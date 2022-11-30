https://crimea.ria.ru/20221130/sovet-federatsii-prinyal-otstavku-glavy-schetnoy-palaty-1125608283.html

Совет Федерации принял отставку главы Счетной палаты

Совет Федерации принял отставку главы Счетной палаты - РИА Новости Крым, 30.11.2022

Совет Федерации принял отставку главы Счетной палаты

Совет Федерации одобрил отставку председателя Счетной палаты Алексея Кудрина. Соответствующее постановление принято в среду российскими сенаторами. РИА Новости Крым, 30.11.2022

2022-11-30T10:48

2022-11-30T10:48

2022-11-30T10:49

совет федерации

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Совет Федерации одобрил отставку председателя Счетной палаты Алексея Кудрина. Соответствующее постановление принято в среду российскими сенаторами.За это решение проголосовал 151 сенатор. Сам Кудрин рассказал, что будет продолжать свою карьеру в "больших проектах"."В общей сложности я провел в госсекторе около 25 лет. Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей. Поэтому я покидаю пост председателя Счетной палаты, о чем подал соответствующее заявление президенту Российской Федерации в установленном порядке", — написал он в своем Telegram-канале.Новый глава Счетной палаты пока не назначен. Теперь сенаторам предстоит подать президенту свои предложения, а глава государства затем представит в Совет Федерации одну кандидатуру для назначения.Ранее источник РИА Новости заявил, что чиновник планирует перейти на работу в "Яндекс".Алексей Кудрин был назначен на должность председателя Счетной палаты России 22 мая 2018 года.

https://crimea.ria.ru/20221129/kudrin-podal-v-otstavku-s-posta-glavy-schetnoy-palaty-1125596821.html

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совет федерации, общество