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США испытывали биооружие на украинских военных - МО - РИА Новости Крым, 26.11.2022
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США испытывали биооружие на украинских военных - МО
США испытывали биооружие на украинских военных - МО - РИА Новости Крым, 26.11.2022
США испытывали биооружие на украинских военных - МО
Пентагон реализовывал военно-биологические программы по разработке биооружия в украинских лабораториях у самых границ России, при этом проводил испытания на... РИА Новости Крым, 26.11.2022
2022-11-26T16:26
2022-11-26T16:26
сша
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министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Пентагон реализовывал военно-биологические программы по разработке биооружия в украинских лабораториях у самых границ России, при этом проводил испытания на военнослужащих ВСУ. Об этом в ходе брифинга заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Его словам приводит Минобороны.Он отметил, что проведение разработок и испытаний подтверждается соответствующими договорами, которые утверждены регистрационными картами и отчетной документацией подрядных организаций Пентагона – "Блэк энд Вич", "Метабиота".Представитель Минобороны РФ подчеркнул, что номенклатура патогенов, изучавшихся в рамках "украинских проектов", не имеет отношения к актуальным для здравоохранения Украины проблемам."Основной акцент делался на изучении природно-очаговых и особо опасных инфекций, которые рассматриваются как потенциальные агенты биологического оружия. Например, целью проекта Тэп-2 было изучение возбудителя сапа, случаи которого никогда не фиксировались на территории Украины", – уточнил Кириллов.Он добавил, что ранее в Минобороны обращали внимание на решение этического комитета "Центра общественного здоровья Украины" о проведении исследований "с неизвестным риском для жизни и здоровья участников".Российская Федерация неоднократно указывала на признаки реализации США и их союзниками "программ двойного назначения" вне национальной территории, в том числе в рамках функционирования подконтрольных им биолабораторий и так называемых лабораторий "совместного пользования", которые финансируются военными ведомствами этих государств или аффилированными с ними организациями.Вопросы относительно истинных целей таких исследовательских программ, развернутых Пентагоном, неоднократно поднимались на различных международных площадках, но до сих пор они остаются без ответа, отметил представитель российского военного ведомства. "Мы намерены вернуться к их обсуждению в ходе предстоящей Девятой обзорной конференции государств-участников КБТО", – сказал он.Ранее США признались в проведении биологических исследований на малообеспеченных украинцах.
https://crimea.ria.ru/20220511/stalo-izvestno-o-beschelovechnykh-opytakh-ssha-v-biolaboratoriyakh-na-ukraine-1123203031.html
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сша, украина, министерство обороны рф
США испытывали биооружие на украинских военных - МО

МО: Пентагон испытывал биологическое оружие у границ РФ на украинских военнослужащих

16:26 26.11.2022
 
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Зона отчуждения ЧАЭС - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
© РИА Новости . Сергей Старостенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Пентагон реализовывал военно-биологические программы по разработке биооружия в украинских лабораториях у самых границ России, при этом проводил испытания на военнослужащих ВСУ. Об этом в ходе брифинга заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Его словам приводит Минобороны.
"Анализ документов, обнаруженных в украинских биолабораториях, дает основания утверждать, что в непосредственной близости от российских границ велась разработка компонентов биологического оружия. <...> Особую обеспокоенность вызывает проведение под контролем Министерством обороны США испытаний возбудителей инфекционных заболеваний и токсичных веществ на украинских военнослужащих и душевнобольных, являющихся одной из наиболее незащищенных категорий граждан", – рассказал Кириллов.
Он отметил, что проведение разработок и испытаний подтверждается соответствующими договорами, которые утверждены регистрационными картами и отчетной документацией подрядных организаций Пентагона – "Блэк энд Вич", "Метабиота".
Представитель Минобороны РФ подчеркнул, что номенклатура патогенов, изучавшихся в рамках "украинских проектов", не имеет отношения к актуальным для здравоохранения Украины проблемам.
"Основной акцент делался на изучении природно-очаговых и особо опасных инфекций, которые рассматриваются как потенциальные агенты биологического оружия. Например, целью проекта Тэп-2 было изучение возбудителя сапа, случаи которого никогда не фиксировались на территории Украины", – уточнил Кириллов.
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Стало известно о бесчеловечных опытах США в биолабораториях на Украине
Он добавил, что ранее в Минобороны обращали внимание на решение этического комитета "Центра общественного здоровья Украины" о проведении исследований "с неизвестным риском для жизни и здоровья участников".
Примечательно, что этим документом, где речь шла о стандартной процедуре отбора крови в рамках исследований, предписывалось сообщать в комитет по биоэтике США "о незначительных инцидентах с добровольцами <...> в течение 72 часов после происшествия, а о серьезных, включая смерть испытуемых, в течение 24 часов".
Российская Федерация неоднократно указывала на признаки реализации США и их союзниками "программ двойного назначения" вне национальной территории, в том числе в рамках функционирования подконтрольных им биолабораторий и так называемых лабораторий "совместного пользования", которые финансируются военными ведомствами этих государств или аффилированными с ними организациями.
Вопросы относительно истинных целей таких исследовательских программ, развернутых Пентагоном, неоднократно поднимались на различных международных площадках, но до сих пор они остаются без ответа, отметил представитель российского военного ведомства. "Мы намерены вернуться к их обсуждению в ходе предстоящей Девятой обзорной конференции государств-участников КБТО", – сказал он.
Ранее США признались в проведении биологических исследований на малообеспеченных украинцах.
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