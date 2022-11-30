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Совет Федерации принял отставку главы Счетной палаты - РИА Новости Крым, 30.11.2022
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Совет Федерации принял отставку главы Счетной палаты
Совет Федерации принял отставку главы Счетной палаты - РИА Новости Крым, 30.11.2022
Совет Федерации принял отставку главы Счетной палаты
Совет Федерации одобрил отставку председателя Счетной палаты Алексея Кудрина. Соответствующее постановление принято в среду российскими сенаторами. РИА Новости Крым, 30.11.2022
2022-11-30T10:48
2022-11-30T10:49
совет федерации
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Совет Федерации одобрил отставку председателя Счетной палаты Алексея Кудрина. Соответствующее постановление принято в среду российскими сенаторами.За это решение проголосовал 151 сенатор. Сам Кудрин рассказал, что будет продолжать свою карьеру в "больших проектах"."В общей сложности я провел в госсекторе около 25 лет. Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей. Поэтому я покидаю пост председателя Счетной палаты, о чем подал соответствующее заявление президенту Российской Федерации в установленном порядке", — написал он в своем Telegram-канале.Новый глава Счетной палаты пока не назначен. Теперь сенаторам предстоит подать президенту свои предложения, а глава государства затем представит в Совет Федерации одну кандидатуру для назначения.Ранее источник РИА Новости заявил, что чиновник планирует перейти на работу в "Яндекс".Алексей Кудрин был назначен на должность председателя Счетной палаты России 22 мая 2018 года.
https://crimea.ria.ru/20221129/kudrin-podal-v-otstavku-s-posta-glavy-schetnoy-palaty-1125596821.html
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РИА Новости Крым
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совет федерации, общество
Совет Федерации принял отставку главы Счетной палаты

Совфед отправил председателя Счетной палаты в отставку

10:48 30.11.2022 (обновлено: 10:49 30.11.2022)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкФлаг на здании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на улице Большая Дмитровка в Москве.
Флаг на здании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на улице Большая Дмитровка в Москве. - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Совет Федерации одобрил отставку председателя Счетной палаты Алексея Кудрина. Соответствующее постановление принято в среду российскими сенаторами.
"Совет Федерации освободил Алексея Кудрина от должности Председателя Счетной палаты Российской Федерации", — указано в сообщении в Telegram-канале СФ.
За это решение проголосовал 151 сенатор. Сам Кудрин рассказал, что будет продолжать свою карьеру в "больших проектах".
"В общей сложности я провел в госсекторе около 25 лет. Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей. Поэтому я покидаю пост председателя Счетной палаты, о чем подал соответствующее заявление президенту Российской Федерации в установленном порядке", — написал он в своем Telegram-канале.
Новый глава Счетной палаты пока не назначен. Теперь сенаторам предстоит подать президенту свои предложения, а глава государства затем представит в Совет Федерации одну кандидатуру для назначения.
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Ранее источник РИА Новости заявил, что чиновник планирует перейти на работу в "Яндекс".
Алексей Кудрин был назначен на должность председателя Счетной палаты России 22 мая 2018 года.
 
Совет ФедерацииОбщество
 
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