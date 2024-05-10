https://crimea.ria.ru/20240510/17-snaryadov-rszo-vampir-i-5-aviabomb-sbity-nad-belgorodskoy-oblastyu-1137188468.html
17 снарядов РСЗО "Вампир" и 5 авиабомб сбиты над Белгородской областью
17 снарядов РСЗО "Вампир" и 5 авиабомб сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 10.05.2024
17 снарядов РСЗО "Вампир" и 5 авиабомб сбиты над Белгородской областью
Российские средства ПВО уничтожили 17 снарядов РСЗО "Вампир", пять управляемых авиационных бомб и один беспилотник над Белгородской областью, сообщили в... РИА Новости Крым, 10.05.2024
2024-05-10T20:18
2024-05-10T20:18
2024-05-10T20:19
всу (вооруженные силы украины)
белгород
белгородская область
обстрелы белгородской области
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1f/1134596173_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_98c10674a6164106660b92316c75d433.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО уничтожили 17 снарядов РСЗО "Вампир", пять управляемых авиационных бомб и один беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."10 мая около 19.45 пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки по территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", управляемых авиационных бомб и беспилотного летательного аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.Дежурными средствами ПВО были уничтожены семнадцать реактивных снарядов, 5 управляемых авиационных бомб и один БПЛА над территорией Белгородской области.
https://crimea.ria.ru/20240510/vlasti-ukrainy-obyavili-evakuatsiyu-naselennykh-punktov-kharkovskoy-oblasti-1137185886.html
белгород
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/1f/1134596173_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_874c65242e92550612cc4dd8a0640417.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всу (вооруженные силы украины), белгород, белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, новости
17 снарядов РСЗО "Вампир" и 5 авиабомб сбиты над Белгородской областью
ПВО сбила 17 снарядов РСЗО "Вампир" и 5 авиабомб над Белгородской областью - МО
20:18 10.05.2024 (обновлено: 20:19 10.05.2024)