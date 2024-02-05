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Украина станет иждивенцем Евросоюза - РИА Новости Крым, 05.02.2024
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Украина станет иждивенцем Евросоюза
Украина станет иждивенцем Евросоюза - РИА Новости Крым, 05.02.2024
Украина станет иждивенцем Евросоюза
Украина станет основным иждивенцем Европейского союза, поскольку не сможет вернуть Западу деньги, и на обслуживание кредитов будет клянчить все новые и новые... РИА Новости Крым, 05.02.2024
2024-02-05T14:50
2024-02-05T14:50
владимир константинов
мнения
европейский союз (ес)
европа
украина
новости
политика
государственный совет рк (госсовет)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Украина станет основным иждивенцем Европейского союза, поскольку не сможет вернуть Западу деньги, и на обслуживание кредитов будет клянчить все новые и новые суммы. Но даже несмотря на новые денежные транши террористический режим Зеленского обречен. Такое мнение высказал председатель парламента Крыма Владимир Константинов, комментируя решение лидеров ЕС выделить Киеву 50 млрд евро.По мнению Константинова, этим саммит ЕС "взял Украину на обеспечение в качестве основного иждивенца"."Из 50 млрд евро, которые, несмотря на массу собственных проблем, ЕС выделяет стране-иждивенцу, 33 млрд будут предоставлены в виде кредитов, а 17 млрд – на безвозмездной основе. Впрочем, всем очевидно, что кредиты эти Украина никогда не отдаст, а на их обслуживание будет клянчить новые подачки у того же Евросоюза", - написал спикер парламента в своем Telegram-канале.Он отметил, что в течение трех лет, до 2027 года, Евросоюзу придется платить "своеобразную дань американским марионеткам". И это на фоне "экономической депрессии" и фермерских протестов в Европе."Более мудрые и самостоятельные американцы в игру "накорми Украину" уже, похоже, наигрались и спихнули ее полностью подконтрольным им европейцам", - считает Константинов.Также он отметил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, "сохранил верность" национальным интересам своей страны и "вынудил коллег в Евросоюзе выставить Киеву несколько условий в обмен на выделение денежного транша. Так, средства из фондов ЕС, предназначенные Венгрии, не пойдут на помощь Украине, напомнил крымский политик.Тогда как другие европейские лидеры "готовы поделиться стремительно исчезающими национальными ресурсами с террористическим режимом, который хоть с 50 миллиардами, хоть без них — в любом случае обречен". И обострение борьбы внутри киевской верхушки - тому яркое свидетельство, добавил Константинов.По мнению спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, решение лидеров ЕС о выделении режиму Зеленского денежного транша в размере 50 миллиардов евро чревато для Европы большими проблемами, что отвечает интересам Вашингтона, который ведет политику уничтожения европейской экономики.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" политолог Вадим Петров высказал мнение, что пакет помощи Украине от Евросоюза на 50 миллиардов евро с большой долей вероятности может стать последним в череде траншей.Читайте также на РИА Новости Крым:Закулисное сопротивление: США и Германия не хотят видеть Украину в НАТОЗапад выделил Киеву 200 миллиардов долларов – ЛавровРевизоры из США нагрянули в Киев
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владимир константинов, мнения, европейский союз (ес), европа, украина, новости, политика, государственный совет рк (госсовет)
Украина станет иждивенцем Евросоюза

Украина будет просить все больше помощи у ЕС и никогда не отдаст долги – Константинов

14:50 05.02.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Украины и ЕС на саммите в Брюсселе. Архивное фото
Флаги Украины и ЕС на саммите в Брюсселе. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев - РИА Новости Крым. Украина станет основным иждивенцем Европейского союза, поскольку не сможет вернуть Западу деньги, и на обслуживание кредитов будет клянчить все новые и новые суммы. Но даже несмотря на новые денежные транши террористический режим Зеленского обречен. Такое мнение высказал председатель парламента Крыма Владимир Константинов, комментируя решение лидеров ЕС выделить Киеву 50 млрд евро.
По мнению Константинова, этим саммит ЕС "взял Украину на обеспечение в качестве основного иждивенца".
"Из 50 млрд евро, которые, несмотря на массу собственных проблем, ЕС выделяет стране-иждивенцу, 33 млрд будут предоставлены в виде кредитов, а 17 млрд – на безвозмездной основе. Впрочем, всем очевидно, что кредиты эти Украина никогда не отдаст, а на их обслуживание будет клянчить новые подачки у того же Евросоюза", - написал спикер парламента в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в течение трех лет, до 2027 года, Евросоюзу придется платить "своеобразную дань американским марионеткам". И это на фоне "экономической депрессии" и фермерских протестов в Европе.
"Более мудрые и самостоятельные американцы в игру "накорми Украину" уже, похоже, наигрались и спихнули ее полностью подконтрольным им европейцам", - считает Константинов.
Также он отметил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, "сохранил верность" национальным интересам своей страны и "вынудил коллег в Евросоюзе выставить Киеву несколько условий в обмен на выделение денежного транша. Так, средства из фондов ЕС, предназначенные Венгрии, не пойдут на помощь Украине, напомнил крымский политик.
Тогда как другие европейские лидеры "готовы поделиться стремительно исчезающими национальными ресурсами с террористическим режимом, который хоть с 50 миллиардами, хоть без них — в любом случае обречен". И обострение борьбы внутри киевской верхушки - тому яркое свидетельство, добавил Константинов.
По мнению спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, решение лидеров ЕС о выделении режиму Зеленского денежного транша в размере 50 миллиардов евро чревато для Европы большими проблемами, что отвечает интересам Вашингтона, который ведет политику уничтожения европейской экономики.
Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" политолог Вадим Петров высказал мнение, что пакет помощи Украине от Евросоюза на 50 миллиардов евро с большой долей вероятности может стать последним в череде траншей.
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Владимир КонстантиновМненияЕвропейский Союз (ЕС)ЕвропаУкраинаНовостиПолитикаГосударственный совет РК (Госсовет)
 
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