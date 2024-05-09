https://crimea.ria.ru/20240509/v-arteke-deti-iz-35-stran-razvernuli-kilometrovuyu-georgievskuyu-lentochku-1137151962.html

В "Артеке" дети из 35 стран развернули километровую георгиевскую ленточку

В "Артеке" дети из 35 стран развернули километровую георгиевскую ленточку - РИА Новости Крым, 09.05.2024

В "Артеке" дети из 35 стран развернули километровую георгиевскую ленточку

В Международном детском центре "Артек" на набережной имени Гагарина состоялась акция в честь Дня Победы, в рамках которой 3,5 тысячи артековцев из России и 35... РИА Новости Крым, 09.05.2024

2024-05-09T10:05

2024-05-09T10:05

2024-05-09T10:05

80 лет освобождения крыма

крым

мдц "артек"

дети

патриотическое воспитание

акция "георгиевская ленточка"

общество

победа

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/09/1137150483_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_72e9d159423a56f34ee5310e6f055cc8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. В Международном детском центре "Артек" на набережной имени Гагарина состоялась акция в честь Дня Победы, в рамках которой 3,5 тысячи артековцев из России и 35 зарубежных стран развернули километровую георгиевскую ленточку. Об этом сообщает пресс-служба МДЦ.В преддверии Дня Победы детям рассказали историю символа. Под песни, посвященные Великой Победе, артековцы развернули желто-черные ленты от детского лагеря "Лазурный" до детского лагеря "Морской"."Артековцы из разных стран вместе выразили уверенность в необходимости сохранения исторической памяти и недопущения фальсификации и искажения истории. Масштабное событие подарило каждому самые яркие впечатления", - добавили в пресс-службе.Акция "Георгиевская ленточка" стартовала 24 апреля. В этом году она проходит в 20-й раз. Акция зародилась в 2005 году в стенах МИА "Россия сегодня" и практически сразу стала общенародной. Главной целью акции стало стремление не дать забыть новым поколениям, кто и какой ценой выиграл самую страшную войну прошлого века, чьими наследниками мы остаемся, чем и кем должны гордиться, о ком помнить. Георгиевская ленточка в целом является символом героизма, воинской доблести и славы защитников России, гордости и уважения к их подвигам в разные исторические периоды.

https://crimea.ria.ru/20230930/deti-ukhodyat-drugimi-kak-v-arteke-privivayut-patriotizm-1131681025.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, мдц "артек", дети, патриотическое воспитание, акция "георгиевская ленточка", общество, победа, новости крыма