https://crimea.ria.ru/20241223/v-rossii-nachalas-shestidnevnaya-rabochaya-nedelya-1142848671.html

В России началась шестидневная рабочая неделя

В России началась шестидневная рабочая неделя - РИА Новости Крым, 23.12.2024

В России началась шестидневная рабочая неделя

Последняя в 2024 году шестидневная рабочая неделя началась в России и продлится до 28 декабря включительно. РИА Новости Крым, 23.12.2024

2024-12-23T06:46

2024-12-23T06:46

2024-12-23T06:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Последняя в 2024 году шестидневная рабочая неделя началась в России и продлится до 28 декабря включительно.В соответствии с постановлением правительства России, выходной день переносится с субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря.Благодаря этому россиян ждут длинные выходные - с 29 декабря по 8 января. 31 декабря стало выходным после переноса на этот день выходного с 7 января этого года.28 декабря при этом не будет сокращенным днем, поскольку его перенесли с полноценного рабочего дня 30 декабря. Однако работодатели сами могут принять решение и определить продолжительность рабочего дня.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будут отдыхать россияне в 2025 году - инфографикаКак по-настоящему отдохнуть во время отпуска – советы психологаНовогодние бронирования в Крыму выросли в два раза: чем удивят туриста

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

работа, производственный календарь, россия, новости, общество, отдых