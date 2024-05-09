Рейтинг@Mail.ru
В "Артеке" дети из 35 стран развернули километровую георгиевскую ленточку - РИА Новости Крым, 09.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Моряки-десантники водружают на горе Митридат знамя - символ освобождения Керчи от немецких захватчиков в годы Великой Отечественной войны. - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
80 лет освобождения Крыма
https://crimea.ria.ru/20240509/v-arteke-deti-iz-35-stran-razvernuli-kilometrovuyu-georgievskuyu-lentochku-1137151962.html
В "Артеке" дети из 35 стран развернули километровую георгиевскую ленточку
В "Артеке" дети из 35 стран развернули километровую георгиевскую ленточку - РИА Новости Крым, 09.05.2024
В "Артеке" дети из 35 стран развернули километровую георгиевскую ленточку
В Международном детском центре "Артек" на набережной имени Гагарина состоялась акция в честь Дня Победы, в рамках которой 3,5 тысячи артековцев из России и 35... РИА Новости Крым, 09.05.2024
2024-05-09T10:05
2024-05-09T10:05
80 лет освобождения крыма
крым
мдц "артек"
дети
патриотическое воспитание
акция "георгиевская ленточка"
общество
победа
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/09/1137150483_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_72e9d159423a56f34ee5310e6f055cc8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. В Международном детском центре "Артек" на набережной имени Гагарина состоялась акция в честь Дня Победы, в рамках которой 3,5 тысячи артековцев из России и 35 зарубежных стран развернули километровую георгиевскую ленточку. Об этом сообщает пресс-служба МДЦ.В преддверии Дня Победы детям рассказали историю символа. Под песни, посвященные Великой Победе, артековцы развернули желто-черные ленты от детского лагеря "Лазурный" до детского лагеря "Морской"."Артековцы из разных стран вместе выразили уверенность в необходимости сохранения исторической памяти и недопущения фальсификации и искажения истории. Масштабное событие подарило каждому самые яркие впечатления", - добавили в пресс-службе.Акция "Георгиевская ленточка" стартовала 24 апреля. В этом году она проходит в 20-й раз. Акция зародилась в 2005 году в стенах МИА "Россия сегодня" и практически сразу стала общенародной. Главной целью акции стало стремление не дать забыть новым поколениям, кто и какой ценой выиграл самую страшную войну прошлого века, чьими наследниками мы остаемся, чем и кем должны гордиться, о ком помнить. Георгиевская ленточка в целом является символом героизма, воинской доблести и славы защитников России, гордости и уважения к их подвигам в разные исторические периоды.
https://crimea.ria.ru/20230930/deti-ukhodyat-drugimi-kak-v-arteke-privivayut-patriotizm-1131681025.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/09/1137150483_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2b4043002db1cede3cda3f6bbd338766.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, мдц "артек", дети, патриотическое воспитание, акция "георгиевская ленточка", общество, победа, новости крыма
В "Артеке" дети из 35 стран развернули километровую георгиевскую ленточку

3500 детей из 35 стран развернули километровую георгиевскую ленточку в "Артеке"

