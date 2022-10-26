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В России выявили новые варианты коронавируса - РИА Новости Крым, 26.10.2022
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В России выявили новые варианты коронавируса
В России выявили новые варианты коронавируса - РИА Новости Крым, 26.10.2022
В России выявили новые варианты коронавируса
В России выявлены два новых варианта COVID-19. Прогнозируется их распространение. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 26.10.2022
2022-10-26T12:49
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распространение коронавируса в рф
роспотребнадзор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В России выявлены два новых варианта COVID-19. Прогнозируется их распространение. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет РИА Новости.Она предупредила, что это может вызвать рост распространения новых вариантов среди населения.За последние сутки в Крыму и Севастополе выявили 57 новых случаев заболевания COVID-19.
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распространение коронавируса в рф, роспотребнадзор, общество, здравоохранение в россии
В России выявили новые варианты коронавируса

Два новых варианта коронавируса выявлены в России — Роспотребнадзор

12:49 26.10.2022 (обновлено: 12:51 26.10.2022)
 
Коронавирус
Коронавирус
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. В России выявлены два новых варианта COVID-19. Прогнозируется их распространение. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет РИА Новости.
"На прошедшей неделе мы выявили два новых для РФ геноварианта — это BQ.1 и BQ.1.1 ("Цербер")", — сказала Попова журналистам.
Респиратор
16 октября, 18:37Радио "Спутник в Крыму"
Коронавирус становится сезонной инфекцией – эксперт
Она предупредила, что это может вызвать рост распространения новых вариантов среди населения.
За последние сутки в Крыму и Севастополе выявили 57 новых случаев заболевания COVID-19.
 
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