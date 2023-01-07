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В России штамм коронавируса "кракен" не обнаружен - Роспотребнадзор - РИА Новости Крым, 07.01.2023
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В России штамм коронавируса "кракен" не обнаружен - Роспотребнадзор
В России штамм коронавируса "кракен" не обнаружен - Роспотребнадзор - РИА Новости Крым, 07.01.2023
В России штамм коронавируса "кракен" не обнаружен - Роспотребнадзор
В России не обнаружен новый вариант "омикрон"-штамма "кракен", заявили в Роспотребнадзоре. РИА Новости Крым, 07.01.2023
2023-01-07T13:49
2023-01-07T13:49
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здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. В России не обнаружен новый вариант "омикрон"-штамма "кракен", заявили в Роспотребнадзоре.По данным ведомства, циркуляция штаммов коронавируса остается на строгом контроле."По состоянию на 6 января 2023 года в РФ субвариант Омикрона - XBB.1.5 "Кракен" не выявлен", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.Ранее в России выявили два новых варианта COVID-19 - это BQ.1 и BQ.1.1 "Цербер".По словам вирусолога, летальность новой разновидности штамма "омикрон" не высока, как и остальных разновидностей коронавируса, циркулирующих на сегодняшний день.Ранее в Минобороны заявили, что Пентагон осуществлял разработку биологического оружия, которое испытывал на украинских военнослужащих в лабораториях на территории Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Свиной грипп выявили уже в 82 регионах России&gt;&gt;COVID в Крыму и Севастополе: данные за 7 января&gt;&gt;Как работают медучреждения Крыма и Севастополя в новогодние каникулы&gt;&gt;
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РИА Новости Крым
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96
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общество, здоровье, россия, роспотребнадзор
В России штамм коронавируса "кракен" не обнаружен - Роспотребнадзор

Роспотребнадзор заявил что штамм коронавируса "кракен" в России не обнаружен

13:49 07.01.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. В России не обнаружен новый вариант "омикрон"-штамма "кракен", заявили в Роспотребнадзоре.
По данным ведомства, циркуляция штаммов коронавируса остается на строгом контроле.
"По состоянию на 6 января 2023 года в РФ субвариант Омикрона - XBB.1.5 "Кракен" не выявлен", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Ранее в России выявили два новых варианта COVID-19 - это BQ.1 и BQ.1.1 "Цербер".
По словам вирусолога, летальность новой разновидности штамма "омикрон" не высока, как и остальных разновидностей коронавируса, циркулирующих на сегодняшний день.
Ранее в Минобороны заявили, что Пентагон осуществлял разработку биологического оружия, которое испытывал на украинских военнослужащих в лабораториях на территории Украины.
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