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РФ готова к разрешению украинского кризиса на поле боя – Лавров

РФ готова к разрешению украинского кризиса на поле боя – Лавров - РИА Новости Крым, 13.05.2024

РФ готова к разрешению украинского кризиса на поле боя – Лавров

Если Запад стремится разрешить украинский конфликт на поле боя, то Россия к этому готова. Об этом заявил и.о. главы МИД РФ Сергей Лавров в ходе консультаций в... РИА Новости Крым, 13.05.2024

2024-05-13T12:20

2024-05-13T12:20

2024-05-13T12:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Если Запад стремится разрешить украинский конфликт на поле боя, то Россия к этому готова. Об этом заявил и.о. главы МИД РФ Сергей Лавров в ходе консультаций в Совете Федерации по его переназначению на пост руководителя внешнеполитического ведомства.Он также прокомментировал проведение в июне этого года в Швейцарии конференции по Украине, куда российскую сторону не пригласили. По словам Лаврова, данный саммит "сводится к тому, чтобы вновь сформулировать ультиматум России"."Знаете, как двоечника - педсовет, они его выставили, там между собой все решили, потом его вызвали и объявили приговор. Так ни с кем нельзя разговаривать, а тем более с нами", – отметил и.о. министра.Лавров также подчеркнул, что Москва неоднократно заявляла о готовности к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, но с учетом текущей реальности.20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о дополнительной военной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Более трети суммы (23,2 миллиарда долларов) планируют направить на восстановление арсеналов американской армии, которые сократились после поставок помощи Киеву. Еще 13,8 млрд долларов предназначены на закупку нового вооружения для ВСУ, около 11,3 млрд долларов потратят на деятельность американских военных в регионе.Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в конце апреля заявил, что украинский конфликт может продолжаться как минимум до выборов в США. При этом он призвал и дальше продолжать поддержку Киева.Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия на ней присутствовать не будет. Ранее аналитический портал InsideOver сообщил, что конференция обещает превратиться в собрание "друзей Украины", похожее на "заседание G7, где участники делают вид, что все еще управляют миром, в то время как мир давно идет своим путем".Президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко назвал "паноптикумом" проведение мирного саммита по Украине без участия РФ. Российский лидер пояснил, что западные страны не приглашают Москву к участию в конференции и при этом заявляют, что без нее ничего решить невозможно, а поскольку представители России туда не едут, Запад заявляет, что Россия "отказывается от переговоров".Политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров назвал саммит в Швейцарии "большим блефом", поскольку для решения вопросов мирного урегулирования необходимо, чтобы в этой конференции участвовала Россия. А поскольку Москву не собираются приглашать, утрачивается сам смысл конференции.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина может начать переговоры с Россией – ЗеленскийО мирных переговорах должен говорить не Зеленский – экспертНовый пакет помощи США чреват новыми потерями среди украинцев – Песков

https://crimea.ria.ru/20240504/chto-pokazhet-mirnyy-sammit-v-shveytsarii-1137034351.html

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сергей лавров, россия, новости сво, украина, нато, политика, новости, вооруженные силы россии