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Как по-настоящему отдохнуть во время отпуска – советы психолога - РИА Новости Крым, 16.01.2023
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Как по-настоящему отдохнуть во время отпуска – советы психолога
Как по-настоящему отдохнуть во время отпуска – советы психолога - РИА Новости Крым, 16.01.2023
Как по-настоящему отдохнуть во время отпуска – советы психолога
Получить удовольствие от отпуска и по-настоящему отдохнуть за эти дни поможет планирование. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучила психолог... РИА Новости Крым, 16.01.2023
2023-01-16T08:27
2023-01-16T07:22
радио "спутник в крыму"
общество
психология
отдых
работа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Получить удовольствие от отпуска и по-настоящему отдохнуть за эти дни поможет планирование. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучила психолог Екатерина Демурия и рекомендовала слушателям заранее составлять расписание своих каникул.По словам Демурии, люди часто жалуются на недостаток времени, которое можно было бы уделить отдыху, себе или семье. Вместе с тем, они почти всегда в курсе дел своих детей, родителей, мужей или жен, посвящая себя организации их жизни. Проблема кроется в том, что человек не умеет оставаться с собой наедине, считает она.Она напомнила, что отдых – это возможность исполнить желания и качественно провести время в одиночестве или близкими. Однако, как только предоставляется такая возможность, человек погружается в ожидания или планирует дела окружающих."Например, есть рабочий режим, впереди каникулы, праздничные дни. Хорошо, что я на этих праздниках хочу? Выспаться, повидаться наконец с родными, сходить в музей, кинотеатр, съездить к морю. Когда я внедряю свои "хочу", тогда я после отпуска отдохнувший, а не вымотанный и уставший, словно сколько бы дней не дай, будет мало, потому что я не знаю, что делать с собой, семьей и другими людьми в это время", - отметила специалист.Перед длительным отдыхом Демурия советует задать себе несколько вопросов: как я хочу себя чувствовать и какие эмоции испытывать после и, отталкиваясь от этого, планировать каникулы.Читайте также на РИА Новости Крым:Как легко влиться в работу после затяжных каникулПсихолог назвал 10 принципов свободного человекаКак легко проститься с новогодним бездельем
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общество, психология, отдых, работа
Как по-настоящему отдохнуть во время отпуска – советы психолога

Психолог Демурия рассказала, как получить удовольствие от длительного отдыха

08:27 16.01.2023
 
© Фото: pixabay.comОтдых у бассейна
Отдых у бассейна
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Получить удовольствие от отпуска и по-настоящему отдохнуть за эти дни поможет планирование. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучила психолог Екатерина Демурия и рекомендовала слушателям заранее составлять расписание своих каникул.
По словам Демурии, люди часто жалуются на недостаток времени, которое можно было бы уделить отдыху, себе или семье. Вместе с тем, они почти всегда в курсе дел своих детей, родителей, мужей или жен, посвящая себя организации их жизни. Проблема кроется в том, что человек не умеет оставаться с собой наедине, считает она.

"Хорошо, всех организовали, у вас появилось свободное время, что будете делать вы? Такой вопрос я часто ставлю перед своими клиентами на консультации. И человек часто не знает, что делать. А когда он не знает, то начинает искать, к кому бы себя пристроить, кого бы еще организовать, только не себя", - рассказала психолог.

Она напомнила, что отдых – это возможность исполнить желания и качественно провести время в одиночестве или близкими. Однако, как только предоставляется такая возможность, человек погружается в ожидания или планирует дела окружающих.
"Например, есть рабочий режим, впереди каникулы, праздничные дни. Хорошо, что я на этих праздниках хочу? Выспаться, повидаться наконец с родными, сходить в музей, кинотеатр, съездить к морю. Когда я внедряю свои "хочу", тогда я после отпуска отдохнувший, а не вымотанный и уставший, словно сколько бы дней не дай, будет мало, потому что я не знаю, что делать с собой, семьей и другими людьми в это время", - отметила специалист.
Перед длительным отдыхом Демурия советует задать себе несколько вопросов: как я хочу себя чувствовать и какие эмоции испытывать после и, отталкиваясь от этого, планировать каникулы.
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