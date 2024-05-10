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17 снарядов РСЗО "Вампир" и 5 авиабомб сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 10.05.2024
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17 снарядов РСЗО "Вампир" и 5 авиабомб сбиты над Белгородской областью
17 снарядов РСЗО "Вампир" и 5 авиабомб сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 10.05.2024
17 снарядов РСЗО "Вампир" и 5 авиабомб сбиты над Белгородской областью
Российские средства ПВО уничтожили 17 снарядов РСЗО "Вампир", пять управляемых авиационных бомб и один беспилотник над Белгородской областью, сообщили в... РИА Новости Крым, 10.05.2024
2024-05-10T20:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО уничтожили 17 снарядов РСЗО "Вампир", пять управляемых авиационных бомб и один беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."10 мая около 19.45 пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки по территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", управляемых авиационных бомб и беспилотного летательного аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.Дежурными средствами ПВО были уничтожены семнадцать реактивных снарядов, 5 управляемых авиационных бомб и один БПЛА над территорией Белгородской области.
https://crimea.ria.ru/20240510/vlasti-ukrainy-obyavili-evakuatsiyu-naselennykh-punktov-kharkovskoy-oblasti-1137185886.html
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всу (вооруженные силы украины), белгород, белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, новости
17 снарядов РСЗО "Вампир" и 5 авиабомб сбиты над Белгородской областью

ПВО сбила 17 снарядов РСЗО "Вампир" и 5 авиабомб над Белгородской областью - МО

20:18 10.05.2024 (обновлено: 20:19 10.05.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО уничтожили 17 снарядов РСЗО "Вампир", пять управляемых авиационных бомб и один беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.
"10 мая около 19.45 пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки по территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", управляемых авиационных бомб и беспилотного летательного аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
Дежурными средствами ПВО были уничтожены семнадцать реактивных снарядов, 5 управляемых авиационных бомб и один БПЛА над территорией Белгородской области.
Эвакуация. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
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