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Больше не дадут: стоит ли Киеву ждать новых траншей от Евросоюза - РИА Новости Крым, 03.02.2024
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Больше не дадут: стоит ли Киеву ждать новых траншей от Евросоюза
Больше не дадут: стоит ли Киеву ждать новых траншей от Евросоюза - РИА Новости Крым, 03.02.2024
Больше не дадут: стоит ли Киеву ждать новых траншей от Евросоюза
Пакет помощи Украине от Евросоюза на 50 миллиардов евро с большой долей вероятности может стать последним в череде траншей. Такое мнение в эфире радио "Спутник... РИА Новости Крым, 03.02.2024
2024-02-03T09:02
2024-02-03T09:02
радио "спутник в крыму"
европейский союз (ес)
вадим петров
мнения
европа
украина
владимир зеленский (президент украины)
деньги
в мире
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Вадим Петров о пакете помощи Украине на 50 миллиардов евро
Вадим Петров о пакете помощи Украине на 50 миллиардов евро
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Пакет помощи Украине от Евросоюза на 50 миллиардов евро с большой долей вероятности может стать последним в череде траншей. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Вадим Петров.Петров также отметил, что решение лидеров Евросоюза по поводу выделения этих денег вряд ли сильно обрадовало украинских чиновников, которым не удастся набить карманы за счет этих траншей.Эксперт напомнил, что львиная доля этих средств – 37 млрд евро – это кредитные деньги, на которые Европа будет производить оружие. То есть они не попадут на Украину. При этом только три миллиарда выделяется на производство оружия непосредственно в этой стране. Но удары российских Вооруженных сил по предприятиям украинской "оборонки" такое производство в ближайшее время могут сократить настолько, что эти три миллиарда Европа заберет обратно.Накануне все 27 лидеров стран Евросоюза на саммите в Брюсселе согласовали выделении Киеву 50 миллиардов евро. Венгрия, которая ранее блокировала большинство решений по Украине, все же согласилась на этот шаг.Макрофинансовая помощь киевскому режиму (17 миллиардов в виде грантов и 33 миллиарда кредитов) рассчитана на 2024-2027 годы с условием ежегодной отчетности со стороны Еврокомиссии и дебатов в Евросовете. Утверждать и приостанавливать платежи ЕС будет квалифицированным большинством.Читайте также на РИА Новости Крым:Закулисное сопротивление: США и Германия не хотят видеть Украину в НАТОЗапад выделил Киеву 200 миллиардов долларов – ЛавровРевизоры из США нагрянули в Киев
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европейский союз (ес), вадим петров, мнения, европа, украина, владимир зеленский (президент украины), деньги, в мире
Больше не дадут: стоит ли Киеву ждать новых траншей от Евросоюза

Евросоюз прекратит дальнейшую помощь Украине после выделения 50 млрд евро – политолог

09:02 03.02.2024
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаг ЕС
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Пакет помощи Украине от Евросоюза на 50 миллиардов евро с большой долей вероятности может стать последним в череде траншей. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Вадим Петров.
Вадим Петров о пакете помощи Украине на 50 миллиардов евро
09:02

"Очевидно, что с этими 50 миллиардами будет в значительной степени прекращено дальнейшее финансирование Украины за счет европейских средств. И президенту Украины Владимиру Зеленскому остается рассчитывать, что американскому лидеру Джо Байдену удастся уговорить Конгресс выделить на ближайшие годы какое-то финансирование со стороны США, а также на ту помощь, которую обещают выделить Япония, Южная Корея и некоторые другие страны Азии", – сказал эксперт.

Петров также отметил, что решение лидеров Евросоюза по поводу выделения этих денег вряд ли сильно обрадовало украинских чиновников, которым не удастся набить карманы за счет этих траншей.
Эксперт напомнил, что львиная доля этих средств – 37 млрд евро – это кредитные деньги, на которые Европа будет производить оружие. То есть они не попадут на Украину. При этом только три миллиарда выделяется на производство оружия непосредственно в этой стране. Но удары российских Вооруженных сил по предприятиям украинской "оборонки" такое производство в ближайшее время могут сократить настолько, что эти три миллиарда Европа заберет обратно.
"Остальные 13 миллиардов предназначены непосредственно для решения сугубо социальных проблем: выплата пенсий и пособий, закупка, погашение долгов. Это далеко не то, чего ожидал Зеленский. Несмотря на то, что сумма выглядит внушительной, украсть украинский элитный класс сможет очень немного из этих денег", – уверен политолог.
Накануне все 27 лидеров стран Евросоюза на саммите в Брюсселе согласовали выделении Киеву 50 миллиардов евро. Венгрия, которая ранее блокировала большинство решений по Украине, все же согласилась на этот шаг.
Макрофинансовая помощь киевскому режиму (17 миллиардов в виде грантов и 33 миллиарда кредитов) рассчитана на 2024-2027 годы с условием ежегодной отчетности со стороны Еврокомиссии и дебатов в Евросовете. Утверждать и приостанавливать платежи ЕС будет квалифицированным большинством.
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