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Свиной грипп зафиксирован во всех регионах России - РИА Новости Крым, 27.12.2022
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Свиной грипп зафиксирован во всех регионах России
Свиной грипп зафиксирован во всех регионах России - РИА Новости Крым, 27.12.2022
Свиной грипп зафиксирован во всех регионах России
Заболевшие свиным гриппом А(H1N1) на сегодня зарегистрированы во всех регионах страны. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора со ссылкой на... РИА Новости Крым, 27.12.2022
2022-12-27T12:49
2022-12-27T12:52
роспотребнадзор
россия
анна попова
здравоохранение в россии
грипп
свиной грипп
ситуация со свиным гриппом в крыму
общество
новости
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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Заболевшие свиным гриппом А(H1N1) на сегодня зарегистрированы во всех регионах страны. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора со ссылкой на руководителя ведомства Анну Попову.По данным ведомства, вирусы гриппа на данный момент преобладают среди циркулирующих респираторных инфекций. На их долю приходится 76,5%.При этом показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в стране за минувшую неделю снизился по сравнению с предыдущей семидневкой на 7%. Общее количество заболевших сегодня составляет 1,7 млн человек.По словам Поповой, снижение регистрируемой заболеваемости может быть связано с тем, что граждане в преддверии праздников меньше обращаются в медучреждения, даже при сильном недомогании. Она поручила держать ситуацию на контроле и "продолжать санитарно-эпидемиологические мероприятия как в период новогодних праздников, так и после них".Что касается коронавируса, то эпидобстановку по данному направлению контроля в Роспотребнадзоре оценивают как стабильную.Читайте также на РИА Новости Крым:Свиной грипп в Крыму: можно ли ехать в регион на праздники – Онищенко Какие ограничения из-за свиного гриппа введут в Севастополе — власти Врач назвал неожиданный вариант заражения гриппом
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роспотребнадзор, россия, анна попова, здравоохранение в россии, грипп, свиной грипп, ситуация со свиным гриппом в крыму, общество, новости
Свиной грипп зафиксирован во всех регионах России

Роспотребнадзор: свиной грипп зафиксирован во всех регионах России

12:49 27.12.2022 (обновлено: 12:52 27.12.2022)
 
© РИА Новости КрымМедицинская маска
Медицинская маска - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости Крым
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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Заболевшие свиным гриппом А(H1N1) на сегодня зарегистрированы во всех регионах страны. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора со ссылкой на руководителя ведомства Анну Попову.
"Самым распространенным штаммом гриппа по-прежнему остается А(H1N1)2009, который зафиксирован во всех российских регионах", – сообщила Попова на заключительном в этом году селекторном совещании.
По данным ведомства, вирусы гриппа на данный момент преобладают среди циркулирующих респираторных инфекций. На их долю приходится 76,5%.
Больница
12 декабря, 20:52Радио "Спутник в Крыму"
Когда в Крыму ждать пика заболеваемости свиным гриппом
При этом показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в стране за минувшую неделю снизился по сравнению с предыдущей семидневкой на 7%. Общее количество заболевших сегодня составляет 1,7 млн человек.
По словам Поповой, снижение регистрируемой заболеваемости может быть связано с тем, что граждане в преддверии праздников меньше обращаются в медучреждения, даже при сильном недомогании. Она поручила держать ситуацию на контроле и "продолжать санитарно-эпидемиологические мероприятия как в период новогодних праздников, так и после них".
Что касается коронавируса, то эпидобстановку по данному направлению контроля в Роспотребнадзоре оценивают как стабильную.
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РоспотребнадзорРоссияАнна ПоповаЗдравоохранение в РоссииГриппСвиной гриппСитуация со свиным гриппом в КрымуОбществоНовости
 
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