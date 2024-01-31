Рейтинг@Mail.ru
Запад выделил Киеву 200 миллиардов долларов – Лавров - РИА Новости Крым, 31.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240131/zapad-vydelil-kievu-200-milliardov-dollarov--lavrov-1134579277.html
Запад выделил Киеву 200 миллиардов долларов – Лавров
Запад выделил Киеву 200 миллиардов долларов – Лавров - РИА Новости Крым, 31.01.2024
Запад выделил Киеву 200 миллиардов долларов – Лавров
Почти за два года западные страны выделили киевскому режиму больше 200 миллиардов долларов. Об этом на заседании стран участников БРИКС в рамках российского... РИА Новости Крым, 31.01.2024
2024-01-31T11:39
2024-01-31T11:39
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
украина
политика
деньги
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110882/56/1108825694_0:50:967:593_1920x0_80_0_0_bae37b3132fa12b765f4c3ebef7cc2ef.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Почти за два года западные страны выделили киевскому режиму больше 200 миллиардов долларов. Об этом на заседании стран участников БРИКС в рамках российского председательства сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.По его словам, на цели сдерживания России Вашингтон и европейские сателлиты тратят огромные средства, которые Киев получает в ускоренном порядке.Глава российского МИДа отметил, что "Западу наплевать на жизни украинцев. Это "побочный эффект", как принято говорить в американской армии". А также напомнил, что западные страны игнорируют нарушения преступным киевским режимом всех прав и свобод человека, национальных меньшинств. Для русских и русскоязычных эти права запрещены законодательно, считает он.Ранее сообщалось, что США уже в среду могут передать Киеву дальнобойные реактивные снаряды GLSDB, поставки которых были анонсированы в прошлом году. Об этом пишет Politico со ссылкой на анонимные источники.Читайте также на РИА Новости Крым:Каждого из преступников украинского режима настигнет возмездие – ЛавровБРИКС может стать альтернативой недееспособной ООН – экспертИнтервью Сергея Лаврова Дмитрию Киселеву - главные заявления
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110882/56/1108825694_55:0:911:642_1920x0_80_0_0_f7c5d3a1892a36adc2da81e518c55cc0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, украина, политика, деньги, в мире
Запад выделил Киеву 200 миллиардов долларов – Лавров

Лавров: Запад выделил Киеву больше 200 миллиардов долларов почти за два года

11:39 31.01.2024
 
© РИА Новости . Наталья СеливерстоваДоллары США
Доллары США - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Почти за два года западные страны выделили киевскому режиму больше 200 миллиардов долларов. Об этом на заседании стран участников БРИКС в рамках российского председательства сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По его словам, на цели сдерживания России Вашингтон и европейские сателлиты тратят огромные средства, которые Киев получает в ускоренном порядке.

"Помощь Киеву за неполных два года уже превысила 200 млрд долларов. В ряде случае поддержка Украине и вовсе оказывается за счет средств, сэкономленных при приостановке проектов в странах Африки и Ближнего востока", – сказал Лавров.

Глава российского МИДа отметил, что "Западу наплевать на жизни украинцев. Это "побочный эффект", как принято говорить в американской армии". А также напомнил, что западные страны игнорируют нарушения преступным киевским режимом всех прав и свобод человека, национальных меньшинств. Для русских и русскоязычных эти права запрещены законодательно, считает он.
Ранее сообщалось, что США уже в среду могут передать Киеву дальнобойные реактивные снаряды GLSDB, поставки которых были анонсированы в прошлом году. Об этом пишет Politico со ссылкой на анонимные источники.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Каждого из преступников украинского режима настигнет возмездие – Лавров
БРИКС может стать альтернативой недееспособной ООН – эксперт
Интервью Сергея Лаврова Дмитрию Киселеву - главные заявления
 
Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)РоссияУкраинаПолитикаДеньгиВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:50Закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах РФ принят
12:07Управляемые снаряды GLSDB: дальность полета и другие характеристики
11:39Запад выделил Киеву 200 миллиардов долларов – Лавров
11:20Рейд в Севастополе снова открыт
11:19В Херсонской области пресечена деятельность агента СБУ
10:59Запугать и одурманить: примут ли новый закон о мобилизации на Украине
10:39Зеленский выдвинул ультиматум России – Лавров
10:26В Севастополе закрыли рейд
10:01Водителю маршрутки за смертельное ДТП в Севастополе грозит срок
09:36Двое погибли при ударе дрона ВСУ по авто на трассе Горловка – Донецк
09:17Как курсируют паромы через Керченский пролив в среду
09:07Больше 30 человек замерзли при землетрясении в Японии
08:38Били с утра до поздней ночи: как крымские артиллеристы отразили атаку ВСУ
08:17Стрельба в акватории порта Новороссийск – что известно
07:55В феврале армия России получит новую самоходную артиллерию – Шойгу
07:36Средства ПВО сбили вражеский дрон над Псковской областью
07:13Большое отключение света в Севастополе - причины, сроки, адреса
06:59Ремонт дорог в Симферополе: что сделают в этом году
06:34Путин назначил нового прокурора Севастополя - указ
06:07Крымские отели и рестораны переходят на местную говядину
Лента новостейМолния