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Свиной грипп выявили уже в 82 регионах России — Роспотребнадзор - РИА Новости Крым, 13.12.2022
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Свиной грипп выявили уже в 82 регионах России — Роспотребнадзор
Свиной грипп выявили уже в 82 регионах России — Роспотребнадзор - РИА Новости Крым, 13.12.2022
Свиной грипп выявили уже в 82 регионах России — Роспотребнадзор
Грипп А (H1N1) выявлен уже в 82 регионах России, также циркулируют риновирусы и коронавирусная инфекция. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 13.12.2022
2022-12-13T12:39
2022-12-13T12:39
россия
роспотребнадзор
здравоохранение в россии
общество
свиной грипп
распространение коронавируса в рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Грипп А (H1N1) выявлен уже в 82 регионах России, также циркулируют риновирусы и коронавирусная инфекция. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Заболеваемость ОРВИ и гриппом растетПо данным Роспотребнадзора, показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос за неделю на 35%. В 37 субъектах он превысил среднероссийские.Наиболее высокие показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом зафиксированы в Тюменской, Астраханской, Костромской и Вологодской областях, Ямало-Ненецком, Чукотском и Ханты-Мансийском округах, а также в республиках Саха (Якутия), Коми и Бурятия.В ходе прививочной кампании вакцинировано более 74 млн человек, что превышает половину населения страны.Ситуация с COVID-19 в РоссииКоличество выявленных случаев в России за неделю выросло на 11% и составило 48 тысяч. Рост заболеваемости коронавирусом фиксируется в 52 регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.По данным оперштаба по борьбе с распространением ковида, за минувшие сутки в стационары госпитализировано 1 640 человек, что в полтора раза больше показателя предыдущего дня. Выявлено 5 977 новых случаев COVID-19, скончались еще 59 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму ждать пика заболеваемости свиным гриппомКакие ограничения из-за свиного гриппа введут в Севастополе — властиCOVID-сводка по Крыму и Севастополю: сколько заболевших и умерших
https://crimea.ria.ru/20221209/infektsionist-nazval-samye-strashnye-posledstviya-grippa-1125749018.html
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россия, роспотребнадзор, здравоохранение в россии, общество, свиной грипп, распространение коронавируса в рф
Свиной грипп выявили уже в 82 регионах России — Роспотребнадзор

Роспотребнадзор: свиной грипп выявлен уже в 82 регионах РФ, заболеваемость ОРВИ растет

12:39 13.12.2022
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкМеры по борьбе с распространением COVID-19 в регионах России
Меры по борьбе с распространением COVID-19 в регионах России - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
© РИА Новости . Илья Наймушин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Грипп А (H1N1) выявлен уже в 82 регионах России, также циркулируют риновирусы и коронавирусная инфекция. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"В структуре респираторных вирусов негриппозной этиологии наиболее высокой остается доля риновирусов, РС-вирусов, метапневмовирусов, сезонных коронавирусов. Доля вирусов гриппа продолжает увеличиваться и составляет уже 52,5%. Среди штаммов преобладает А (H1N1)-2009, так называемый свиной грипп, выявленный уже в 82 субъектах РФ. Также фиксируются штаммы A(H3N2) и B", - сообщили в надзорном ведомстве.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом растет

По данным Роспотребнадзора, показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос за неделю на 35%. В 37 субъектах он превысил среднероссийские.
Наиболее высокие показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом зафиксированы в Тюменской, Астраханской, Костромской и Вологодской областях, Ямало-Ненецком, Чукотском и Ханты-Мансийском округах, а также в республиках Саха (Якутия), Коми и Бурятия.
В ходе прививочной кампании вакцинировано более 74 млн человек, что превышает половину населения страны.
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Ситуация с COVID-19 в России

Количество выявленных случаев в России за неделю выросло на 11% и составило 48 тысяч. Рост заболеваемости коронавирусом фиксируется в 52 регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.
По данным оперштаба по борьбе с распространением ковида, за минувшие сутки в стационары госпитализировано 1 640 человек, что в полтора раза больше показателя предыдущего дня. Выявлено 5 977 новых случаев COVID-19, скончались еще 59 человек.
"Учитывая сложную эпидобстановку, регионам поставлена задача усилить информационную кампанию по защитным мерам от сезонных заболеваний, чтобы снизить уровень распространения вирусов перед новогодними праздниками", - заключили в Роспотребнадзоре.
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