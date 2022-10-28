https://crimea.ria.ru/20221028/novye-varianty-omikrona-virusolog-otsenil-letalnost-1125134068.html

Новые варианты "омикрона": вирусолог оценил летальность

Новые варианты "омикрона": вирусолог оценил летальность - РИА Новости Крым, 28.10.2022

Новые варианты "омикрона": вирусолог оценил летальность

Летальность новой разновидности штамма "омикрон" - BQ.1 и BQ.1.1 "Цербер"- не высока, как и остальных разновидностей коронавируса, циркулирующих на сегодняшний... РИА Новости Крым, 28.10.2022

2022-10-28T10:42

2022-10-28T10:42

2022-10-28T10:42

распространение коронавируса в рф

здравоохранение в россии

общество

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Летальность новой разновидности штамма "омикрон" - BQ.1 и BQ.1.1 "Цербер"- не высока, как и остальных разновидностей коронавируса, циркулирующих на сегодняшний день. Об этом заявил вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.По словам вирусолога, в целом с начала пандемии летальность коронавируса упала с 5%, характерных для уханьского вируса, до 0,3% для всех разновидностей, существующих на данный момент.Ранее в России выявили два новых варианта COVID-19 - это BQ.1 и BQ.1.1 "Цербер". Глава Роспотребнадзора Анна Попова спрогнозировала их распространение.

https://crimea.ria.ru/20220726/novyy-podvid-koronavirusa-kentavr-simptomy-i-zaraznost-1123963288.html

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распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии, общество, здоровье