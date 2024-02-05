https://crimea.ria.ru/20240205/ukraina-stanet-izhdiventsem-evrosoyuza-1134700948.html

Украина станет иждивенцем Евросоюза

Украина станет иждивенцем Евросоюза - РИА Новости Крым, 05.02.2024

Украина станет иждивенцем Евросоюза

Украина станет основным иждивенцем Европейского союза, поскольку не сможет вернуть Западу деньги, и на обслуживание кредитов будет клянчить все новые и новые... РИА Новости Крым, 05.02.2024

2024-02-05T14:50

2024-02-05T14:50

2024-02-05T14:50

владимир константинов

мнения

европейский союз (ес)

европа

украина

новости

политика

государственный совет рк (госсовет)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111344/81/1113448134_0:88:3134:1851_1920x0_80_0_0_c3104d2df33d4043b39909933325c8dc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Украина станет основным иждивенцем Европейского союза, поскольку не сможет вернуть Западу деньги, и на обслуживание кредитов будет клянчить все новые и новые суммы. Но даже несмотря на новые денежные транши террористический режим Зеленского обречен. Такое мнение высказал председатель парламента Крыма Владимир Константинов, комментируя решение лидеров ЕС выделить Киеву 50 млрд евро.По мнению Константинова, этим саммит ЕС "взял Украину на обеспечение в качестве основного иждивенца"."Из 50 млрд евро, которые, несмотря на массу собственных проблем, ЕС выделяет стране-иждивенцу, 33 млрд будут предоставлены в виде кредитов, а 17 млрд – на безвозмездной основе. Впрочем, всем очевидно, что кредиты эти Украина никогда не отдаст, а на их обслуживание будет клянчить новые подачки у того же Евросоюза", - написал спикер парламента в своем Telegram-канале.Он отметил, что в течение трех лет, до 2027 года, Евросоюзу придется платить "своеобразную дань американским марионеткам". И это на фоне "экономической депрессии" и фермерских протестов в Европе."Более мудрые и самостоятельные американцы в игру "накорми Украину" уже, похоже, наигрались и спихнули ее полностью подконтрольным им европейцам", - считает Константинов.Также он отметил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, "сохранил верность" национальным интересам своей страны и "вынудил коллег в Евросоюзе выставить Киеву несколько условий в обмен на выделение денежного транша. Так, средства из фондов ЕС, предназначенные Венгрии, не пойдут на помощь Украине, напомнил крымский политик.Тогда как другие европейские лидеры "готовы поделиться стремительно исчезающими национальными ресурсами с террористическим режимом, который хоть с 50 миллиардами, хоть без них — в любом случае обречен". И обострение борьбы внутри киевской верхушки - тому яркое свидетельство, добавил Константинов.По мнению спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, решение лидеров ЕС о выделении режиму Зеленского денежного транша в размере 50 миллиардов евро чревато для Европы большими проблемами, что отвечает интересам Вашингтона, который ведет политику уничтожения европейской экономики.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" политолог Вадим Петров высказал мнение, что пакет помощи Украине от Евросоюза на 50 миллиардов евро с большой долей вероятности может стать последним в череде траншей.Читайте также на РИА Новости Крым:Закулисное сопротивление: США и Германия не хотят видеть Украину в НАТОЗапад выделил Киеву 200 миллиардов долларов – ЛавровРевизоры из США нагрянули в Киев

европа

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир константинов, мнения, европейский союз (ес), европа, украина, новости, политика, государственный совет рк (госсовет)