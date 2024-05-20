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Небензя оценил шансы ВСУ в свете новых поставок западного оружия

Небензя оценил шансы ВСУ в свете новых поставок западного оружия - РИА Новости Крым, 20.05.2024

Небензя оценил шансы ВСУ в свете новых поставок западного оружия

У Запада нет супер-оружия, способного переломить негативные тенденции на поле боя для украинских войск. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя. РИА Новости Крым, 20.05.2024

2024-05-20T18:43

2024-05-20T18:43

2024-05-20T18:43

новости

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости Крым. У Запада нет супер-оружия, способного переломить негативные тенденции на поле боя для украинских войск. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.Небензя напомнил, что еще недавно западные русофобы восхваляли передачу американцами дальнобойных ракет ATACMS, которые сегодня десятками сбиваются российской системой ПВО и уничтожаются, как хваленые танки Leopard и Abrams."Такая же участь постигнет и F-16, как только они поступят киевскому режиму", – добавил он.Постпред России при ООН подчеркнул, что мирное урегулирование конфликта все еще возможно, однако любые потенциальные переговоры должны строиться на справедливом учете озабоченностей России в сфере безопасности и исходить из новых территориальных реалий.При этом запланированная на июнь псевдомирная конференция в Швейцарии является продолжением предыдущих провальных встреч, состоявшихся в Копенгагене, Джидде, на Мальте и в Давосе "и никакой добавочной стоимости не несет"."Основу конференции составит так называемая "мирная формула" Зеленского... Киевский главарь не скрывает, что главная задача встречи – выработать оторванный от действительности ультиматум, который впоследствии будут пытаться навязать нашей стране. Разумеется, все эти усилия будут тщетными", – подчеркнул Небензя.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ готова к разрешению украинского кризиса на поле боя – Лавров"Откровенная чепуха": Лавров о конференции по Украине в ШвейцарииСи Цзиньпин призвал к созыву равноправной мирной конференции по Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, поставки западного оружия украине, россия, украина, оон, ракеты atacms, самолеты f-16