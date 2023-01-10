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Как легко влиться в работу после затяжных каникул - РИА Новости Крым, 10.01.2023
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Как легко влиться в работу после затяжных каникул
Как легко влиться в работу после затяжных каникул - РИА Новости Крым, 10.01.2023
Как легко влиться в работу после затяжных каникул
Первую рабочую неделю нового года стоит посвятить постановке целей и решению плановых задач. Это позволит настроиться на привычный жизненный ритм и не выгореть... РИА Новости Крым, 10.01.2023
2023-01-10T07:21
2023-01-10T07:21
радио "спутник в крыму"
психология
новый год 2023
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Первую рабочую неделю нового года стоит посвятить постановке целей и решению плановых задач. Это позволит настроиться на привычный жизненный ритм и не выгореть после длительного отдыха. Такой совет в эфире радио "Спутник в Крыму" дала психолог Екатерина Демурия."Нужно понять, что важно сделать сейчас, а остальное постараться отложить. Сначала мы перестраивались на отдых, здорово, если удалось выспаться и отдохнуть за эти 10 дней. Ведь эта предновогодняя гонка тоже выматывает. Поэтому сейчас важно перестроиться обратно, не торопимся, не нужно себя гнать в первый рабочий день и пытаться свернуть горы", — считает Демурия.По мнению эксперта, сейчас важно задуматься о своих желаниях и сосредоточиться на планировании – на неделю, месяц или даже год.Зафиксировав планы на бумаге, у человека больше шансов не сойти с маршрута и скорректировать свои цели на начальном этапе. Кроме того, записывая свои мысли и мечты, можно развивать их, делая более реальными и достижимыми, нежели оставив их в уме."Голова – хорошо, но важно куда-то выгружать все, что в ней находится, чтобы не испытывать опустошения из-за забытых и невыполненных задач. В том числе, письмо активирует мозговую деятельность, а это профилактика заболеваний, которые влияют на нашу речь, память и психику", — заключила психолог.Ранее психолог Долгов назвал 10 принципов свободного человека.
https://crimea.ria.ru/20230103/psikhologi-obyasnili-prichinu-semeynykh-ssor-v-period-zatyazhnykh-vykhodnykh-1126243889.html
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психология, новый год 2023, общество, новости
Как легко влиться в работу после затяжных каникул

Психолог Демурия рассказала с чего начать первую после праздников рабочую неделю

07:21 10.01.2023
 
© Фото: pixabay.comУдаленная работа
Удаленная работа
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Первую рабочую неделю нового года стоит посвятить постановке целей и решению плановых задач. Это позволит настроиться на привычный жизненный ритм и не выгореть после длительного отдыха. Такой совет в эфире радио "Спутник в Крыму" дала психолог Екатерина Демурия.
"Нужно понять, что важно сделать сейчас, а остальное постараться отложить. Сначала мы перестраивались на отдых, здорово, если удалось выспаться и отдохнуть за эти 10 дней. Ведь эта предновогодняя гонка тоже выматывает. Поэтому сейчас важно перестроиться обратно, не торопимся, не нужно себя гнать в первый рабочий день и пытаться свернуть горы", — считает Демурия.
По мнению эксперта, сейчас важно задуматься о своих желаниях и сосредоточиться на планировании – на неделю, месяц или даже год.

"Это наш маршрут, который позволяет сфокусироваться, собраться, понять, что является для нас ценным, вдохновляет и помогает по утрам подниматься с кровати", — отметила она и рекомендовала использовать письменные практики.

Зафиксировав планы на бумаге, у человека больше шансов не сойти с маршрута и скорректировать свои цели на начальном этапе. Кроме того, записывая свои мысли и мечты, можно развивать их, делая более реальными и достижимыми, нежели оставив их в уме.
"Голова – хорошо, но важно куда-то выгружать все, что в ней находится, чтобы не испытывать опустошения из-за забытых и невыполненных задач. В том числе, письмо активирует мозговую деятельность, а это профилактика заболеваний, которые влияют на нашу речь, память и психику", — заключила психолог.
Ранее психолог Долгов назвал 10 принципов свободного человека.
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