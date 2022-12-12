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Когда в Крыму ждать пика заболеваемости свиным гриппом
Когда в Крыму ждать пика заболеваемости свиным гриппом - РИА Новости Крым, 12.12.2022
Когда в Крыму ждать пика заболеваемости свиным гриппом
Пик заболеваемости гриппом А (H1N1) в Крыму ожидается в конце января – начале февраля. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил главный врач Центра... РИА Новости Крым, 12.12.2022
2022-12-12T20:52
2022-12-12T20:52
2022-12-12T20:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Пик заболеваемости гриппом А (H1N1) в Крыму ожидается в конце января – начале февраля. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков.Пик заболеваемостиПо словам специалиста, Крым – особенный регион, один из самых южных, где холода наступают по календарю гораздо позже, чем в большей части материковой России. А потому прогнозы относительно развития ситуации с заболеваемостью опасным штаммом гриппа А (H1N1) будут для полуострова несколько отличаться.А потому вакцинация продолжится, что важно, поскольку прививка от гриппа гарантирует серьезную защиту от этого потенциально опасного штамма вируса, отметил врач.Вакцинация не дает гарантииМещеряков напомнил, что антитела начинают вырабатываться к концу двух недель после вакцинации, еще столько же времени требуется, чтобы организм окреп. Таким образом, стойкий иммунитет вырабатывается в течение месяца после прививки, подчеркнул врач."Трех- либо четырехкомпонентная вакцина от гриппа содержит в том числе ослабленный штамм гриппа А (H1N1), то есть свиного гриппа. Поэтому в любом варианте, хоть это будет детская вакцина, хоть взрослая, привившийся от гриппа будет защищен", – пояснил Мещеряков.При этом он подчеркнул, что все зависит от вирусной нагрузки. И если человек длительное время находится рядом с заболевшим, но не использует элементарных средств защиты в виде маски, то риск заболеть остается даже у привитого.Если прививки не было, риск протекания заболевания в более тяжелой форме возрастает при "массированном" воздействии вируса .Возможные осложнения и преувеличенные опасенияВрач напомнил, что свиной грипп опасен развитием вирусной пневмонии, которая ведет к возникновению в той или иной степени дыхательной недостаточности, сложно поддающейся лечению. По его словам, такая пневмония отлична от "коронавирусной", но протекающие в организме процессы в обоих случаях сходны.В то же время, опасения, связанные с распространением вируса А (H1N1), "излишне преувеличены", считает Мещеряков."Вирус не стремится убить своего хозяина. Вирусам и внутриклеточным паразитам выгодно, чтобы человек жил. Потому количество тяжелых осложнений, которые ведут к смерти человека, будет в популяции все равно снижаться", – заключил медик.Ранее Мещеряков рассказал, как на начальной стадии заболевания можно определить свиной грипп по характерным симптомам. Читайте также на РИА Новости Крым:"Свиной грипп" А (H1N1): чем опасен и как диагностироватьКакие ограничения из-за свиного гриппа введут в Севастополе – власти Свиной грипп в Крыму: нужны ли вакцинация и маски
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новости крыма, крым, свиной грипп, грипп, здоровье, мнения, здравоохранение в россии, общество
Когда в Крыму ждать пика заболеваемости свиным гриппом
В Крыму пик заболеваемости свиным гриппом ожидается в конце января – начале февраля
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым.
Пик заболеваемости гриппом А (H1N1) в Крыму ожидается в конце января – начале февраля. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков.
Пик заболеваемости
По словам специалиста, Крым – особенный регион, один из самых южных, где холода наступают по календарю гораздо позже, чем в большей части материковой России. А потому прогнозы относительно развития ситуации с заболеваемостью опасным штаммом гриппа А (H1N1) будут для полуострова несколько отличаться.
"Если смотреть температурный режим последних недель, то особых холодов еще и не было. Эпидпорог, по данным Роспотребнадзора, еще не превышен по гриппу. И если в среднем по стране прогнозируется рост к новогодним праздникам, то в Крыму скорее всего этот рост будет еще позже, если он вообще наступит. Он обычно наступает к концу января – началу февраля", – сказал Мещеряков.
А потому вакцинация продолжится, что важно, поскольку прививка от гриппа гарантирует серьезную защиту от этого потенциально опасного штамма вируса, отметил врач.
Вакцинация не дает гарантии
Мещеряков напомнил, что антитела начинают вырабатываться к концу двух недель после вакцинации, еще столько же времени требуется, чтобы организм окреп. Таким образом, стойкий иммунитет вырабатывается в течение месяца после прививки, подчеркнул врач.
"Трех- либо четырехкомпонентная вакцина от гриппа содержит в том числе ослабленный штамм гриппа А (H1N1), то есть свиного гриппа. Поэтому в любом варианте, хоть это будет детская вакцина, хоть взрослая, привившийся от гриппа будет защищен", – пояснил Мещеряков.
При этом он подчеркнул, что все зависит от вирусной нагрузки. И если человек длительное время находится рядом с заболевшим, но не использует элементарных средств защиты в виде маски, то риск заболеть остается даже у привитого.
"Если вирусов в организм попало достаточно много и выработавшиеся на введение вакцины антитела связали не все вирусные частицы, то человек все же заболеет", – сказал врач, заметив, что у вакцинированных болезнь будет протекать легче.
Если прививки не было, риск протекания заболевания в более тяжелой форме возрастает при "массированном" воздействии вируса .
Возможные осложнения и преувеличенные опасения
Врач напомнил, что свиной грипп опасен развитием вирусной пневмонии, которая ведет к возникновению в той или иной степени дыхательной недостаточности, сложно поддающейся лечению. По его словам, такая пневмония отлична от "коронавирусной", но протекающие в организме процессы в обоих случаях сходны.
"Идет воспаление бронхиального дерева и тканей легкого, что будет снижаться по мере выработки иммунных тел, то есть примерно к концу первой недели заболевания. Поэтому опасный период, когда возникает вирусная пневмония, – это промежуток между 7 и 14 днями заболевания. Он должен быть особенно контролируем как медицинским персоналом, так и самими пациентом, чтобы избежать опасных осложнений, потому что в этот период организм наиболее ослаблен", – подчеркнул специалист.
В то же время, опасения, связанные с распространением вируса А (H1N1), "излишне преувеличены", считает Мещеряков.
"Вирус не стремится убить своего хозяина. Вирусам и внутриклеточным паразитам выгодно, чтобы человек жил. Потому количество тяжелых осложнений, которые ведут к смерти человека, будет в популяции все равно снижаться", – заключил медик.
Ранее Мещеряков рассказал, как на начальной стадии заболевания можно определить свиной грипп по характерным симптомам.
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