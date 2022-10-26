https://crimea.ria.ru/20221026/v-rossii-vyyavili-novye-varianty-koronavirusa-1125092724.html

В России выявили новые варианты коронавируса

В России выявили новые варианты коронавируса - РИА Новости Крым, 26.10.2022

В России выявили новые варианты коронавируса

В России выявлены два новых варианта COVID-19. Прогнозируется их распространение. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 26.10.2022

2022-10-26T12:49

2022-10-26T12:49

2022-10-26T12:51

распространение коронавируса в рф

роспотребнадзор

общество

здравоохранение в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В России выявлены два новых варианта COVID-19. Прогнозируется их распространение. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет РИА Новости.Она предупредила, что это может вызвать рост распространения новых вариантов среди населения.За последние сутки в Крыму и Севастополе выявили 57 новых случаев заболевания COVID-19.

https://crimea.ria.ru/20221016/koronavirus-stanovitsya-sezonnoy-infektsiey--ekspert-1124888358.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

распространение коронавируса в рф, роспотребнадзор, общество, здравоохранение в россии