10:05 09.05.2024
 
© Пресс-служба МДЦ "Артек"В "Артеке" дети из 35 стран развернули километровую георгиевскую ленточку
В Артеке дети из 35 стран развернули километровую георгиевскую ленточку
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. В Международном детском центре "Артек" на набережной имени Гагарина состоялась акция в честь Дня Победы, в рамках которой 3,5 тысячи артековцев из России и 35 зарубежных стран развернули километровую георгиевскую ленточку. Об этом сообщает пресс-служба МДЦ.
"Участники смены прикрепили на груди символ Великой Победы в знак того, что подвиг советских солдат навсегда остался в сердце у потомков. Вместе артековцы из всех регионов России и 35 зарубежных государств развернули георгиевскую ленточку длинной в один километр", – говорится в сообщении.
В преддверии Дня Победы детям рассказали историю символа. Под песни, посвященные Великой Победе, артековцы развернули желто-черные ленты от детского лагеря "Лазурный" до детского лагеря "Морской".
"Артековцы из разных стран вместе выразили уверенность в необходимости сохранения исторической памяти и недопущения фальсификации и искажения истории. Масштабное событие подарило каждому самые яркие впечатления", - добавили в пресс-службе.
© Пресс-служба МДЦ "Артек"В "Артеке" дети из 35 стран развернули километровую георгиевскую ленточку
В Артеке дети из 35 стран развернули километровую георгиевскую ленточку
1 из 8
В "Артеке" дети из 35 стран развернули километровую георгиевскую ленточку
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"В "Артеке" дети из 35 стран развернули километровую георгиевскую ленточку
В Артеке дети из 35 стран развернули километровую георгиевскую ленточку
2 из 8
В "Артеке" дети из 35 стран развернули километровую георгиевскую ленточку
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"В "Артеке" дети из 35 стран развернули километровую георгиевскую ленточку
В Артеке дети из 35 стран развернули километровую георгиевскую ленточку
3 из 8
В "Артеке" дети из 35 стран развернули километровую георгиевскую ленточку
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"В "Артеке" дети из 35 стран развернули километровую георгиевскую ленточку
В Артеке дети из 35 стран развернули километровую георгиевскую ленточку
4 из 8
В "Артеке" дети из 35 стран развернули километровую георгиевскую ленточку
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"В "Артеке" дети из 35 стран развернули километровую георгиевскую ленточку
В Артеке дети из 35 стран развернули километровую георгиевскую ленточку
5 из 8
В "Артеке" дети из 35 стран развернули километровую георгиевскую ленточку
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"В "Артеке" дети из 35 стран развернули километровую георгиевскую ленточку
В Артеке дети из 35 стран развернули километровую георгиевскую ленточку
6 из 8
В "Артеке" дети из 35 стран развернули километровую георгиевскую ленточку
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"В "Артеке" дети из 35 стран развернули километровую георгиевскую ленточку
В Артеке дети из 35 стран развернули километровую георгиевскую ленточку
7 из 8
В "Артеке" дети из 35 стран развернули километровую георгиевскую ленточку
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"В "Артеке" дети из 35 стран развернули километровую георгиевскую ленточку
В Артеке дети из 35 стран развернули километровую георгиевскую ленточку
8 из 8
В "Артеке" дети из 35 стран развернули километровую георгиевскую ленточку
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
1 из 8
В "Артеке" дети из 35 стран развернули километровую георгиевскую ленточку
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
2 из 8
В "Артеке" дети из 35 стран развернули километровую георгиевскую ленточку
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
3 из 8
В "Артеке" дети из 35 стран развернули километровую георгиевскую ленточку
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
4 из 8
В "Артеке" дети из 35 стран развернули километровую георгиевскую ленточку
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
5 из 8
В "Артеке" дети из 35 стран развернули километровую георгиевскую ленточку
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
6 из 8
В "Артеке" дети из 35 стран развернули километровую георгиевскую ленточку
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
7 из 8
В "Артеке" дети из 35 стран развернули километровую георгиевскую ленточку
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
8 из 8
В "Артеке" дети из 35 стран развернули километровую георгиевскую ленточку
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
Акция "Георгиевская ленточка" стартовала 24 апреля. В этом году она проходит в 20-й раз. Акция зародилась в 2005 году в стенах МИА "Россия сегодня" и практически сразу стала общенародной. Главной целью акции стало стремление не дать забыть новым поколениям, кто и какой ценой выиграл самую страшную войну прошлого века, чьими наследниками мы остаемся, чем и кем должны гордиться, о ком помнить. Георгиевская ленточка в целом является символом героизма, воинской доблести и славы защитников России, гордости и уважения к их подвигам в разные исторические периоды.
Артек - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
30 сентября 2023, 21:28
Дети уходят другими: как в "Артеке" прививают патриотизм
 
80 лет освобождения КрымаКрымМДЦ "Артек"детиПатриотическое воспитаниеАкция "Георгиевская ленточка"ОбществоПобедаНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:21Авиация разбила командный пункт бригады ВСУ и полевой склад боеприпасов
13:16Путин: РФ будет расширять линейку воздушных и водных боевых аппаратов
13:15Медведев заявил о "Нюрнберге 2.0" для Киева и его западных спонсоров
13:00Личный праздник: Аксенов поздравил ветерана Нину Потехину с Днем Победы
12:49810-ю бригаду морпехов Черноморского флота преобразуют в дивизию – Путин
12:31Столтенберг сделал заявление об участии НАТО в конфликте на Украине
11:57Путин: все задачи СВО должны решаться с минимальными потерями
11:56Усилить меры ядерного сдерживания: в МИД России предупредили Запад
11:41В Крыму взломана одна из платформ для трансляции телеканалов
11:06Путин поздравил севастопольцев с 80-летием освобождения города
10:57В Севастополе и Керчи 9 мая будут праздничные салюты – приказ Шойгу
10:44Севастополь празднует годовщину Победы в Великой Отечественной войне
10:42С вами вся страна: Путин назвал героями всех участников СВО
10:34Правда о Второй мировой войне мешает колониализму Запада – Путин
10:18Путин: наши стратегические силы всегда находятся в боеготовности
10:16В Крыму празднуют День Победы
10:05В "Артеке" дети из 35 стран развернули километровую георгиевскую ленточку
09:57Парад Победы на Красной площади в Москве. Видео
09:29Код Победы в наших сердцах: руководители Крыма поздравили россиян с 9 мая
09:11Ограбление по-украински: как Киев похитил золото из музея Крыма в УССР
Лента новостейМолния