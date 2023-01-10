https://crimea.ria.ru/20230110/zabolevaemost-grippom-i-orvi-ostaetsya-napryazhennoy---rospotrebnadzor-1126319559.html

Ситуация с гриппом и ОРВИ остается напряженной - Роспотребнадзор

Ситуация с гриппом и ОРВИ остается напряженной - Роспотребнадзор - РИА Новости Крым, 10.01.2023

Ситуация с гриппом и ОРВИ остается напряженной - Роспотребнадзор

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась на 52% за неделю, но остается напряженной. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 10.01.2023

2023-01-10T12:56

2023-01-10T12:56

2023-01-10T13:03

роспотребнадзор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась на 52% за неделю, но остается напряженной. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Распространенные штаммыВ Роспотребнадзоре отмечают, что количество обращений в больницы в праздники было минимальным, однако в ближайшее время число обратившихся за медпомощью лиц будет расти. В связи с этим глава ведомства Анна Попова поручила регионам не снижать контроля и продолжать санитарно-эпидемиологические мероприятия.В целом по эпидобстановке среди циркулирующих респираторных заболеваний преобладающими остаются вирусы гриппа - на их долю приходится 83%. Самым распространенным штаммом гриппа по-прежнему остается А(H1N1)2009. Также циркулируют РС-вирусы, риновирусы и метапневмовирусы.Эпидобстановка по COVID-19Ситуацию с коронавирусом Роспотребнадзор оценивает как стабильную. На первой неделе 2023 года в России зарегистрировано чуть больше 22 тысяч случаев заболевания. Показатель заболеваемости снизился на 40% по сравнению с предыдущей неделей.По данным оперштаба по борьбе с ковидом, за минувшие сутки госпитализировано 1 067 человек, на 142% больше по сравнению с предыдущим днем. Выявлено 3 032 новых случая COVID-19, скончались 47 человек с подтвержденным диагнозом.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму и Севастополе резко сократилось число новых случаев COVID-19Свиной грипп зафиксирован во всех регионах РоссииКарантин в Крыму: закрыты четыре школы и почти сотня классов

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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