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Длинные выходные: очередь в Крым и из Крыма на Крымском мосту растет
Длинные выходные: очередь в Крым и из Крыма на Крымском мосту растет - РИА Новости Крым, 28.04.2024
Длинные выходные: очередь в Крым и из Крыма на Крымском мосту растет
На 9 утра в очереди со стороны Тамани для проезда в Крым находятся находится 312 транспортных средств. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 28.04.2024
2024-04-28T09:11
2024-04-28T09:11
2024-04-28T09:16
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
керчь
крым
новости крыма
кубань
тамань
керченский пролив
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. На 9 утра в очереди со стороны Тамани для проезда в Крым находятся находится 312 транспортных средств. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе."Ожидание около часа", - говорится в сообщении.Тот же источник сообщает, что для выезда с Крымского полуострова в очереди со стороны Керчи находится 112 транспортных средств.В субботу вечером на 20.00 в очереди на въезде в Крыма находился 81 автомобиль.Ранее, сообщал сайт РИА Новости Крым, в субботу с утра очередь росла кратно.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крымский мост, керчь, крым, новости крыма, кубань, тамань, керченский пролив, транспорт
Длинные выходные: очередь в Крым и из Крыма на Крымском мосту растет
В очереди на Крымском мосту стоят около 450 машин
09:11 28.04.2024 (обновлено: 09:16 28.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. На 9 утра в очереди со стороны Тамани для проезда в Крым находятся находится 312 транспортных средств. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Ожидание около часа", - говорится в сообщении.
Тот же источник сообщает, что для выезда с Крымского полуострова в очереди со стороны Керчи находится 112 транспортных средств.
В субботу вечером на 20.00 в очереди на въезде в Крыма находился
81 автомобиль.
Ранее, сообщал сайт РИА Новости Крым, в субботу с утра очередь росла кратно
.
Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.