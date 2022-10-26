https://crimea.ria.ru/20221026/covid-19-v-krymu-i-sevastopole-skolko-novykh-sluchaev-1125088623.html
COVID-19 в Крыму и Севастополе: сколько новых случаев
COVID-19 в Крыму и Севастополе: сколько новых случаев - РИА Новости Крым, 26.10.2022
COVID-19 в Крыму и Севастополе: сколько новых случаев
На территории Республики Крым зарегистрировано 44 случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 208 789 положительных на COVID-19. Об этом... РИА Новости Крым, 26.10.2022
2022-10-26T10:20
2022-10-26T10:20
2022-10-26T10:22
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
гу мчс рф по республике крым
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/01/1121928227_0:74:3044:1786_1920x0_80_0_0_4305d9548fa21311dd6e875ba699fbae.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 44 случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 208 789 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве."За истекшие сутки госпитализированы десять пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 208 человек. Выздоровели за сутки 49 человек, за весь период – 201 374", – говорится в сообщении.В Севастополе зарегистрировано 13 новых случаев заболевания COVID-19."В ковидные стационары госпитализированы 9 человек, выписаны 11 пациентов. На данный момент в больницах находится 74 пациента, из них 68 – с подтвержденным COVID-19", – рассказали в правительстве.Всего в горбольницах развернуты 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. С начала пандемии, по данным Роспотребнадзора, в Севастополе заболели ковидом 95 698 человека, выздоровели 92 855.Накануне в Крыму и Севастополе за сутки выявили 67 случаев COVID-19, умер один человек.
https://crimea.ria.ru/20221006/pochemu-v-sevastopole-massovo-uvolnyayutsya-vrachi-razyasnenie-vlastey-1124733846.html
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/01/1121928227_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_cd798bf9e1a329a92276dc6a06e62836.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, гу мчс рф по республике крым, севастополь
COVID-19 в Крыму и Севастополе: сколько новых случаев
В Крыму и Севастополе выявили 57 новых случаев COVID-19, умер один человек
10:20 26.10.2022 (обновлено: 10:22 26.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 44 случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 208 789 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.
"За истекшие сутки госпитализированы десять пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 208 человек. Выздоровели за сутки 49 человек, за весь период – 201 374", – говорится в сообщении.
За минувшие сутки в республике зафиксирован один летальный случай от осложнений коронавируса. Таким образом, количество жертв пандемии в регионе составляет 5 398 человек.
В Севастополе зарегистрировано 13 новых случаев заболевания COVID-19.
"В ковидные стационары госпитализированы 9 человек, выписаны 11 пациентов. На данный момент в больницах находится 74 пациента, из них 68 – с подтвержденным COVID-19", – рассказали в правительстве.
Всего в горбольницах развернуты 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. С начала пандемии, по данным Роспотребнадзора, в Севастополе заболели ковидом 95 698 человека, выздоровели 92 855.