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Ревизоры требуют от властей Севастополя увеличить бюджет на соцподдержку

Ревизоры требуют от властей Севастополя увеличить бюджет на соцподдержку - РИА Новости Крым, 25.11.2022

Ревизоры требуют от властей Севастополя увеличить бюджет на соцподдержку

Контрольно-счетная палата (КСП) Севастополя внесла замечания к проекту городского бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Ревизоры настаивают... РИА Новости Крым, 25.11.2022

2022-11-25T12:30

2022-11-25T12:30

2022-11-25T12:31

севастополь

экономика

правительство севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Контрольно-счетная палата (КСП) Севастополя внесла замечания к проекту городского бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Ревизоры настаивают на его доработке и предлагают увеличить объем ассигнований на социальное обеспечение населения.В 2025 году дефицит ассигнований составляет 690,77 млн рублей или 16%.КСП настаивает, что проект бюджета "создает риски снижения социальной защищенности севастопольцев".Помимо этого, ревизоры просят уточнить объем дефицита бюджета.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, губернатор Севастополя назвал сформированный на 2023 год, а также на плановый период 2024-2025 годов бюджет непростым в условиях "сложной ситуации". При этом бюджет традиционно является социально-ориентированным, добавил он.

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, экономика, правительство севастополя