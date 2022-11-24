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"Ситуация остается сложной" – губернатор Севастополя о бюджете
"Ситуация остается сложной" – губернатор Севастополя о бюджете - РИА Новости Крым, 24.11.2022
"Ситуация остается сложной" – губернатор Севастополя о бюджете
Губернатор Севастополя назвал сформированный на 2023 год, а также также плановый период 2024-2025 гг. бюджета непростыми в условиях "сложной ситуации". Об этом... РИА Новости Крым, 24.11.2022
2022-11-24T14:18
2022-11-24T14:18
2022-11-24T14:18
севастополь
михаил развожаев
крымский бюджет
экономика
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СЕВАСТОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя назвал сформированный на 2023 год, а также также плановый период 2024-2025 гг. бюджета непростыми в условиях "сложной ситуации". Об этом он сообщил по итогам рабочей встречи с первым замминистра финансов РФ Леонидом Горниным.При этом бюджет традиционно является социально-ориентированным, добавил он.На будущий год около 50% средств - 31,7 млрд рублей - предусмотрено на социальные расходы. Из них 5,8 млрд пойдут на соцвыплаты. В целом на социальную политику запланировано 24% от всех средств.Небольшая доля средств запланирована для сферы образования – 37%. Здравоохранению отвели 24%.Общественные слушания бюджета уже идут. Рассматривать проект в первом чтении планируют в Заксобрании на следующей неделе.Ранее сообщалось, что туризм Крыма не досчитался трети доходов из-за проблем с авиасообщением.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, крымский бюджет, экономика
"Ситуация остается сложной" – губернатор Севастополя о бюджете
Губернатор Севастополя оценил плановый бюджет Севастополя на 2023 год
СЕВАСТОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя назвал сформированный на 2023 год, а также также плановый период 2024-2025 гг. бюджета непростыми в условиях "сложной ситуации". Об этом он сообщил по итогам рабочей встречи с первым замминистра финансов РФ Леонидом Горниным.
"Обсудили исполнение бюджета этого года и актуальные вопросы формирования бюджета на следующий год. Общий объем доходов бюджета города на 2023 год запланирован в размере 59,7 млрд рублей, расходы бюджета составят 64,2 млрд рублей. Бюджет непростой, понимаем, что экономическая ситуация пока остается сложной, предстоит работа по преодолению дефицита", – сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.
При этом бюджет традиционно является социально-ориентированным, добавил он.
На будущий год около 50% средств - 31,7 млрд рублей - предусмотрено на социальные расходы. Из них 5,8 млрд пойдут на соцвыплаты. В целом на социальную политику запланировано 24% от всех средств.
Небольшая доля средств запланирована для сферы образования – 37%. Здравоохранению отвели 24%.
Общественные слушания бюджета уже идут. Рассматривать проект в первом чтении планируют в Заксобрании на следующей неделе.
Ранее сообщалось, что туризм Крыма не досчитался трети доходов
из-за проблем с авиасообщением.