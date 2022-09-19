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США признались в проведении биоисследований на малообеспеченных украинцах

США признались в проведении биоисследований на малообеспеченных украинцах - РИА Новости Крым, 19.09.2022

США признались в проведении биоисследований на малообеспеченных украинцах

Малообеспеченные граждане и пациенты психиатрических клиник на Украине подвергались биологическим исследованиям со стороны представителей США. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 19.09.2022

2022-09-19T17:02

2022-09-19T17:02

2022-09-19T17:02

министерство обороны рф

сша

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Малообеспеченные граждане и пациенты психиатрических клиник на Украине подвергались биологическим исследованиям со стороны представителей США. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Он отметил, что во время обсуждения этого вопроса "американская делегация признала подобные факты". С его слов, США обозначили, что передача образцов патогенных биоматериалов "была нечастой".Представитель Минобороны также заметил тот факт, что Вашингтон и Киев в Женеве не ответили на вопрос о том, зачем документы о военно-биологической деятельности на Украине были экстренно уничтожены."Заданные вопросы о причинах экстренного уничтожения документальных свидетельств военно-биологической деятельности также остались без каких-либо комментариев. При этом украинская делегация заявила, цитата: "…здесь не суд, и мы не на перекрестном допросе…" Конец цитаты", — заключил Кириллов.

сша

украина

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министерство обороны рф, сша, украина