https://crimea.ria.ru/20221208/svinoy-gripp-v-krymu-nuzhny-li-vaktsinatsiya-i-maski-1125741554.html

Свиной грипп в Крыму: нужны ли вакцинация и маски

Свиной грипп в Крыму: нужны ли вакцинация и маски - РИА Новости Крым, 08.12.2022

Свиной грипп в Крыму: нужны ли вакцинация и маски

В Крыму, как и по всей России, есть риск эпидемиологических осложнений в связи с сезонными вирусными инфекциями, но на первом месте стоит не грипп типа А H1N1... РИА Новости Крым, 08.12.2022

2022-12-08T07:54

2022-12-08T07:54

2022-12-08T07:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. В Крыму, как и по всей России, есть риск эпидемиологических осложнений в связи с сезонными вирусными инфекциями, но на первом месте стоит не грипп типа А H1N1 (свиной грипп), а респираторные вирусные инфекции. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.Во вторник в пресс-службе ведомства заявили, что грипп А (H1N1) выявлен в 74 российских регионах, также в субъектах циркулируют риновирусы и другие подвиды.При этом она заметила, что на полуострове, как и по всей стране, сохраняется риск развития эпидемиологических осложнений, поэтому необходимо вовремя делать прививки."Грипп всегда чреват эпидемиологическими осложнениями. Не все больные с гриппом, если он протекает легко, обращаются за медицинской помощью. Но для людей, которые страдают хроническими заболеваниями, это очень опасно, — предупредила санитарный врач. — Самое время тем, кто не привился, сделать это".Главный врач крымского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Владимир Мещеряков, в свою очередь, сообщил, что по данным стационаров, заболеваемость гриппом не превысила эпидпорога, но рост ожидается в конце января - начале февраля следующего года: "Традиционно заболеваемость гриппом растет максимально именно в этот период".В то же время, по его словам, ситуация с коронавирусной инфекцией научила граждан ответственно относиться к профилактике заболеваний и своевременной вакцинации. "Люди знают, как себя вести в общественных местах, защищать себя от вирусов с помощью мытья рук и обработки антисептиком, ношения защитных масок и соблюдения дистанций. Эти правила действуют для всех вирусных респираторных инфекций, передающихся воздушно-капельным путем", — заметил врач.Мещеряков также рассказал, что большинство жителей Крыма вовремя сделали прививку от гриппа, куда также входит компонент ослабленного вируса А (H1N1), что поможет выработать от него иммунитет.Ранее начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Светлана Листопад рассказала РИА Новости Крым, что относить штамм гриппа А (H1N1) к категории особо опасных не стоит, поскольку он протекает с разной симптоматикой и не всегда требует госпитализации.В конце ноября главный санитарный врач России Анна Попова заявила о невысоких темпах вакцинации в регионах и призвала завершить прививочную компанию до 5 декабря.

https://crimea.ria.ru/20221204/nelzya-nedootsenivat-opasnost-grippa-n1n1-kto-v-gruppe-riska-1125623337.html

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Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

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Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, новости крыма, крым, общество, роспотребнадзор, орви, наталья пеньковская, свиной грипп