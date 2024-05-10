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В Крыму задержали осквернившего символы воинской славы России мужчину - РИА Новости Крым, 10.05.2024
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В Крыму задержали осквернившего символы воинской славы России мужчину
В Крыму задержали осквернившего символы воинской славы России мужчину - РИА Новости Крым, 10.05.2024
В Крыму задержали осквернившего символы воинской славы России мужчину
В Севастополе задержали осквернившего символы воинской славы России мужчину. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России. РИА Новости Крым, 10.05.2024
2024-05-10T19:32
2024-05-10T19:35
крым
севастополь
сапун-гора
происшествия
память
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ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе задержали осквернившего символы воинской славы России мужчину. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России."Мужчина, прибывший в Севастополь, на территории мемориального комплекса "Сапун-Гора", взобрался на ствол трофейной гаубицы и совершил действия, оскверняющие символы воинской славы России, а также оскорбляющие память фронтовиков. Свой поступок приезжий снял на камеру мобильного телефона, после чего разместил в своем аккаунте популярной соцсети для публичного просмотра", - говорится в сообщении ведомства.По данному факту ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю 28-летнему мужчине предъявлено обвинение в реабилитации нацизма с использованием сети Интернет (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). Подозреваемый был оперативно установлен и задержан. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Терентьеву В.Н. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
https://crimea.ria.ru/20240413/oskvernivshiy-vechnyy-ogon-v-sevastopole-zaklyuchen-pod-strazhu---sledkom-1136531325.html
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крым, севастополь, сапун-гора, происшествия, память, история, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости крыма
В Крыму задержали осквернившего символы воинской славы России мужчину

В Севастополе задержали осквернившего символы воинской славы России мужчину

19:32 10.05.2024 (обновлено: 19:35 10.05.2024)
 
Мемориальный комплекс Сапун-гора в Севастополе
Мемориальный комплекс Сапун-гора в Севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе задержали осквернившего символы воинской славы России мужчину. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России.
"Мужчина, прибывший в Севастополь, на территории мемориального комплекса "Сапун-Гора", взобрался на ствол трофейной гаубицы и совершил действия, оскверняющие символы воинской славы России, а также оскорбляющие память фронтовиков. Свой поступок приезжий снял на камеру мобильного телефона, после чего разместил в своем аккаунте популярной соцсети для публичного просмотра", - говорится в сообщении ведомства.
По данному факту ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю 28-летнему мужчине предъявлено обвинение в реабилитации нацизма с использованием сети Интернет (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ).
Подозреваемый был оперативно установлен и задержан. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Терентьеву В.Н. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
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