Рейтинг@Mail.ru
Смотрящий за Зеленским: генсеку НАТО нашли новую должность - РИА Новости Крым, 12.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240212/smotryaschiy-za-zelenskim-genseku-nato-nashli-novuyu-dolzhnost-1134890234.html
Смотрящий за Зеленским: генсеку НАТО нашли новую должность
Смотрящий за Зеленским: генсеку НАТО нашли новую должность - РИА Новости Крым, 12.02.2024
Смотрящий за Зеленским: генсеку НАТО нашли новую должность
США и Великобритания хотят учредить должность специального посланника по Украине, наиболее вероятный претендент на этот пост – нынешний генсек НАТО Йенс... РИА Новости Крым, 12.02.2024
2024-02-12T16:49
2024-02-12T16:49
сергей нарышкин
новости
украина
йенс столтенберг
политика
служба внешней разведки (свр)
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0c/1134890347_0:4:2923:1648_1920x0_80_0_0_bdcde67c2fdc85aac982db8353329348.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. США и Великобритания хотят учредить должность специального посланника по Украине, наиболее вероятный претендент на этот пост – нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, сообщает РИА Новости.По его словам, "спецпосланник" будет иметь постоянный доступ к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Перед ним будет стоять задача блокировать несогласованные с США и Британией шаги украинского руководства и предлагать вместо них альтернативные варианты, соответствующие взглядам Вашингтона и Лондона.Тем не менее, создание подобной должности не приведет к желаемым ее инициаторами результатам, а "спецпосланник" вряд ли сможет долго оставаться на плаву в текущей обстановке в Киеве, подчеркнул директор СВР.Читайте также на РИА Новости Крым:В НАТО призвали вооружаться для многолетней конфронтации с РоссиейУ Киева нет альтернативы: в Белом доме сделали заявление о военной помощиУкраина станет иждивенцем Евросоюза
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0c/1134890347_286:0:2923:1978_1920x0_80_0_0_14c160d995f951cf19a432a7df68f0a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей нарышкин, новости, украина, йенс столтенберг, политика, служба внешней разведки (свр), нато
Смотрящий за Зеленским: генсеку НАТО нашли новую должность

Запад рассматривает Столтенберга на роль своего спецпосланника по Украине – Нарышкин

16:49 12.02.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЙенс Столтенберг
Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. США и Великобритания хотят учредить должность специального посланника по Украине, наиболее вероятный претендент на этот пост – нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, сообщает РИА Новости.
"На роль такого де-факто "наместника" Запада на Украине претендует широкий круг русофобски настроенных американских и европейских политиков. Среди них выделяется действующий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который сразу после окончания нынешнего мандата в Брюсселе хотел бы отправиться следить за порядком в Киеве", – сказал директор СВР.
По его словам, "спецпосланник" будет иметь постоянный доступ к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Перед ним будет стоять задача блокировать несогласованные с США и Британией шаги украинского руководства и предлагать вместо них альтернативные варианты, соответствующие взглядам Вашингтона и Лондона.
"При обсуждении темы назначения "спецпосланника" по Украине в расчет принимался тот факт, что в условиях все более тяжелого положения на фронте, сложностей с проведением мобилизации и заминок с получением западной военной помощи многие украинцы начали сознавать неизбежность достижения Москвой целей специальной военной операции", – добавил Нарышкин.
Тем не менее, создание подобной должности не приведет к желаемым ее инициаторами результатам, а "спецпосланник" вряд ли сможет долго оставаться на плаву в текущей обстановке в Киеве, подчеркнул директор СВР.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В НАТО призвали вооружаться для многолетней конфронтации с Россией
У Киева нет альтернативы: в Белом доме сделали заявление о военной помощи
Украина станет иждивенцем Евросоюза
 
Сергей НарышкинНовостиУкраинаЙенс СтолтенбергПолитикаСлужба внешней разведки (СВР)НАТО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:10В Крыму рабочий погиб в котловане: прораба будут судить
17:46Когда заработает причал на Михайловской батарее в Севастополе
17:14Путин: повышение доходов и качества жизни россиян – безусловный приоритет
16:49Смотрящий за Зеленским: генсеку НАТО нашли новую должность
16:22Сдерживанию инфляции необходимо уделить особое внимание – Путин
16:03В Крыму растет заболеваемость COVID-19
15:32Житель Ялты получил 13 лет колонии за убийство собутыльника
15:03ВСУ провели 21 безуспешную атаку и потеряли более 800 боевиков за сутки
14:24Более 30 украинских беспилотников сбили в зоне СВО за сутки
14:19Массовая вспышка кори выявлена в Курской области
14:08Оглушил и утопил в канале: крымчанина арестовали за убийство знакомого
13:48В Севастополе приступили к восстановлению обрушенного после взрыва дома
13:33Атаки на Крым: изменит ли новое руководство ВСУ стратегию действий
13:13Грозит ли россиянам вирус Аляскапокс
13:03Восемь детей пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса
12:58Поедет ли Путин в Ереван - ответ Кремля
12:34Столыпин "на обмен" - политолог оценил новую идею Киева
11:59В Крыму семьи участников СВО будут платить в 2 раза меньше за коммуналку
11:54 Станет ли Сырский "вторым Залужным"
11:42В Крыму назначили нового омбудсмена
Лента новостейМолния