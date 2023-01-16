https://crimea.ria.ru/20230116/kak-po-nastoyaschemu-otdokhnut-vo-vremya-otpuska--sovety-psikhologa-1126344472.html

Как по-настоящему отдохнуть во время отпуска – советы психолога

Как по-настоящему отдохнуть во время отпуска – советы психолога - РИА Новости Крым, 16.01.2023

Как по-настоящему отдохнуть во время отпуска – советы психолога

Получить удовольствие от отпуска и по-настоящему отдохнуть за эти дни поможет планирование. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучила психолог... РИА Новости Крым, 16.01.2023

2023-01-16T08:27

2023-01-16T08:27

2023-01-16T07:22

радио "спутник в крыму"

общество

психология

отдых

работа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Получить удовольствие от отпуска и по-настоящему отдохнуть за эти дни поможет планирование. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучила психолог Екатерина Демурия и рекомендовала слушателям заранее составлять расписание своих каникул.По словам Демурии, люди часто жалуются на недостаток времени, которое можно было бы уделить отдыху, себе или семье. Вместе с тем, они почти всегда в курсе дел своих детей, родителей, мужей или жен, посвящая себя организации их жизни. Проблема кроется в том, что человек не умеет оставаться с собой наедине, считает она.Она напомнила, что отдых – это возможность исполнить желания и качественно провести время в одиночестве или близкими. Однако, как только предоставляется такая возможность, человек погружается в ожидания или планирует дела окружающих."Например, есть рабочий режим, впереди каникулы, праздничные дни. Хорошо, что я на этих праздниках хочу? Выспаться, повидаться наконец с родными, сходить в музей, кинотеатр, съездить к морю. Когда я внедряю свои "хочу", тогда я после отпуска отдохнувший, а не вымотанный и уставший, словно сколько бы дней не дай, будет мало, потому что я не знаю, что делать с собой, семьей и другими людьми в это время", - отметила специалист.Перед длительным отдыхом Демурия советует задать себе несколько вопросов: как я хочу себя чувствовать и какие эмоции испытывать после и, отталкиваясь от этого, планировать каникулы.Читайте также на РИА Новости Крым:Как легко влиться в работу после затяжных каникулПсихолог назвал 10 принципов свободного человекаКак легко проститься с новогодним бездельем

https://crimea.ria.ru/20221226/kogda-vygodnee-vsego-brat-otpusk--prostaya-instruktsiya-1126130962.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, психология, отдых, работа