https://crimea.ria.ru/20230110/v-krymu-i-sevastopole-rezko-sokratilos-chislo-novykh-sluchaev-covid-19-1126316810.html

В Крыму и Севастополе резко сократилось число новых случаев COVID-19

В Крыму и Севастополе резко сократилось число новых случаев COVID-19 - РИА Новости Крым, 10.01.2023

В Крыму и Севастополе резко сократилось число новых случаев COVID-19

В Крыму и Севастополе выявлено 10 новых случаев заражения коронавирусом, скончался один человек. Сутками ранее медики подтвердили диагноз у 29 пациентов. РИА Новости Крым, 10.01.2023

2023-01-10T10:58

2023-01-10T10:58

2023-01-10T10:58

крым

севастополь

коронавирус в крыму

коронавирус

распространение коронавируса в рф

здравоохранение в крыму и севастополе

общество

новости

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1a/1124303964_0:74:1528:934_1920x0_80_0_0_a9b46326874d6d57eee25a585a9c56d9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе выявлено 10 новых случаев заражения коронавирусом, скончался один человек. Сутками ранее медики подтвердили диагноз у 29 пациентов.Коронавирусная сводка по КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано восемь новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 210 878 положительных на COVID-19.Летальных исходов не зарегистрировано.Коронавирусная сводка по СевастополюВ городе зарегистрировано два новых случая заболевания COVID-19. Умер один пациент в возрасте 71 года.В горбольницах развернуто 104 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 97 410 человек, выздоровели 94 788.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Крыма назвали причины дефицита лекарств в аптекахДесятки заболевших: ситуация с COVID-19 в Крыму и СевастополеВ России штамм коронавируса "кракен" не обнаружен - Роспотребнадзор

https://crimea.ria.ru/20230109/spetsialnye-sotsvyplaty-medikam-komu-polozheny-i-kogda-nachnut-platit-1126310620.html

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, севастополь, коронавирус в крыму, коронавирус, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, новости, новости крыма