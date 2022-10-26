https://crimea.ria.ru/20221026/covid-19-v-krymu-i-sevastopole-skolko-novykh-sluchaev-1125088623.html

COVID-19 в Крыму и Севастополе: сколько новых случаев

COVID-19 в Крыму и Севастополе: сколько новых случаев - РИА Новости Крым, 26.10.2022

COVID-19 в Крыму и Севастополе: сколько новых случаев

На территории Республики Крым зарегистрировано 44 случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 208 789 положительных на COVID-19. Об этом... РИА Новости Крым, 26.10.2022

2022-10-26T10:20

2022-10-26T10:20

2022-10-26T10:22

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севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 44 случая коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 208 789 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве."За истекшие сутки госпитализированы десять пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 208 человек. Выздоровели за сутки 49 человек, за весь период – 201 374", – говорится в сообщении.В Севастополе зарегистрировано 13 новых случаев заболевания COVID-19."В ковидные стационары госпитализированы 9 человек, выписаны 11 пациентов. На данный момент в больницах находится 74 пациента, из них 68 – с подтвержденным COVID-19", – рассказали в правительстве.Всего в горбольницах развернуты 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. С начала пандемии, по данным Роспотребнадзора, в Севастополе заболели ковидом 95 698 человека, выздоровели 92 855.Накануне в Крыму и Севастополе за сутки выявили 67 случаев COVID-19, умер один человек.

https://crimea.ria.ru/20221006/pochemu-v-sevastopole-massovo-uvolnyayutsya-vrachi-razyasnenie-vlastey-1124733846.html

севастополь

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2022

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