https://crimea.ria.ru/20240212/smotryaschiy-za-zelenskim-genseku-nato-nashli-novuyu-dolzhnost-1134890234.html

Смотрящий за Зеленским: генсеку НАТО нашли новую должность

Смотрящий за Зеленским: генсеку НАТО нашли новую должность - РИА Новости Крым, 12.02.2024

Смотрящий за Зеленским: генсеку НАТО нашли новую должность

США и Великобритания хотят учредить должность специального посланника по Украине, наиболее вероятный претендент на этот пост – нынешний генсек НАТО Йенс... РИА Новости Крым, 12.02.2024

2024-02-12T16:49

2024-02-12T16:49

2024-02-12T16:49

сергей нарышкин

новости

украина

йенс столтенберг

политика

служба внешней разведки (свр)

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. США и Великобритания хотят учредить должность специального посланника по Украине, наиболее вероятный претендент на этот пост – нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, сообщает РИА Новости.По его словам, "спецпосланник" будет иметь постоянный доступ к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Перед ним будет стоять задача блокировать несогласованные с США и Британией шаги украинского руководства и предлагать вместо них альтернативные варианты, соответствующие взглядам Вашингтона и Лондона.Тем не менее, создание подобной должности не приведет к желаемым ее инициаторами результатам, а "спецпосланник" вряд ли сможет долго оставаться на плаву в текущей обстановке в Киеве, подчеркнул директор СВР.Читайте также на РИА Новости Крым:В НАТО призвали вооружаться для многолетней конфронтации с РоссиейУ Киева нет альтернативы: в Белом доме сделали заявление о военной помощиУкраина станет иждивенцем Евросоюза

украина

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сергей нарышкин, новости, украина, йенс столтенберг, политика, служба внешней разведки (свр), нато