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Ситуация с гриппом и ОРВИ остается напряженной - Роспотребнадзор
Ситуация с гриппом и ОРВИ остается напряженной - Роспотребнадзор - РИА Новости Крым, 10.01.2023
Ситуация с гриппом и ОРВИ остается напряженной - Роспотребнадзор
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась на 52% за неделю, но остается напряженной. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 10.01.2023
2023-01-10T12:56
2023-01-10T12:56
2023-01-10T13:03
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орви
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анна попова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась на 52% за неделю, но остается напряженной. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Распространенные штаммыВ Роспотребнадзоре отмечают, что количество обращений в больницы в праздники было минимальным, однако в ближайшее время число обратившихся за медпомощью лиц будет расти. В связи с этим глава ведомства Анна Попова поручила регионам не снижать контроля и продолжать санитарно-эпидемиологические мероприятия.В целом по эпидобстановке среди циркулирующих респираторных заболеваний преобладающими остаются вирусы гриппа - на их долю приходится 83%. Самым распространенным штаммом гриппа по-прежнему остается А(H1N1)2009. Также циркулируют РС-вирусы, риновирусы и метапневмовирусы.Эпидобстановка по COVID-19Ситуацию с коронавирусом Роспотребнадзор оценивает как стабильную. На первой неделе 2023 года в России зарегистрировано чуть больше 22 тысяч случаев заболевания. Показатель заболеваемости снизился на 40% по сравнению с предыдущей неделей.По данным оперштаба по борьбе с ковидом, за минувшие сутки госпитализировано 1 067 человек, на 142% больше по сравнению с предыдущим днем. Выявлено 3 032 новых случая COVID-19, скончались 47 человек с подтвержденным диагнозом.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму и Севастополе резко сократилось число новых случаев COVID-19Свиной грипп зафиксирован во всех регионах РоссииКарантин в Крыму: закрыты четыре школы и почти сотня классов
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РИА Новости Крым
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роспотребнадзор, орви, грипп, коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, коронавирус, свиной грипп, анна попова, общество, здравоохранение в россии, здравоохранение в крыму и севастополе
Ситуация с гриппом и ОРВИ остается напряженной - Роспотребнадзор
Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 52%, но остается напряженной
12:56 10.01.2023 (обновлено: 13:03 10.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась на 52% за неделю, но остается напряженной. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ за последнюю неделю снизился по сравнению с предыдущей на 52%. Общее количество заболевших составило более 580 тысяч человек. Несмотря на снижение заболеваемости, ситуация остается непростой", - говорится в сообщении.
Распространенные штаммы
В Роспотребнадзоре отмечают, что количество обращений в больницы в праздники было минимальным, однако в ближайшее время число обратившихся за медпомощью лиц будет расти. В связи с этим глава ведомства Анна Попова поручила регионам не снижать контроля и продолжать санитарно-эпидемиологические мероприятия.
В целом по эпидобстановке среди циркулирующих респираторных заболеваний преобладающими остаются вирусы гриппа - на их долю приходится 83%. Самым распространенным штаммом гриппа по-прежнему остается А(H1N1)2009. Также циркулируют РС-вирусы, риновирусы и метапневмовирусы.
Эпидобстановка по COVID-19
Ситуацию с коронавирусом Роспотребнадзор оценивает как стабильную. На первой неделе 2023 года в России зарегистрировано чуть больше 22 тысяч случаев заболевания. Показатель заболеваемости снизился на 40% по сравнению с предыдущей неделей.
По данным оперштаба по борьбе с ковидом, за минувшие сутки госпитализировано 1 067 человек, на 142% больше по сравнению с предыдущим днем. Выявлено 3 032 новых случая COVID-19, скончались 47 человек с подтвержденным диагнозом.
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