Больше не дадут: стоит ли Киеву ждать новых траншей от Евросоюза
Евросоюз прекратит дальнейшую помощь Украине после выделения 50 млрд евро – политолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Пакет помощи Украине от Евросоюза на 50 миллиардов евро с большой долей вероятности может стать последним в череде траншей. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Вадим Петров.
"Очевидно, что с этими 50 миллиардами будет в значительной степени прекращено дальнейшее финансирование Украины за счет европейских средств. И президенту Украины Владимиру Зеленскому остается рассчитывать, что американскому лидеру Джо Байдену удастся уговорить Конгресс выделить на ближайшие годы какое-то финансирование со стороны США, а также на ту помощь, которую обещают выделить Япония, Южная Корея и некоторые другие страны Азии", – сказал эксперт.
Петров также отметил, что решение лидеров Евросоюза по поводу выделения этих денег вряд ли сильно обрадовало украинских чиновников, которым не удастся набить карманы за счет этих траншей.
Эксперт напомнил, что львиная доля этих средств – 37 млрд евро – это кредитные деньги, на которые Европа будет производить оружие. То есть они не попадут на Украину. При этом только три миллиарда выделяется на производство оружия непосредственно в этой стране. Но удары российских Вооруженных сил по предприятиям украинской "оборонки" такое производство в ближайшее время могут сократить настолько, что эти три миллиарда Европа заберет обратно.
"Остальные 13 миллиардов предназначены непосредственно для решения сугубо социальных проблем: выплата пенсий и пособий, закупка, погашение долгов. Это далеко не то, чего ожидал Зеленский. Несмотря на то, что сумма выглядит внушительной, украсть украинский элитный класс сможет очень немного из этих денег", – уверен политолог.
Накануне все 27 лидеров стран Евросоюза на саммите в Брюсселе согласовали выделении Киеву 50 миллиардов евро. Венгрия, которая ранее блокировала большинство решений по Украине, все же согласилась на этот шаг.
Макрофинансовая помощь киевскому режиму (17 миллиардов в виде грантов и 33 миллиарда кредитов) рассчитана на 2024-2027 годы с условием ежегодной отчетности со стороны Еврокомиссии и дебатов в Евросовете. Утверждать и приостанавливать платежи ЕС будет квалифицированным большинством.
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