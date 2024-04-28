https://crimea.ria.ru/20240428/budet-ekshn-bayden-privlek-spilberga-k-svoey-predvybornoy-kampanii-1136927835.html

Будет экшн: Байден привлек Спилберга к своей предвыборной кампании

Будет экшн: Байден привлек Спилберга к своей предвыборной кампании - РИА Новости Крым, 28.04.2024

Будет экшн: Байден привлек Спилберга к своей предвыборной кампании

Американский режиссер Стивен Спилберг сотрудничает с предвыборной кампанией президента США Джо Байдена в разработке стратегии для намеченного на август... РИА Новости Крым, 28.04.2024

2024-04-28T08:01

2024-04-28T08:01

2024-04-28T08:01

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

стивен спилберг

выборы

сша

новости

в мире

дональд трамп

политика

культура

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр - РИА Новости Крым. Американский режиссер Стивен Спилберг сотрудничает с предвыборной кампанией президента США Джо Байдена в разработке стратегии для намеченного на август национального съезда Демократической партии, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источник, знакомый с вопросом.Отмечается, что Спилберг уже активно участвует во встречах с организаторами съезда.В то же время телеканал обращает внимание на то, что у режиссера нет планов снимать специальный фильм для съезда, хотя он ранее снял фильм для кампании бывшего президента США Барака Обамы в 2008 году.Стивен Спилберг - обладатель четырех премий "Оскар" и создатель таких фильмов, как "Челюсти", "Список Шиндлера" и "Парк Юрского периода".Внутриполитическое обострение в СШАПолитическая ситуация в США в последнее время характеризуется обострением противостояния Джо Байдена (Демократическая партия) и Дональда Трампа (Республиканская партия), которое, по оценкам многих экспертов, фактически раскалывает американское общество и провоцирует рост напряженности. Некоторые политологи и журналисты не исключают, что этот накал может привести к гражданской войне в США.Байден и Трамп считаются основными кандидатами на президентских выборах, которые запланированы на 5 ноября 2024 года. Они одержали победу почти во всех штатах по итогам состоявшихся в начале года праймериз.По итогам праймериз потенциальные кандидаты получают определенное число голосов делегатов, которые потом будут выбирать единого кандидата на всеобщем партийном съезде. Съезд Республиканской партии намечен на 15-18 июля, демократов – 19-22 августа.Социологи также фиксируют рост недовольства политикой администрации действующего американского президента внутри страны.Одной из основных линий раскола между республиканцами и демократами является продолжение финансовой поддержки Украины. Белый дом призывает Конгресс выделить Киеву 60 млрд долларов, против чего выступает Трамп и определенная часть его однопартийцев.Читайте также на РИА Новости Крым:Убийственные цифры: рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровняПолитолог назвал тревожный сигнал из США для Байдена и ЗеленскогоРазвалит ли Трамп НАТО на посту президента – мнениеГрядет Трамп: если в США сменится лидер - политолог оценил перспективу

https://crimea.ria.ru/20240426/kak-izmenitsya-otnoshenie-ssha-k-briks-v-sluchae-pobedy-trampa---ekspert-1136886622.html

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джозеф байден, президент сша (joseph biden), стивен спилберг, выборы, сша, новости, в мире, дональд трамп, политика, культура