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Запад выделил Киеву 200 миллиардов долларов – Лавров

Запад выделил Киеву 200 миллиардов долларов – Лавров - РИА Новости Крым, 31.01.2024

Запад выделил Киеву 200 миллиардов долларов – Лавров

Почти за два года западные страны выделили киевскому режиму больше 200 миллиардов долларов. Об этом на заседании стран участников БРИКС в рамках российского... РИА Новости Крым, 31.01.2024

2024-01-31T11:39

2024-01-31T11:39

2024-01-31T11:39

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Почти за два года западные страны выделили киевскому режиму больше 200 миллиардов долларов. Об этом на заседании стран участников БРИКС в рамках российского председательства сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.По его словам, на цели сдерживания России Вашингтон и европейские сателлиты тратят огромные средства, которые Киев получает в ускоренном порядке.Глава российского МИДа отметил, что "Западу наплевать на жизни украинцев. Это "побочный эффект", как принято говорить в американской армии". А также напомнил, что западные страны игнорируют нарушения преступным киевским режимом всех прав и свобод человека, национальных меньшинств. Для русских и русскоязычных эти права запрещены законодательно, считает он.Ранее сообщалось, что США уже в среду могут передать Киеву дальнобойные реактивные снаряды GLSDB, поставки которых были анонсированы в прошлом году. Об этом пишет Politico со ссылкой на анонимные источники.Читайте также на РИА Новости Крым:Каждого из преступников украинского режима настигнет возмездие – ЛавровБРИКС может стать альтернативой недееспособной ООН – экспертИнтервью Сергея Лаврова Дмитрию Киселеву - главные заявления

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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, украина, политика, деньги, в мире