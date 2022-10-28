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Новые варианты "омикрона": вирусолог оценил летальность - РИА Новости Крым, 28.10.2022
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Новые варианты "омикрона": вирусолог оценил летальность
Новые варианты "омикрона": вирусолог оценил летальность - РИА Новости Крым, 28.10.2022
Новые варианты "омикрона": вирусолог оценил летальность
Летальность новой разновидности штамма "омикрон" - BQ.1 и BQ.1.1 "Цербер"- не высока, как и остальных разновидностей коронавируса, циркулирующих на сегодняшний... РИА Новости Крым, 28.10.2022
2022-10-28T10:42
2022-10-28T10:42
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в россии
общество
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Летальность новой разновидности штамма "омикрон" - BQ.1 и BQ.1.1 "Цербер"- не высока, как и остальных разновидностей коронавируса, циркулирующих на сегодняшний день. Об этом заявил вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.По словам вирусолога, в целом с начала пандемии летальность коронавируса упала с 5%, характерных для уханьского вируса, до 0,3% для всех разновидностей, существующих на данный момент.Ранее в России выявили два новых варианта COVID-19 - это BQ.1 и BQ.1.1 "Цербер". Глава Роспотребнадзора Анна Попова спрогнозировала их распространение.
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распространение коронавируса в рф, здравоохранение в россии, общество, здоровье
Новые варианты "омикрона": вирусолог оценил летальность

Вирусолог Альтштейн оценил летальность "цербера"

10:42 28.10.2022
 
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© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Летальность новой разновидности штамма "омикрон" - BQ.1 и BQ.1.1 "Цербер"- не высока, как и остальных разновидностей коронавируса, циркулирующих на сегодняшний день. Об этом заявил вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.
"Летальность примерно такая же, как характерна для "омикрона", она невысокая", - цитирует Альштейна ТАСС.
По словам вирусолога, в целом с начала пандемии летальность коронавируса упала с 5%, характерных для уханьского вируса, до 0,3% для всех разновидностей, существующих на данный момент.
Ранее в России выявили два новых варианта COVID-19 - это BQ.1 и BQ.1.1 "Цербер". Глава Роспотребнадзора Анна Попова спрогнозировала их распространение.
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