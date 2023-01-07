https://crimea.ria.ru/20230107/v-rossii-shtamm-koronavirusa-kraken-ne-obnaruzhen---rospotrebnadzor-1126288121.html

В России штамм коронавируса "кракен" не обнаружен - Роспотребнадзор

В России штамм коронавируса "кракен" не обнаружен - Роспотребнадзор - РИА Новости Крым, 07.01.2023

В России штамм коронавируса "кракен" не обнаружен - Роспотребнадзор

В России не обнаружен новый вариант "омикрон"-штамма "кракен", заявили в Роспотребнадзоре. РИА Новости Крым, 07.01.2023

2023-01-07T13:49

2023-01-07T13:49

2023-01-07T13:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. В России не обнаружен новый вариант "омикрон"-штамма "кракен", заявили в Роспотребнадзоре.По данным ведомства, циркуляция штаммов коронавируса остается на строгом контроле."По состоянию на 6 января 2023 года в РФ субвариант Омикрона - XBB.1.5 "Кракен" не выявлен", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.Ранее в России выявили два новых варианта COVID-19 - это BQ.1 и BQ.1.1 "Цербер".По словам вирусолога, летальность новой разновидности штамма "омикрон" не высока, как и остальных разновидностей коронавируса, циркулирующих на сегодняшний день.Ранее в Минобороны заявили, что Пентагон осуществлял разработку биологического оружия, которое испытывал на украинских военнослужащих в лабораториях на территории Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Свиной грипп выявили уже в 82 регионах России>>COVID в Крыму и Севастополе: данные за 7 января>>Как работают медучреждения Крыма и Севастополя в новогодние каникулы>>

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общество, здоровье, россия, роспотребнадзор