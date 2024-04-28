https://crimea.ria.ru/20240428/dlinnye-vykhodnye-ochered-v-krym-i-iz-kryma-na-krymskom-mostu-rastet-1136928850.html

Длинные выходные: очередь в Крым и из Крыма на Крымском мосту растет

Длинные выходные: очередь в Крым и из Крыма на Крымском мосту растет - РИА Новости Крым, 28.04.2024

Длинные выходные: очередь в Крым и из Крыма на Крымском мосту растет

На 9 утра в очереди со стороны Тамани для проезда в Крым находятся находится 312 транспортных средств. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 28.04.2024

2024-04-28T09:11

2024-04-28T09:11

2024-04-28T09:16

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

керчь

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тамань

керченский пролив

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. На 9 утра в очереди со стороны Тамани для проезда в Крым находятся находится 312 транспортных средств. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе."Ожидание около часа", - говорится в сообщении.Тот же источник сообщает, что для выезда с Крымского полуострова в очереди со стороны Керчи находится 112 транспортных средств.В субботу вечером на 20.00 в очереди на въезде в Крыма находился 81 автомобиль.Ранее, сообщал сайт РИА Новости Крым, в субботу с утра очередь росла кратно.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.

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керченский пролив

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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