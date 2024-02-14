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Развалит ли Трамп НАТО на посту президента – мнение - РИА Новости Крым, 14.02.2024
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https://crimea.ria.ru/20240214/razvalit-li-tramp-nato-na-postu-prezidenta--mnenie-1134940254.html
Развалит ли Трамп НАТО на посту президента – мнение
Развалит ли Трамп НАТО на посту президента – мнение - РИА Новости Крым, 14.02.2024
Развалит ли Трамп НАТО на посту президента – мнение
Борьбу за президентское кресло в США сегодня ведет "другой Трамп", отличный от прежнего неопытного политика, и он не позволит Америке развалить НАТО. Такое... РИА Новости Крым, 14.02.2024
2024-02-14T20:21
2024-02-14T20:21
дональд трамп
радио "спутник в крыму"
нато
мнения
игорь шатров
сша
выборы президента сша
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Развалит ли Трамп НАТО на посту президента – Игорь Шатров
Развалит ли Трамп НАТО на посту президента – Игорь Шатров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Борьбу за президентское кресло в США сегодня ведет "другой Трамп", отличный от прежнего неопытного политика, и он не позволит Америке развалить НАТО. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Экс-советник Дональда Трампа в интервью Politico заявил, что тот в бытность президентом США намеревался вывести Америку из НАТО в 2018 году."На саммите НАТО в 2018 году он (Трамп – ред.) был очень близок к выходу из альянса. Его цель… не в укреплении НАТО, а в том, чтобы заложить основу для выхода", – сказал Болтон, отметив, что к этому следует относиться очень серьезно.По мнению Шатрова, в 2018 году Трамп был совершенно неопытным политиком и вполне мог допустить такое, так как подходил ко многим государственным и внешнеполитическим вопросам, в том числе к НАТО, с точки зрения очень прагматичной, как бизнесмен."То есть, заявляя, что финансовое бремя НАТО не должна на себе нести одна только Америка, логика у него была простая", – заметил Шатров.Однако за годы своего президентства и период в статусе экс-президента Трамп стал гораздо более политически подкованным, образованным человеком, с определенным "бэкграундом", считает Шатров. И сегодня все его заявления, какими бы они ни были, направлены на укрепление НАТО.Тем не менее, угрожать роспуском альянса странам НАТО Трамп не перестанет, считает Шатров."Он будет этот "дамоклов меч" держать над НАТО, не собираясь его опускать. Я думаю, такие заявления Трампа – это только начало его политической карьеры. И все его заявления надо воспринимать как специальную предвыборную риторику, направленную на партнеров. На то и щука в пруду, чтоб карась не дремал", – заключил эксперт.На днях Дональд Трамп пригрозил не защищать страны НАТО в случае нападения России. Выступая на предвыборном митинге в Южной Каролине, он заявил, что, будучи президентом, требовал от стран Североатлантического блока выполнить финансовые обязательства перед альянсом. В Белом доме эти заявления назвали "шокирующими и безумными". По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Трамп подвергает риску европейских и американских солдат.Читайте также на РИА Новости Крым:Володин: НАТО разрушит Европейский союз Генералы требуют денег: зачем НАТО учиться войне с Россией Смотрящий за Зеленским: генсеку НАТО нашли новую должность
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дональд трамп, нато, мнения, игорь шатров, сша, выборы президента сша
Развалит ли Трамп НАТО на посту президента – мнение

Трамп идет в президенты и намерен укреплять НАТО, а не разваливать – Шатров

20:21 14.02.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкДональд Трамп на саммите НАТО
Дональд Трамп на саммите НАТО - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Борьбу за президентское кресло в США сегодня ведет "другой Трамп", отличный от прежнего неопытного политика, и он не позволит Америке развалить НАТО. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
Развалит ли Трамп НАТО на посту президента – Игорь Шатров
20:21
Экс-советник Дональда Трампа в интервью Politico заявил, что тот в бытность президентом США намеревался вывести Америку из НАТО в 2018 году.
"На саммите НАТО в 2018 году он (Трамп – ред.) был очень близок к выходу из альянса. Его цель… не в укреплении НАТО, а в том, чтобы заложить основу для выхода", – сказал Болтон, отметив, что к этому следует относиться очень серьезно.
По мнению Шатрова, в 2018 году Трамп был совершенно неопытным политиком и вполне мог допустить такое, так как подходил ко многим государственным и внешнеполитическим вопросам, в том числе к НАТО, с точки зрения очень прагматичной, как бизнесмен.
"То есть, заявляя, что финансовое бремя НАТО не должна на себе нести одна только Америка, логика у него была простая", – заметил Шатров.
Однако за годы своего президентства и период в статусе экс-президента Трамп стал гораздо более политически подкованным, образованным человеком, с определенным "бэкграундом", считает Шатров. И сегодня все его заявления, какими бы они ни были, направлены на укрепление НАТО.

"Все его угрозы нынешние – они нереализуемы. Конечно, он не будет распускать НАТО, а выход США из альянса и значит роспуск. Он не будет этого делать. Потому что в сложный период, когда сам Трамп говорит о том, что нужно сделать Америку снова великой, странно отказываться от военного альянса, который ты возглавляешь, то есть потерять военный инструмент и укрепляться только в экономике", – пояснил свою позицию политолог.

Тем не менее, угрожать роспуском альянса странам НАТО Трамп не перестанет, считает Шатров.
"Он будет этот "дамоклов меч" держать над НАТО, не собираясь его опускать. Я думаю, такие заявления Трампа – это только начало его политической карьеры. И все его заявления надо воспринимать как специальную предвыборную риторику, направленную на партнеров. На то и щука в пруду, чтоб карась не дремал", – заключил эксперт.
На днях Дональд Трамп пригрозил не защищать страны НАТО в случае нападения России. Выступая на предвыборном митинге в Южной Каролине, он заявил, что, будучи президентом, требовал от стран Североатлантического блока выполнить финансовые обязательства перед альянсом. В Белом доме эти заявления назвали "шокирующими и безумными". По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Трамп подвергает риску европейских и американских солдат.
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