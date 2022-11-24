https://crimea.ria.ru/20221124/-situatsiya-ostaetsya-slozhnoy--gubernator-sevastopolya-o-byudzhete-1125526400.html

"Ситуация остается сложной" – губернатор Севастополя о бюджете

"Ситуация остается сложной" – губернатор Севастополя о бюджете - РИА Новости Крым, 24.11.2022

"Ситуация остается сложной" – губернатор Севастополя о бюджете

Губернатор Севастополя назвал сформированный на 2023 год, а также также плановый период 2024-2025 гг. бюджета непростыми в условиях "сложной ситуации". Об этом... РИА Новости Крым, 24.11.2022

2022-11-24T14:18

2022-11-24T14:18

2022-11-24T14:18

севастополь

михаил развожаев

крымский бюджет

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/08/1c/1118670933_0:246:3072:1974_1920x0_80_0_0_b45c97808af53d85a81053959c899c3c.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя назвал сформированный на 2023 год, а также также плановый период 2024-2025 гг. бюджета непростыми в условиях "сложной ситуации". Об этом он сообщил по итогам рабочей встречи с первым замминистра финансов РФ Леонидом Горниным.При этом бюджет традиционно является социально-ориентированным, добавил он.На будущий год около 50% средств - 31,7 млрд рублей - предусмотрено на социальные расходы. Из них 5,8 млрд пойдут на соцвыплаты. В целом на социальную политику запланировано 24% от всех средств.Небольшая доля средств запланирована для сферы образования – 37%. Здравоохранению отвели 24%.Общественные слушания бюджета уже идут. Рассматривать проект в первом чтении планируют в Заксобрании на следующей неделе.Ранее сообщалось, что туризм Крыма не досчитался трети доходов из-за проблем с авиасообщением.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, крымский бюджет, экономика