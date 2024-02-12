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Смотрящий за Зеленским: генсеку НАТО нашли новую должность
Смотрящий за Зеленским: генсеку НАТО нашли новую должность - РИА Новости Крым, 12.02.2024
Смотрящий за Зеленским: генсеку НАТО нашли новую должность
США и Великобритания хотят учредить должность специального посланника по Украине, наиболее вероятный претендент на этот пост – нынешний генсек НАТО Йенс... РИА Новости Крым, 12.02.2024
2024-02-12T16:49
2024-02-12T16:49
2024-02-12T16:49
сергей нарышкин
новости
украина
йенс столтенберг
политика
служба внешней разведки (свр)
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. США и Великобритания хотят учредить должность специального посланника по Украине, наиболее вероятный претендент на этот пост – нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, сообщает РИА Новости.По его словам, "спецпосланник" будет иметь постоянный доступ к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Перед ним будет стоять задача блокировать несогласованные с США и Британией шаги украинского руководства и предлагать вместо них альтернативные варианты, соответствующие взглядам Вашингтона и Лондона.Тем не менее, создание подобной должности не приведет к желаемым ее инициаторами результатам, а "спецпосланник" вряд ли сможет долго оставаться на плаву в текущей обстановке в Киеве, подчеркнул директор СВР.Читайте также на РИА Новости Крым:В НАТО призвали вооружаться для многолетней конфронтации с РоссиейУ Киева нет альтернативы: в Белом доме сделали заявление о военной помощиУкраина станет иждивенцем Евросоюза
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РИА Новости Крым
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сергей нарышкин, новости, украина, йенс столтенберг, политика, служба внешней разведки (свр), нато
Смотрящий за Зеленским: генсеку НАТО нашли новую должность
Запад рассматривает Столтенберга на роль своего спецпосланника по Украине – Нарышкин
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. США и Великобритания хотят учредить должность специального посланника по Украине, наиболее вероятный претендент на этот пост – нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, сообщает РИА Новости.
"На роль такого де-факто "наместника" Запада на Украине претендует широкий круг русофобски настроенных американских и европейских политиков. Среди них выделяется действующий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который сразу после окончания нынешнего мандата в Брюсселе хотел бы отправиться следить за порядком в Киеве", – сказал директор СВР.
По его словам, "спецпосланник" будет иметь постоянный доступ к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Перед ним будет стоять задача блокировать несогласованные с США и Британией шаги украинского руководства и предлагать вместо них альтернативные варианты, соответствующие взглядам Вашингтона и Лондона.
"При обсуждении темы назначения "спецпосланника" по Украине в расчет принимался тот факт, что в условиях все более тяжелого положения на фронте, сложностей с проведением мобилизации и заминок с получением западной военной помощи многие украинцы начали сознавать неизбежность достижения Москвой целей специальной военной операции", – добавил Нарышкин.
Тем не менее, создание подобной должности не приведет к желаемым ее инициаторами результатам, а "спецпосланник" вряд ли сможет долго оставаться на плаву в текущей обстановке в Киеве, подчеркнул директор СВР.
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