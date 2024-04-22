Рейтинг@Mail.ru
Страх перед неизвестностью: зачем Буданов* пророчит тяжелое время для ВСУ - РИА Новости Крым, 22.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20240422/strakh-pered-neizvestnostyu-zachem-budanov-prorochit-tyazheloe-vremya-dlya-vsu-1136747229.html
Страх перед неизвестностью: зачем Буданов* пророчит тяжелое время для ВСУ
Страх перед неизвестностью: зачем Буданов* пророчит тяжелое время для ВСУ - РИА Новости Крым, 22.04.2024
Страх перед неизвестностью: зачем Буданов* пророчит тяжелое время для ВСУ
Заявление главы военной разведки Украины Кирилла Буданова* по поводу грядущего еще более трудного для ВСУ положения оправданы, новый пакет американской помощи... РИА Новости Крым, 22.04.2024
2024-04-22T13:06
2024-04-22T13:06
эксклюзивы риа новости крым
кирилл буданов*
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новости сво
мнения
алексей леонков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0d/1135628488_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_31d069237d5e6a44ed4717b208b15994.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Заявление главы военной разведки Украины Кирилла Буданова* по поводу грядущего еще более трудного для ВСУ положения оправданы, новый пакет американской помощи ситуацию не переломит, а только загонит Украину в еще большие долги. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.Украину с мая ждет трудная ситуация, заявил ранее Кирилл Буданов* в интервью BBC. По его словам, сложности на фронте возникнут, когда российская армия начнет наступление в Донбассе. По словам Леонкова, такого рода заявления должны показать, как Буданов* "изо всех сил работает". При этом эксперт заметил: опасения Буданова* по поводу приближения еще более трудного для ВСУ положения на фронтах вполне оправданы. Новый пакет помощи, который предоставляют США, в данном случае только продлит агонию ВСУ, остановить наступление российских войск невозможно, подчеркнул он."Согласно документу, Киеву выделят 61 миллиард долларов. Из этого пакета реально на закупку вооружений для ВСУ пойдет чуть больше миллиарда. Все остальные деньги будут вложены в военно-промышленный комплекс самих США, в военные операции Пентагона. То есть реальная помощь не такая огромная, но Украина должна будет вернуть все деньги, поскольку это "оформлено" в виде кредита", - напоминает военный эксперт.Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил о невозможности украинской армии к защите от нового наступления России. Киевский режим продолжает выпрашивать западную помощь, но уже осознал обреченность своего положения и неизбежность окончательного разгрома ВСУ, комментировал заявление Зеленского военный эксперт Александр Хроленко. * Внесен в список террористов и экстремистов.Читайте также на РИА Новости Крым:"Уж на сковородке": зачем Зеленский врет о ситуации на фронтеПоследний поход ВСУ и крах Украины: в Минобороны РФ сделали заявлениеРакеты ATACMS: на что рассчитывает Киев
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0d/1135628488_144:0:1280:852_1920x0_80_0_0_5b1dedd39dfce5ad086242584036987d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кирилл буданов*, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво, мнения, алексей леонков
Страх перед неизвестностью: зачем Буданов* пророчит тяжелое время для ВСУ

Слова Буданова* о тяжелых временах для ВСУ связаны со страхом перед неизвестностью

13:06 22.04.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдат ВСУ
Солдат ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Заявление главы военной разведки Украины Кирилла Буданова* по поводу грядущего еще более трудного для ВСУ положения оправданы, новый пакет американской помощи ситуацию не переломит, а только загонит Украину в еще большие долги. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.
Украину с мая ждет трудная ситуация, заявил ранее Кирилл Буданов* в интервью BBC. По его словам, сложности на фронте возникнут, когда российская армия начнет наступление в Донбассе.
По словам Леонкова, такого рода заявления должны показать, как Буданов* "изо всех сил работает".
"Но тут важно следующее: продолжается "игра в угадайку" - где Россия начнет наступать. Недавно они говорили, что Харьков будем брать, раньше, что Купянск, Красный Лиман. Такого рода "угадайки" дают подлинную оценку "тотальному преимуществу" космической разведки, которую предоставляют страны НАТО в пользование украинским подразделениям. На самом деле они до сих пор не понимают, откуда могут произойти наступательные действия армии России", - сказал Леонков.
При этом эксперт заметил: опасения Буданова* по поводу приближения еще более трудного для ВСУ положения на фронтах вполне оправданы. Новый пакет помощи, который предоставляют США, в данном случае только продлит агонию ВСУ, остановить наступление российских войск невозможно, подчеркнул он.
"Согласно документу, Киеву выделят 61 миллиард долларов. Из этого пакета реально на закупку вооружений для ВСУ пойдет чуть больше миллиарда. Все остальные деньги будут вложены в военно-промышленный комплекс самих США, в военные операции Пентагона. То есть реальная помощь не такая огромная, но Украина должна будет вернуть все деньги, поскольку это "оформлено" в виде кредита", - напоминает военный эксперт.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил о невозможности украинской армии к защите от нового наступления России. Киевский режим продолжает выпрашивать западную помощь, но уже осознал обреченность своего положения и неизбежность окончательного разгрома ВСУ, комментировал заявление Зеленского военный эксперт Александр Хроленко.
* Внесен в список террористов и экстремистов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Уж на сковородке": зачем Зеленский врет о ситуации на фронте
Последний поход ВСУ и крах Украины: в Минобороны РФ сделали заявление
Ракеты ATACMS: на что рассчитывает Киев
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКирилл Буданов*ВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииНовости СВОМненияАлексей Леонков
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:52Лучший период в истории: Лавров оценил отношения РФ и Китая
13:36В Донбассе освобожден еще один населенный пункт
13:13Россия ответит на размещение ядерного оружия США в Польше - Кремль
13:06Страх перед неизвестностью: зачем Буданов* пророчит тяжелое время для ВСУ
12:24В Севастополе шторм сдвинул причал: движение катеров приостановлено
12:08Вандалы повредили фонтан в центре Симферополя
11:53Ракеты ATACMS: на что рассчитывает Киев
11:41Туристка пострадала на тропе Голицына в Судаке
11:23Зачетку и студенческий переведут в электронный формат
11:03Двоим севастопольцам посмертно присвоено звание Герой России
10:41Крупный пожар в Воронеже: трое погибших
10:31Украину ждут проблемы на фронте в мае - признание Буданова*
10:12Особый режим ЕГЭ для выпускников ввели в Курской области
09:52США перестали верить в победу Киева - Володин о решении по активам РФ
09:31В Карачаевске расстреляли полицейский наряд - двое погибли
09:04Бегут с Украины: на границе ловят до десяти уклонистов в день
08:47В Севастополе без света останутся больше 50 улиц
08:21Крымский мост открыли для проезда транспорта
08:16Движение по Крымскому мосту перекрыто
08:05Мошенники придумали новую схему кражи аккаунтов в Telegram
Лента новостейМолния