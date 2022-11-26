https://crimea.ria.ru/20221126/ssha-ispytyvali-biooruzhie-na-ukrainskikh-voennykh---mo-1125558954.html

США испытывали биооружие на украинских военных - МО

США испытывали биооружие на украинских военных - МО - РИА Новости Крым, 26.11.2022

США испытывали биооружие на украинских военных - МО

Пентагон реализовывал военно-биологические программы по разработке биооружия в украинских лабораториях у самых границ России, при этом проводил испытания на... РИА Новости Крым, 26.11.2022

2022-11-26T16:26

2022-11-26T16:26

2022-11-26T16:26

сша

украина

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Пентагон реализовывал военно-биологические программы по разработке биооружия в украинских лабораториях у самых границ России, при этом проводил испытания на военнослужащих ВСУ. Об этом в ходе брифинга заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Его словам приводит Минобороны.Он отметил, что проведение разработок и испытаний подтверждается соответствующими договорами, которые утверждены регистрационными картами и отчетной документацией подрядных организаций Пентагона – "Блэк энд Вич", "Метабиота".Представитель Минобороны РФ подчеркнул, что номенклатура патогенов, изучавшихся в рамках "украинских проектов", не имеет отношения к актуальным для здравоохранения Украины проблемам."Основной акцент делался на изучении природно-очаговых и особо опасных инфекций, которые рассматриваются как потенциальные агенты биологического оружия. Например, целью проекта Тэп-2 было изучение возбудителя сапа, случаи которого никогда не фиксировались на территории Украины", – уточнил Кириллов.Он добавил, что ранее в Минобороны обращали внимание на решение этического комитета "Центра общественного здоровья Украины" о проведении исследований "с неизвестным риском для жизни и здоровья участников".Российская Федерация неоднократно указывала на признаки реализации США и их союзниками "программ двойного назначения" вне национальной территории, в том числе в рамках функционирования подконтрольных им биолабораторий и так называемых лабораторий "совместного пользования", которые финансируются военными ведомствами этих государств или аффилированными с ними организациями.Вопросы относительно истинных целей таких исследовательских программ, развернутых Пентагоном, неоднократно поднимались на различных международных площадках, но до сих пор они остаются без ответа, отметил представитель российского военного ведомства. "Мы намерены вернуться к их обсуждению в ходе предстоящей Девятой обзорной конференции государств-участников КБТО", – сказал он.Ранее США признались в проведении биологических исследований на малообеспеченных украинцах.

https://crimea.ria.ru/20220511/stalo-izvestno-o-beschelovechnykh-opytakh-ssha-v-biolaboratoriyakh-na-ukraine-1123203031.html

https://crimea.ria.ru/20221103/kto-i-kak-golosoval-po-rezolyutsii-rossii-o-biolaboratoriyakh-na-ukraine-1125220366.html

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сша, украина, министерство обороны рф