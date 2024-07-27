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"Они могли бы спасти мир": в Крыму прошла акция-реквием по детям Донбасса - РИА Новости Крым, 27.07.2024
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"Они могли бы спасти мир": в Крыму прошла акция-реквием по детям Донбасса
"Они могли бы спасти мир": в Крыму прошла акция-реквием по детям Донбасса - РИА Новости Крым, 27.07.2024
"Они могли бы спасти мир": в Крыму прошла акция-реквием по детям Донбасса
Невинно убиенные дети Донбасса могли бы спасти мир – быть врачами, учителями, военными. Но киевский режим решил иначе и отнял у них будущее, лишил не только... РИА Новости Крым, 27.07.2024
2024-07-27T12:35
2024-07-27T12:52
донецкая народная республика (днр)
обстрелы всу
память
дети
симферополь
крым
новости крыма
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Невинно убиенные дети Донбасса могли бы спасти мир – быть врачами, учителями, военными. Но киевский режим решил иначе и отнял у них будущее, лишил не только детства, но и самой жизни. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сказала заместитель руководителя по социально-психологической работе Комитета семей воинов Отечества Лариса Бобрикова.В субботу, 27 июля, в День памяти детей – жертв войны в Донбассе, в Симферополе, как и в других российских регионах, прошла акция-реквием в ознаменование памяти о невинно погибших от военной агрессии киевского режима детях Донбасса, Новороссии и приграничных к зоне проведения СВО субъектов Российской Федерации.Участники акции-реквиема в Симферополе, в числе которых представители молодежных организаций, волонтеры, жители и гости крымской столицы, прочли имена погибших детей и их краткие истории, возложили цветы, чайные свечи и игрушки."Это очень важно сегодня. Ведь дети – это цветы нашей жизни. А дети Донбасса стали невинно убиенными. А ведь у них могло быть будущее. Они могли, например, спасти мир, быть врачами, военными. У них должно было быть будущее, но его забрали. У детей Донбасса забрали детство. Помните Библию и Вифлеемских младенцев? Так вот дети Донбасса – это невинно убиенные младенцы", - сказала она.По информации посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, более 300 детей погибли в Луганской и Донецкой Народных Республиках с 2014 года, об этом он заявил РИА Новости.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий написал в своем Telegram-канале, что и сегодня дети продолжают страдать от агрессии украинского режима и его кукловодов, продолжают умирать от натовского оружия. По его словам, каждая невинная жертва ненависти пособников киевского режима – это ангел, который дает силы сражаться дальше, чтобы искоренить нацизм.По мнению главы Крыма Сергея Аксенова, киевский режим убивает русских детей намеренно и сознательно, чтобы принести как можно больше горя и страданий в русские города и семьи. Но рано или поздно преступники ответят за свои злодеяния по закону и перед Богом. Ранее он также заявил, что в гибели детей от украинского террора повинны все, кто отдавал и исполнял преступные приказы: от рядовых ВСУ до президентов – как Украины, так и западных стран, поддерживающих Зеленского.Читайте также на РИА Новости Крым:Мир должен знать о преступлениях Киева в отношении детей – политологДесятая годовщина АТО: как начиналась гражданская война на УкраинеЗапад "не заметил" теракт на Крымском мосту и гибель мирных людей – МИД
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донецкая народная республика (днр), обстрелы всу, память, дети, симферополь, крым, новости крыма, общество
"Они могли бы спасти мир": в Крыму прошла акция-реквием по детям Донбасса

В Симферополе в День памяти детей – жертв войны в Донбассе прошла акция-реквием

12:35 27.07.2024 (обновлено: 12:52 27.07.2024)
 
© РИА Новости КрымВ Симферополе в День памяти детей – жертв войны в Донбасс прошла акция-реквием
В Симферополе в День памяти детей – жертв войны в Донбасс прошла акция-реквием - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Невинно убиенные дети Донбасса могли бы спасти мир – быть врачами, учителями, военными. Но киевский режим решил иначе и отнял у них будущее, лишил не только детства, но и самой жизни. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сказала заместитель руководителя по социально-психологической работе Комитета семей воинов Отечества Лариса Бобрикова.
В субботу, 27 июля, в День памяти детей – жертв войны в Донбассе, в Симферополе, как и в других российских регионах, прошла акция-реквием в ознаменование памяти о невинно погибших от военной агрессии киевского режима детях Донбасса, Новороссии и приграничных к зоне проведения СВО субъектов Российской Федерации.
"27 июня 2014 года 22 мирных жителя, их которых четверо – дети, погибли в результате обстрела Горловки. Это были первые жертвы киевского режима. В 2022 году указом главы Донецкой Народной Республики и учредили этот день - День памяти детей – жертв войны в Донбассе", - объяснила Бобрикова.
Участники акции-реквиема в Симферополе, в числе которых представители молодежных организаций, волонтеры, жители и гости крымской столицы, прочли имена погибших детей и их краткие истории, возложили цветы, чайные свечи и игрушки.
"Это очень важно сегодня. Ведь дети – это цветы нашей жизни. А дети Донбасса стали невинно убиенными. А ведь у них могло быть будущее. Они могли, например, спасти мир, быть врачами, военными. У них должно было быть будущее, но его забрали. У детей Донбасса забрали детство. Помните Библию и Вифлеемских младенцев? Так вот дети Донбасса – это невинно убиенные младенцы", - сказала она.
По информации посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, более 300 детей погибли в Луганской и Донецкой Народных Республиках с 2014 года, об этом он заявил РИА Новости.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий написал в своем Telegram-канале, что и сегодня дети продолжают страдать от агрессии украинского режима и его кукловодов, продолжают умирать от натовского оружия. По его словам, каждая невинная жертва ненависти пособников киевского режима – это ангел, который дает силы сражаться дальше, чтобы искоренить нацизм.
По мнению главы Крыма Сергея Аксенова, киевский режим убивает русских детей намеренно и сознательно, чтобы принести как можно больше горя и страданий в русские города и семьи. Но рано или поздно преступники ответят за свои злодеяния по закону и перед Богом. Ранее он также заявил, что в гибели детей от украинского террора повинны все, кто отдавал и исполнял преступные приказы: от рядовых ВСУ до президентов – как Украины, так и западных стран, поддерживающих Зеленского.
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Донецкая Народная Республика (ДНР)Обстрелы ВСУПамятьдетиСимферопольКрымНовости КрымаОбщество
 
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