https://crimea.ria.ru/20240422/strakh-pered-neizvestnostyu-zachem-budanov-prorochit-tyazheloe-vremya-dlya-vsu-1136747229.html

Страх перед неизвестностью: зачем Буданов* пророчит тяжелое время для ВСУ

Страх перед неизвестностью: зачем Буданов* пророчит тяжелое время для ВСУ - РИА Новости Крым, 22.04.2024

Страх перед неизвестностью: зачем Буданов* пророчит тяжелое время для ВСУ

Заявление главы военной разведки Украины Кирилла Буданова* по поводу грядущего еще более трудного для ВСУ положения оправданы, новый пакет американской помощи... РИА Новости Крым, 22.04.2024

2024-04-22T13:06

2024-04-22T13:06

2024-04-22T13:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Заявление главы военной разведки Украины Кирилла Буданова* по поводу грядущего еще более трудного для ВСУ положения оправданы, новый пакет американской помощи ситуацию не переломит, а только загонит Украину в еще большие долги. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.Украину с мая ждет трудная ситуация, заявил ранее Кирилл Буданов* в интервью BBC. По его словам, сложности на фронте возникнут, когда российская армия начнет наступление в Донбассе. По словам Леонкова, такого рода заявления должны показать, как Буданов* "изо всех сил работает". При этом эксперт заметил: опасения Буданова* по поводу приближения еще более трудного для ВСУ положения на фронтах вполне оправданы. Новый пакет помощи, который предоставляют США, в данном случае только продлит агонию ВСУ, остановить наступление российских войск невозможно, подчеркнул он."Согласно документу, Киеву выделят 61 миллиард долларов. Из этого пакета реально на закупку вооружений для ВСУ пойдет чуть больше миллиарда. Все остальные деньги будут вложены в военно-промышленный комплекс самих США, в военные операции Пентагона. То есть реальная помощь не такая огромная, но Украина должна будет вернуть все деньги, поскольку это "оформлено" в виде кредита", - напоминает военный эксперт.Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил о невозможности украинской армии к защите от нового наступления России. Киевский режим продолжает выпрашивать западную помощь, но уже осознал обреченность своего положения и неизбежность окончательного разгрома ВСУ, комментировал заявление Зеленского военный эксперт Александр Хроленко. * Внесен в список террористов и экстремистов.Читайте также на РИА Новости Крым:"Уж на сковородке": зачем Зеленский врет о ситуации на фронтеПоследний поход ВСУ и крах Украины: в Минобороны РФ сделали заявлениеРакеты ATACMS: на что рассчитывает Киев

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кирилл буданов*, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво, мнения, алексей леонков