https://crimea.ria.ru/20240510/v-moldavii-khotyat-oshtrafovat-za-noshenie-georgievskoy-lenty-sotni-chelovek-1137187298.html

В Молдавии хотят оштрафовать за ношение георгиевской ленты сотни человек

В Молдавии хотят оштрафовать за ношение георгиевской ленты сотни человек - РИА Новости Крым, 10.05.2024

В Молдавии хотят оштрафовать за ношение георгиевской ленты сотни человек

Правоохранительные органы Молдавии намерены оштрафовать около 200 участников акции "Марш Победы" в Кишиневе из-за того, что те надели на себя георгиевские... РИА Новости Крым, 10.05.2024

2024-05-10T18:45

2024-05-10T18:45

2024-05-10T19:08

георгиевская лента

молдавия

история

память

общество

новости

великая отечественная война

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Правоохранительные органы Молдавии намерены оштрафовать около 200 участников акции "Марш Победы" в Кишиневе из-за того, что те надели на себя георгиевские ленты.Об этом заявила глава пресс-службы Генерального инспектората полиции Диана Фетко, передает РИА Новости.В столице Молдавии 9 мая прошла масштабная акция "Марш Победы". Многотысячная колонна шла по центральным улицам города.Также она отметила, что ленты были замечены у руководителей оппозиционной правящей партии Молдавии.Накануне 9 мая Национальный координационный комитет "Победа" призвал жителей Молдавии не оплачивать штрафы за ношение георгиевской ленты, так как в последние два года, все, кого власти пытались привлечь к ответственности за такие действия, выиграли дело в судах.В апреле 2022 года в Молдавии вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. За их ношение, демонстрацию и распространение предусмотрены штрафы от 4,5 тыс. до 9 тыс. леев (от 250 до 500 долларов). Конституционный суд страны в прошлом году постановил, что запрет был введен легально, однако применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества, что должны доказать правоохранители.Читайте также на РИА Новости Крым:Как правильно носить георгиевскую лентуСотрудники РИА Новости Крым раздали георгиевские ленты юным спортсменамВ "Артеке" дети из 35 стран развернули километровую георгиевскую ленточку

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георгиевская лента, молдавия, история, память, общество, новости, великая отечественная война