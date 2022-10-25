https://crimea.ria.ru/20221025/novye-sluchai-zarazheniya-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-1125069199.html
Новые случаи заражения: COVID-19 в Крыму и Севастополе
Новые случаи заражения: COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 25.10.2022
Новые случаи заражения: COVID-19 в Крыму и Севастополе
На территории республики зарегистрировано 49 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии подтверждено 208 745 положительных на COVID-19. РИА Новости Крым, 25.10.2022
2022-10-25T10:45
2022-10-25T10:45
2022-10-25T10:45
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/1e/1122797228_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_207aae2f045b4569e1cfbcd53e319ad1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. На территории республики зарегистрировано 49 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии подтверждено 208 745 положительных на COVID-19.В Севастополе подтверждено 18 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 90 лет."В ковидные стационары госпитализированы 5 человек, выписаны 9. На данный момент в больницах находится 74 пациента, из них 70 - с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве города.В горбольницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в Севастополе заболели ковидом 95 685 человек, выздоровели 92 833.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/1e/1122797228_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_67df653573bf6b4f66ce5c75d9adc84e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии
Новые случаи заражения: COVID-19 в Крыму и Севастополе
В Крыму и Севастополе выявили 67 случаев COVID-19, умер один человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. На территории республики зарегистрировано 49 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии подтверждено 208 745 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано шесть пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 198 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 62 человека, за весь период – 201 325", - говорится в сообщении регионального минздрава.
В Севастополе подтверждено 18 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 90 лет.
"В ковидные стационары госпитализированы 5 человек, выписаны 9. На данный момент в больницах находится 74 пациента, из них 70 - с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве города.
В горбольницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в Севастополе заболели ковидом 95 685 человек, выздоровели 92 833.