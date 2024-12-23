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В России началась шестидневная рабочая неделя
В России началась шестидневная рабочая неделя - РИА Новости Крым, 23.12.2024
В России началась шестидневная рабочая неделя
Последняя в 2024 году шестидневная рабочая неделя началась в России и продлится до 28 декабря включительно. РИА Новости Крым, 23.12.2024
2024-12-23T06:46
2024-12-23T06:46
2024-12-23T06:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Последняя в 2024 году шестидневная рабочая неделя началась в России и продлится до 28 декабря включительно.В соответствии с постановлением правительства России, выходной день переносится с субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря.Благодаря этому россиян ждут длинные выходные - с 29 декабря по 8 января. 31 декабря стало выходным после переноса на этот день выходного с 7 января этого года.28 декабря при этом не будет сокращенным днем, поскольку его перенесли с полноценного рабочего дня 30 декабря. Однако работодатели сами могут принять решение и определить продолжительность рабочего дня.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будут отдыхать россияне в 2025 году - инфографикаКак по-настоящему отдохнуть во время отпуска – советы психологаНовогодние бронирования в Крыму выросли в два раза: чем удивят туриста
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работа, производственный календарь, россия, новости, общество, отдых
В России началась шестидневная рабочая неделя
В России рабочая неделя продлится до 28 декабря включительно
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Последняя в 2024 году шестидневная рабочая неделя началась в России и продлится до 28 декабря включительно.
В соответствии с постановлением правительства России, выходной день переносится с субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря.
Благодаря этому россиян ждут длинные выходные - с 29 декабря по 8 января. 31 декабря стало выходным после переноса на этот день выходного с 7 января этого года.
28 декабря при этом не будет сокращенным днем, поскольку его перенесли с полноценного рабочего дня 30 декабря. Однако работодатели сами могут принять решение и определить продолжительность рабочего дня.
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