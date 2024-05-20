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Небензя оценил шансы ВСУ в свете новых поставок западного оружия - РИА Новости Крым, 20.05.2024
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Небензя оценил шансы ВСУ в свете новых поставок западного оружия
Небензя оценил шансы ВСУ в свете новых поставок западного оружия - РИА Новости Крым, 20.05.2024
Небензя оценил шансы ВСУ в свете новых поставок западного оружия
У Запада нет супер-оружия, способного переломить негативные тенденции на поле боя для украинских войск. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя. РИА Новости Крым, 20.05.2024
2024-05-20T18:43
2024-05-20T18:43
новости
поставки западного оружия украине
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оон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. У Запада нет супер-оружия, способного переломить негативные тенденции на поле боя для украинских войск. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.Небензя напомнил, что еще недавно западные русофобы восхваляли передачу американцами дальнобойных ракет ATACMS, которые сегодня десятками сбиваются российской системой ПВО и уничтожаются, как хваленые танки Leopard и Abrams."Такая же участь постигнет и F-16, как только они поступят киевскому режиму", – добавил он.Постпред России при ООН подчеркнул, что мирное урегулирование конфликта все еще возможно, однако любые потенциальные переговоры должны строиться на справедливом учете озабоченностей России в сфере безопасности и исходить из новых территориальных реалий.При этом запланированная на июнь псевдомирная конференция в Швейцарии является продолжением предыдущих провальных встреч, состоявшихся в Копенгагене, Джидде, на Мальте и в Давосе "и никакой добавочной стоимости не несет"."Основу конференции составит так называемая "мирная формула" Зеленского... Киевский главарь не скрывает, что главная задача встречи – выработать оторванный от действительности ультиматум, который впоследствии будут пытаться навязать нашей стране. Разумеется, все эти усилия будут тщетными", – подчеркнул Небензя.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ готова к разрешению украинского кризиса на поле боя – Лавров"Откровенная чепуха": Лавров о конференции по Украине в ШвейцарииСи Цзиньпин призвал к созыву равноправной мирной конференции по Украине
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новости, поставки западного оружия украине, россия, украина, оон, ракеты atacms, самолеты f-16
Небензя оценил шансы ВСУ в свете новых поставок западного оружия

У Запада нет супер-оружия для передачи Киеву и перелома хода СВО – Небензя

18:43 20.05.2024
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВасилий Небензя. Архивное фото
Василий Небензя. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. У Запада нет супер-оружия, способного переломить негативные тенденции на поле боя для украинских войск. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

"Очевидно, что нет такого супер-оружия, которое Запад может передать Украине и которое может переломить крайне негативные для ВСУ тенденции на поле боя", – сказал дипломат на заседании ООН.

Небензя напомнил, что еще недавно западные русофобы восхваляли передачу американцами дальнобойных ракет ATACMS, которые сегодня десятками сбиваются российской системой ПВО и уничтожаются, как хваленые танки Leopard и Abrams.
"Такая же участь постигнет и F-16, как только они поступят киевскому режиму", – добавил он.
Постпред России при ООН подчеркнул, что мирное урегулирование конфликта все еще возможно, однако любые потенциальные переговоры должны строиться на справедливом учете озабоченностей России в сфере безопасности и исходить из новых территориальных реалий.
При этом запланированная на июнь псевдомирная конференция в Швейцарии является продолжением предыдущих провальных встреч, состоявшихся в Копенгагене, Джидде, на Мальте и в Давосе "и никакой добавочной стоимости не несет".
"Основу конференции составит так называемая "мирная формула" Зеленского... Киевский главарь не скрывает, что главная задача встречи – выработать оторванный от действительности ультиматум, который впоследствии будут пытаться навязать нашей стране. Разумеется, все эти усилия будут тщетными", – подчеркнул Небензя.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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НовостиПоставки западного оружия УкраинеРоссияУкраинаООНРакеты ATACMSСамолеты F-16
 
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