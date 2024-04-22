О мирных переговорах должен говорить не Зеленский – эксперт
Разрешить украино-российский конфликт путем переговоров пока невозможно – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Разрешить украино-российский конфликт мирным путем на данном этапе невозможно, как бы этого ни хотела украинская сторона. Об этом РИА Новости Крым заявил эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.
Так он прокомментировал очередное заявление президента Украины Владимира Зеленского французскому блогеру Гуго Траверу о том, что Украина готовит свои предложения для переговоров.
"Дело в том, что принимают решение со стороны Украины в США. В Вашингтоне такое решение на данный момент не принято, а как только будет принято – тогда и появится реальная возможность разрешить конфликт путем переговоров. Киев пока что ничего не определяет", – объяснил политолог.
Вероятность, что ситуация изменится в ноябре 2024 года после избрания в Штатах нового президента, крайне мала, прогнозирует эксперт.
"Я надеюсь, что такая возможность появится. Но это маловероятно, потому что принципиально и республиканцы, и демократы выступают за то, чтобы конфликт на Украине продолжался. Мы в этом убедились при голосовании за выделение нового пакета помощи Украине в размере 61 миллиарда. Это было сделано как раз для продления конфликта", – считает политолог.
При этом украинская элита все чаще стала заговаривать о переговорах, поскольку поражения ВСУ на линии боевого соприкосновения становятся всем очевидны.
"Морально-психологическое состояние военнослужащих Украины чрезвычайно упадническое, а соответственно, и в обществе витает недоверие к нынешней власти, к идеям, за которые люди должны идти воевать. Все это в совокупности приводит к необходимости искать формы и методы урегулирования этого конфликта не силовым путем", – подчеркнул эксперт.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому блогеру Гуго Траверу заявил, что украинская сторона готовит документ "о разрешении всех вопросов", который будет представлен России в "правильное время".
Впервые о возможности переговоров украинский лидер заговорил в конце марта интервью телеканалу CBS News. Он заявил, что переговоры станут возможны после выхода ВСУ на границы 2022 года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на эти слова ответил, что с начала спецоперации на Украине в 2022 году геополитическая ситуация изменилась, и Украине придется учитывать новые границы РФ.
Глава российского МИДа Сергей Лавров, комментируя такие инициативы Зеленского, сказал, что Россия не видит ни в Киеве, ни на Западе желания честно вести переговоры для урегулирования этого конфликта.
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