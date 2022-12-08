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"Свиной грипп" А (H1N1): чем опасен и как диагностировать - РИА Новости Крым, 07.12.2022
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"Свиной грипп" А (H1N1): чем опасен и как диагностировать
"Свиной грипп" А (H1N1): чем опасен и как диагностировать - РИА Новости Крым, 07.12.2022
"Свиной грипп" А (H1N1): чем опасен и как диагностировать
Вирус типа А (H1N1), который называют "свиным гриппом" опасен возникновением пневмонии. Диагностировать тип вируса могут врачи с помощью анализов, но определить РИА Новости Крым, 07.12.2022
2022-12-08T07:01
2022-12-07T21:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Вирус типа А (H1N1), который называют "свиным гриппом" опасен возникновением пневмонии. Диагностировать тип вируса могут врачи с помощью анализов, но определить заболевание можно по выраженным симптомам. Об этом РИА Новости Крым рассказал главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков.Определить "свиной грипп", по его словам, можно по симптомам, но четкое обозначение типа вируса может показать только анализ."Чаще всего вирус выявляется по клиническому течению болезни: высокая температура, признаки дыхательной недостаточности и проявление вирусной пневмонии. Это характерные проявления А (H1N1). Вирусы типа В не вызывают особых проблем со здоровьем, чаще всего это группа А. Если нужно типирование отдельных разновидностей вируса гриппа групп А или В проводится достаточно специфический анализ", — пояснил Мещеряков.Он обозначил, что поликлиники Крыма готовы к диагностированию "свиного гриппа", врачи знают, что нужно делать, а для пациентов подготовлены специальные информационные бюллетени."В каждой поликлинике на этот счет есть необходимые информационные материалы, в том числе памятки для пациентов. Если человек заболевает любым респираторным вирусным заболеванием, он информирован как себя вести, куда звонить, как вызвать врача на дом. Есть простой номер 122, который никто не забудет, если человек потерял или запамятовал номер регистратуры своей поликлиники — он может всегда получить исчерпывающую информацию по этому номеру, или вызвать карету скорой помощи по номеру 103", — разъяснил доктор.Мещеряков предупредил, что в случае острой необходимости и тяжелого течения болезни вирусной инфекции пациент будет госпитализирован в инфекционный стационар для интенсивного лечения и наблюдения.Он также отметил, что люди, сделавшие прививку переносят "свиной грипп" практически нечувствительно, он даже может пройти в виде легкой простуды, в зависимости от легочной нагрузки.
https://crimea.ria.ru/20221206/svinoy-gripp-nastupaet-sluchai-zabolevaniya-vyyavili-v-74-regionakh-rossii-1125702711.html
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Сергей Жабин
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96
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здоровье, общество, новости, здравоохранение в россии, здравоохранение в крыму и севастополе, новости крыма
"Свиной грипп" А (H1N1): чем опасен и как диагностировать

Врач рассказал чем опасен "свиной грипп" и как его диагностировать

07:01 08.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДевушка в медицинской маске
Девушка в медицинской маске - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Сергей Жабин
Сергей Жабин
Корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Вирус типа А (H1N1), который называют "свиным гриппом" опасен возникновением пневмонии. Диагностировать тип вируса могут врачи с помощью анализов, но определить заболевание можно по выраженным симптомам. Об этом РИА Новости Крым рассказал главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков.

"Вирус "свиного гриппа" по статистике до 50% случаев вызывает вирусную пневмонию. Тяжесть пневмонии разная. Впервые мы столкнулись с этим заболеванием в 2009 году, тогда было много вирусной пневмонии. Достаточно тяжело пациенты выходили из болезни, были к сожалению и смертельные случаи после перенесенного заболевания", — рассказал врач.

Определить "свиной грипп", по его словам, можно по симптомам, но четкое обозначение типа вируса может показать только анализ.
"Чаще всего вирус выявляется по клиническому течению болезни: высокая температура, признаки дыхательной недостаточности и проявление вирусной пневмонии. Это характерные проявления А (H1N1). Вирусы типа В не вызывают особых проблем со здоровьем, чаще всего это группа А. Если нужно типирование отдельных разновидностей вируса гриппа групп А или В проводится достаточно специфический анализ", — пояснил Мещеряков.
Он обозначил, что поликлиники Крыма готовы к диагностированию "свиного гриппа", врачи знают, что нужно делать, а для пациентов подготовлены специальные информационные бюллетени.
"В каждой поликлинике на этот счет есть необходимые информационные материалы, в том числе памятки для пациентов. Если человек заболевает любым респираторным вирусным заболеванием, он информирован как себя вести, куда звонить, как вызвать врача на дом. Есть простой номер 122, который никто не забудет, если человек потерял или запамятовал номер регистратуры своей поликлиники — он может всегда получить исчерпывающую информацию по этому номеру, или вызвать карету скорой помощи по номеру 103", — разъяснил доктор.
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Мещеряков предупредил, что в случае острой необходимости и тяжелого течения болезни вирусной инфекции пациент будет госпитализирован в инфекционный стационар для интенсивного лечения и наблюдения.
Он также отметил, что люди, сделавшие прививку переносят "свиной грипп" практически нечувствительно, он даже может пройти в виде легкой простуды, в зависимости от легочной нагрузки.
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