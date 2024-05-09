В "Артеке" дети из 35 стран развернули километровую георгиевскую ленточку
3500 детей из 35 стран развернули километровую георгиевскую ленточку в "Артеке"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"В "Артеке" дети из 35 стран развернули километровую георгиевскую ленточку
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. В Международном детском центре "Артек" на набережной имени Гагарина состоялась акция в честь Дня Победы, в рамках которой 3,5 тысячи артековцев из России и 35 зарубежных стран развернули километровую георгиевскую ленточку. Об этом сообщает пресс-служба МДЦ.
"Участники смены прикрепили на груди символ Великой Победы в знак того, что подвиг советских солдат навсегда остался в сердце у потомков. Вместе артековцы из всех регионов России и 35 зарубежных государств развернули георгиевскую ленточку длинной в один километр", – говорится в сообщении.
В преддверии Дня Победы детям рассказали историю символа. Под песни, посвященные Великой Победе, артековцы развернули желто-черные ленты от детского лагеря "Лазурный" до детского лагеря "Морской".
"Артековцы из разных стран вместе выразили уверенность в необходимости сохранения исторической памяти и недопущения фальсификации и искажения истории. Масштабное событие подарило каждому самые яркие впечатления", - добавили в пресс-службе.
© Пресс-служба МДЦ "Артек"В "Артеке" дети из 35 стран развернули километровую георгиевскую ленточку
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В "Артеке" дети из 35 стран развернули километровую георгиевскую ленточку
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"В "Артеке" дети из 35 стран развернули километровую георгиевскую ленточку
2 из 8
В "Артеке" дети из 35 стран развернули километровую георгиевскую ленточку
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"В "Артеке" дети из 35 стран развернули километровую георгиевскую ленточку
3 из 8
В "Артеке" дети из 35 стран развернули километровую георгиевскую ленточку
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"В "Артеке" дети из 35 стран развернули километровую георгиевскую ленточку
4 из 8
В "Артеке" дети из 35 стран развернули километровую георгиевскую ленточку
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"В "Артеке" дети из 35 стран развернули километровую георгиевскую ленточку
5 из 8
В "Артеке" дети из 35 стран развернули километровую георгиевскую ленточку
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"В "Артеке" дети из 35 стран развернули километровую георгиевскую ленточку
6 из 8
В "Артеке" дети из 35 стран развернули километровую георгиевскую ленточку
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"В "Артеке" дети из 35 стран развернули километровую георгиевскую ленточку
7 из 8
В "Артеке" дети из 35 стран развернули километровую георгиевскую ленточку
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
© Пресс-служба МДЦ "Артек"В "Артеке" дети из 35 стран развернули километровую георгиевскую ленточку
8 из 8
В "Артеке" дети из 35 стран развернули километровую георгиевскую ленточку
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
1 из 8
В "Артеке" дети из 35 стран развернули километровую георгиевскую ленточку
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
2 из 8
В "Артеке" дети из 35 стран развернули километровую георгиевскую ленточку
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
3 из 8
В "Артеке" дети из 35 стран развернули километровую георгиевскую ленточку
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
4 из 8
В "Артеке" дети из 35 стран развернули километровую георгиевскую ленточку
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
5 из 8
В "Артеке" дети из 35 стран развернули километровую георгиевскую ленточку
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
6 из 8
В "Артеке" дети из 35 стран развернули километровую георгиевскую ленточку
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
7 из 8
В "Артеке" дети из 35 стран развернули километровую георгиевскую ленточку
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
8 из 8
В "Артеке" дети из 35 стран развернули километровую георгиевскую ленточку
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
Акция "Георгиевская ленточка" стартовала 24 апреля. В этом году она проходит в 20-й раз. Акция зародилась в 2005 году в стенах МИА "Россия сегодня" и практически сразу стала общенародной. Главной целью акции стало стремление не дать забыть новым поколениям, кто и какой ценой выиграл самую страшную войну прошлого века, чьими наследниками мы остаемся, чем и кем должны гордиться, о ком помнить. Георгиевская ленточка в целом является символом героизма, воинской доблести и славы защитников России, гордости и уважения к их подвигам в разные исторические периоды.
30 сентября 2023, 21:28Дети уходят другими: как в "Артеке" прививают патриотизм