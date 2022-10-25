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Новые случаи заражения: COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 25.10.2022
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Новые случаи заражения: COVID-19 в Крыму и Севастополе
Новые случаи заражения: COVID-19 в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 25.10.2022
Новые случаи заражения: COVID-19 в Крыму и Севастополе
На территории республики зарегистрировано 49 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии подтверждено 208 745 положительных на COVID-19. РИА Новости Крым, 25.10.2022
2022-10-25T10:45
2022-10-25T10:45
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распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. На территории республики зарегистрировано 49 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии подтверждено 208 745 положительных на COVID-19.В Севастополе подтверждено 18 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 90 лет."В ковидные стационары госпитализированы 5 человек, выписаны 9. На данный момент в больницах находится 74 пациента, из них 70 - с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве города.В горбольницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в Севастополе заболели ковидом 95 685 человек, выздоровели 92 833.
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии
Новые случаи заражения: COVID-19 в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе выявили 67 случаев COVID-19, умер один человек

10:45 25.10.2022
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМедицинский работник проводит влажную уборку
Медицинский работник проводит влажную уборку - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости . Александр Гальперин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. На территории республики зарегистрировано 49 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии подтверждено 208 745 положительных на COVID-19.
"За истекшие сутки госпитализировано шесть пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 198 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 62 человека, за весь период – 201 325", - говорится в сообщении регионального минздрава.
В Севастополе подтверждено 18 новых случаев заболевания COVID-19, умер один человек в возрасте 90 лет.
"В ковидные стационары госпитализированы 5 человек, выписаны 9. На данный момент в больницах находится 74 пациента, из них 70 - с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве города.
В горбольницах развернуто 110 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее. Всего, по данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в Севастополе заболели ковидом 95 685 человек, выздоровели 92 833.
 
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