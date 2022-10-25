https://crimea.ria.ru/20221025/novye-sluchai-zarazheniya-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-1125069199.html

Новые случаи заражения: COVID-19 в Крыму и Севастополе

Новые случаи заражения: COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 25.10.2022

Новые случаи заражения: COVID-19 в Крыму и Севастополе

На территории республики зарегистрировано 49 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии подтверждено 208 745 положительных на COVID-19. РИА Новости Крым, 25.10.2022

2022-10-25T10:45

2022-10-25T10:45

2022-10-25T10:45

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здравоохранение в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. На территории республики зарегистрировано 49 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии подтверждено 208 745 положительных на COVID-19.В Севастополе подтверждено 18 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 90 лет."В ковидные стационары госпитализированы 5 человек, выписаны 9. На данный момент в больницах находится 74 пациента, из них 70 - с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве города.В горбольницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в Севастополе заболели ковидом 95 685 человек, выздоровели 92 833.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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