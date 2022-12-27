https://crimea.ria.ru/20221227/svinoy-gripp-zafiksirovan-vo-vsekh-regionakh-rossii-1126150605.html

Свиной грипп зафиксирован во всех регионах России

Свиной грипп зафиксирован во всех регионах России - РИА Новости Крым, 27.12.2022

Свиной грипп зафиксирован во всех регионах России

Заболевшие свиным гриппом А(H1N1) на сегодня зарегистрированы во всех регионах страны. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора со ссылкой на... РИА Новости Крым, 27.12.2022

2022-12-27T12:49

2022-12-27T12:49

2022-12-27T12:52

роспотребнадзор

россия

анна попова

здравоохранение в россии

грипп

свиной грипп

ситуация со свиным гриппом в крыму

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/18/1123320971_0:61:3068:1787_1920x0_80_0_0_746ac2b7a32b035154ef60f22376e2cf.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Заболевшие свиным гриппом А(H1N1) на сегодня зарегистрированы во всех регионах страны. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора со ссылкой на руководителя ведомства Анну Попову.По данным ведомства, вирусы гриппа на данный момент преобладают среди циркулирующих респираторных инфекций. На их долю приходится 76,5%.При этом показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в стране за минувшую неделю снизился по сравнению с предыдущей семидневкой на 7%. Общее количество заболевших сегодня составляет 1,7 млн человек.По словам Поповой, снижение регистрируемой заболеваемости может быть связано с тем, что граждане в преддверии праздников меньше обращаются в медучреждения, даже при сильном недомогании. Она поручила держать ситуацию на контроле и "продолжать санитарно-эпидемиологические мероприятия как в период новогодних праздников, так и после них".Что касается коронавируса, то эпидобстановку по данному направлению контроля в Роспотребнадзоре оценивают как стабильную.Читайте также на РИА Новости Крым:Свиной грипп в Крыму: можно ли ехать в регион на праздники – Онищенко Какие ограничения из-за свиного гриппа введут в Севастополе — власти Врач назвал неожиданный вариант заражения гриппом

https://crimea.ria.ru/20221212/kogda-v-krymu-zhdat-pika-zabolevaemosti-svinym-grippom-1125829262.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роспотребнадзор, россия, анна попова, здравоохранение в россии, грипп, свиной грипп, ситуация со свиным гриппом в крыму, общество, новости