https://crimea.ria.ru/20221213/svinoy-gripp-vyyavili-uzhe-v-82-regionakh-rossii--rospotrebnadzor-1125846669.html

Свиной грипп выявили уже в 82 регионах России — Роспотребнадзор

Свиной грипп выявили уже в 82 регионах России — Роспотребнадзор - РИА Новости Крым, 13.12.2022

Свиной грипп выявили уже в 82 регионах России — Роспотребнадзор

Грипп А (H1N1) выявлен уже в 82 регионах России, также циркулируют риновирусы и коронавирусная инфекция. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 13.12.2022

2022-12-13T12:39

2022-12-13T12:39

2022-12-13T12:39

россия

роспотребнадзор

здравоохранение в россии

общество

свиной грипп

распространение коронавируса в рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Грипп А (H1N1) выявлен уже в 82 регионах России, также циркулируют риновирусы и коронавирусная инфекция. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Заболеваемость ОРВИ и гриппом растетПо данным Роспотребнадзора, показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос за неделю на 35%. В 37 субъектах он превысил среднероссийские.Наиболее высокие показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом зафиксированы в Тюменской, Астраханской, Костромской и Вологодской областях, Ямало-Ненецком, Чукотском и Ханты-Мансийском округах, а также в республиках Саха (Якутия), Коми и Бурятия.В ходе прививочной кампании вакцинировано более 74 млн человек, что превышает половину населения страны.Ситуация с COVID-19 в РоссииКоличество выявленных случаев в России за неделю выросло на 11% и составило 48 тысяч. Рост заболеваемости коронавирусом фиксируется в 52 регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.По данным оперштаба по борьбе с распространением ковида, за минувшие сутки в стационары госпитализировано 1 640 человек, что в полтора раза больше показателя предыдущего дня. Выявлено 5 977 новых случаев COVID-19, скончались еще 59 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крыму ждать пика заболеваемости свиным гриппомКакие ограничения из-за свиного гриппа введут в Севастополе — властиCOVID-сводка по Крыму и Севастополю: сколько заболевших и умерших

https://crimea.ria.ru/20221209/infektsionist-nazval-samye-strashnye-posledstviya-grippa-1125749018.html

https://crimea.ria.ru/20221212/karantin-v-krymu-chislo-zakrytykh-iz-za-orvi-klassov-i-grupp-vyroslo-vdvoe-1125817548.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, роспотребнадзор, здравоохранение в россии, общество, свиной грипп, распространение коронавируса в рф