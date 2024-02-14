https://crimea.ria.ru/20240214/razvalit-li-tramp-nato-na-postu-prezidenta--mnenie-1134940254.html

Развалит ли Трамп НАТО на посту президента – мнение

Развалит ли Трамп НАТО на посту президента – мнение - РИА Новости Крым, 14.02.2024

Развалит ли Трамп НАТО на посту президента – мнение

Борьбу за президентское кресло в США сегодня ведет "другой Трамп", отличный от прежнего неопытного политика, и он не позволит Америке развалить НАТО. Такое... РИА Новости Крым, 14.02.2024

2024-02-14T20:21

2024-02-14T20:21

2024-02-14T20:21

дональд трамп

радио "спутник в крыму"

нато

мнения

игорь шатров

сша

выборы президента сша

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Развалит ли Трамп НАТО на посту президента – Игорь Шатров Развалит ли Трамп НАТО на посту президента – Игорь Шатров audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Борьбу за президентское кресло в США сегодня ведет "другой Трамп", отличный от прежнего неопытного политика, и он не позволит Америке развалить НАТО. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Экс-советник Дональда Трампа в интервью Politico заявил, что тот в бытность президентом США намеревался вывести Америку из НАТО в 2018 году."На саммите НАТО в 2018 году он (Трамп – ред.) был очень близок к выходу из альянса. Его цель… не в укреплении НАТО, а в том, чтобы заложить основу для выхода", – сказал Болтон, отметив, что к этому следует относиться очень серьезно.По мнению Шатрова, в 2018 году Трамп был совершенно неопытным политиком и вполне мог допустить такое, так как подходил ко многим государственным и внешнеполитическим вопросам, в том числе к НАТО, с точки зрения очень прагматичной, как бизнесмен."То есть, заявляя, что финансовое бремя НАТО не должна на себе нести одна только Америка, логика у него была простая", – заметил Шатров.Однако за годы своего президентства и период в статусе экс-президента Трамп стал гораздо более политически подкованным, образованным человеком, с определенным "бэкграундом", считает Шатров. И сегодня все его заявления, какими бы они ни были, направлены на укрепление НАТО.Тем не менее, угрожать роспуском альянса странам НАТО Трамп не перестанет, считает Шатров."Он будет этот "дамоклов меч" держать над НАТО, не собираясь его опускать. Я думаю, такие заявления Трампа – это только начало его политической карьеры. И все его заявления надо воспринимать как специальную предвыборную риторику, направленную на партнеров. На то и щука в пруду, чтоб карась не дремал", – заключил эксперт.На днях Дональд Трамп пригрозил не защищать страны НАТО в случае нападения России. Выступая на предвыборном митинге в Южной Каролине, он заявил, что, будучи президентом, требовал от стран Североатлантического блока выполнить финансовые обязательства перед альянсом. В Белом доме эти заявления назвали "шокирующими и безумными". По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Трамп подвергает риску европейских и американских солдат.Читайте также на РИА Новости Крым:Володин: НАТО разрушит Европейский союз Генералы требуют денег: зачем НАТО учиться войне с Россией Смотрящий за Зеленским: генсеку НАТО нашли новую должность

https://crimea.ria.ru/20240214/nato-ne-vidit-voennykh-ugroz-so-storony-rossii--stoltenberg-1134934451.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, нато, мнения, игорь шатров, сша, выборы президента сша