минувший год специалисты КСП Крыма провели 58 контрольных экспертно-аналитических мероприятий, итоги которых будут подведены к 1 апреля 2023-го. Но уже сегодня можно с уверенность сказать, что "уровень финансовой дисциплины и грамотности в Республике Крым вырос существенно".Читайте также на РИА Новости Крым:Совет Федерации принял отставку главы Счетной палатыРевизоры требуют от властей Севастополя увеличить бюджет на соцподдержкуДоходы Крыма выросли на 300 процентов с 2014 года - Счетная палата РК

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, экономика, общество