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Ревизоры требуют от властей Севастополя увеличить бюджет на соцподдержку - РИА Новости Крым, 25.11.2022
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Ревизоры требуют от властей Севастополя увеличить бюджет на соцподдержку
Ревизоры требуют от властей Севастополя увеличить бюджет на соцподдержку - РИА Новости Крым, 25.11.2022
Ревизоры требуют от властей Севастополя увеличить бюджет на соцподдержку
Контрольно-счетная палата (КСП) Севастополя внесла замечания к проекту городского бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Ревизоры настаивают... РИА Новости Крым, 25.11.2022
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севастополь
экономика
правительство севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Контрольно-счетная палата (КСП) Севастополя внесла замечания к проекту городского бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Ревизоры настаивают на его доработке и предлагают увеличить объем ассигнований на социальное обеспечение населения.В 2025 году дефицит ассигнований составляет 690,77 млн рублей или 16%.КСП настаивает, что проект бюджета "создает риски снижения социальной защищенности севастопольцев".Помимо этого, ревизоры просят уточнить объем дефицита бюджета.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, губернатор Севастополя назвал сформированный на 2023 год, а также на плановый период 2024-2025 годов бюджет непростым в условиях "сложной ситуации". При этом бюджет традиционно является социально-ориентированным, добавил он.
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севастополь, экономика, правительство севастополя
Ревизоры требуют от властей Севастополя увеличить бюджет на соцподдержку

В Севастополе КСП требует от властей увеличить расходы на соцподдержку

12:30 25.11.2022 (обновлено: 12:31 25.11.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗдание правительства Севастополя
Здание правительства Севастополя - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Контрольно-счетная палата (КСП) Севастополя внесла замечания к проекту городского бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Ревизоры настаивают на его доработке и предлагают увеличить объем ассигнований на социальное обеспечение населения.
"Установлено, что предлагаемые к утверждению объемы ассигнований не обеспечивают обоснованную ГРБС "Департамент труда и социальной защиты населения города Севастополя" потребность мер социальной поддержки за счет средств бюджета города Севастополя в 2024 году на 591,96 млн рублей или 15% от объема принятых расходных обязательств", – сказано в тексте заключения.
В 2025 году дефицит ассигнований составляет 690,77 млн рублей или 16%.
КСП настаивает, что проект бюджета "создает риски снижения социальной защищенности севастопольцев".
"Законопроектом в составе внепрограммных расходов кроме резервного фонда правительства Севастополя предусмотрены и иные зарезервированные средства в объеме 2,5 млрд рублей, потребность или обоснованность которых в полном объеме не повреждена", – отмечено в заключении.
Помимо этого, ревизоры просят уточнить объем дефицита бюджета.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, губернатор Севастополя назвал сформированный на 2023 год, а также на плановый период 2024-2025 годов бюджет непростым в условиях "сложной ситуации". При этом бюджет традиционно является социально-ориентированным, добавил он.
СевастопольЭкономикаПравительство Севастополя
 
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