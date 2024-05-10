https://crimea.ria.ru/20240510/v-krymu-zaderzhali-oskvernivshego-simvoly-voinskoy-slavy-rossii-muzhchinu--1137187765.html

В Крыму задержали осквернившего символы воинской славы России мужчину

В Крыму задержали осквернившего символы воинской славы России мужчину - РИА Новости Крым, 10.05.2024

В Крыму задержали осквернившего символы воинской славы России мужчину

В Севастополе задержали осквернившего символы воинской славы России мужчину. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России. РИА Новости Крым, 10.05.2024

2024-05-10T19:32

2024-05-10T19:32

2024-05-10T19:35

крым

севастополь

сапун-гора

происшествия

память

история

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/10/1136590543_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d63fd9bcab9aa93062726c3e6a33cd26.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе задержали осквернившего символы воинской славы России мужчину. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России."Мужчина, прибывший в Севастополь, на территории мемориального комплекса "Сапун-Гора", взобрался на ствол трофейной гаубицы и совершил действия, оскверняющие символы воинской славы России, а также оскорбляющие память фронтовиков. Свой поступок приезжий снял на камеру мобильного телефона, после чего разместил в своем аккаунте популярной соцсети для публичного просмотра", - говорится в сообщении ведомства.По данному факту ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю 28-летнему мужчине предъявлено обвинение в реабилитации нацизма с использованием сети Интернет (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). Подозреваемый был оперативно установлен и задержан. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Терентьеву В.Н. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

https://crimea.ria.ru/20240413/oskvernivshiy-vechnyy-ogon-v-sevastopole-zaklyuchen-pod-strazhu---sledkom-1136531325.html

крым

севастополь

сапун-гора

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, севастополь, сапун-гора, происшествия, память, история, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости крыма