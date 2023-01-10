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В Крыму и Севастополе резко сократилось число новых случаев COVID-19
В Крыму и Севастополе резко сократилось число новых случаев COVID-19 - РИА Новости Крым, 10.01.2023
В Крыму и Севастополе резко сократилось число новых случаев COVID-19
В Крыму и Севастополе выявлено 10 новых случаев заражения коронавирусом, скончался один человек. Сутками ранее медики подтвердили диагноз у 29 пациентов. РИА Новости Крым, 10.01.2023
2023-01-10T10:58
2023-01-10T10:58
2023-01-10T10:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявлено 10 новых случаев заражения коронавирусом, скончался один человек. Сутками ранее медики подтвердили диагноз у 29 пациентов.Коронавирусная сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано восемь новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 210 878 положительных на COVID-19.Летальных исходов не зарегистрировано.Коронавирусная сводка по СевастополюВ городе зарегистрировано два новых случая заболевания COVID-19. Умер один пациент в возрасте 71 года.В горбольницах развернуто 104 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 97 410 человек, выздоровели 94 788.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Крыма назвали причины дефицита лекарств в аптекахДесятки заболевших: ситуация с COVID-19 в Крыму и СевастополеВ России штамм коронавируса "кракен" не обнаружен - Роспотребнадзор
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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В Крыму и Севастополе резко сократилось число новых случаев COVID-19
В Крыму и Севастополе выявлено 10 новых случаев COVID-19, умер один человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявлено 10 новых случаев заражения коронавирусом, скончался один человек. Сутками ранее медики подтвердили диагноз у 29 пациентов.
Коронавирусная сводка по Крыму
На территории Республики Крым зарегистрировано восемь новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 210 878 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано четыре пациента, за все время на стационарном лечении находились 62 695 человек. Выздоровели за сутки 116 человек, за весь период – 203 644", - рассказали в региональном минздраве.
Летальных исходов не зарегистрировано.
Коронавирусная сводка по Севастополю
В городе зарегистрировано два новых случая заболевания COVID-19. Умер один пациент в возрасте 71 года.
"В ковидные стационары госпитализированы восемь человек, выписаны столько же. На данный момент в больницах находятся 33 пациента, из них 26 – с подтвержденным COVID-19", - отметили в правительстве города.
В горбольницах развернуто 104 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 97 410 человек, выздоровели 94 788.
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