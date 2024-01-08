https://crimea.ria.ru/20240108/kak-legko-vlitsya-v-rabotu-posle-zatyazhnykh-kanikul-1126311504.html

Не нужно гонки: психолог о начале рабочей недели после каникул

Не нужно гонки: психолог о начале рабочей недели после каникул - РИА Новости Крым, 08.01.2024

Не нужно гонки: психолог о начале рабочей недели после каникул

Первую рабочую неделю нового года стоит посвятить постановке целей и решению плановых задач. Это позволит настроиться на привычный жизненный ритм и не выгореть... РИА Новости Крым, 08.01.2024

2024-01-08T20:21

2024-01-08T20:21

2024-01-08T20:21

радио "спутник в крыму"

психология

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СИМФЕРОПОЛЬ, 08 янв – РИА Новости Крым. Первую рабочую неделю нового года стоит посвятить постановке целей и решению плановых задач. Это позволит настроиться на привычный жизненный ритм и не выгореть после длительного отдыха. Такой совет в эфире радио "Спутник в Крыму" дала психолог Екатерина Демурия."Нужно понять, что важно сделать сейчас, а остальное постараться отложить. Сначала мы перестраивались на отдых, здорово, если удалось выспаться и отдохнуть за эти 10 дней. Ведь эта предновогодняя гонка тоже выматывает. Поэтому сейчас важно перестроиться обратно, не торопимся, не нужно себя гнать в первый рабочий день и пытаться свернуть горы", — считает Демурия.По мнению эксперта, сейчас важно задуматься о своих желаниях и сосредоточиться на планировании – на неделю, месяц или даже год.Зафиксировав планы на бумаге, у человека больше шансов не сойти с маршрута и скорректировать свои цели на начальном этапе. Кроме того, записывая свои мысли и мечты, можно развивать их, делая более реальными и достижимыми, нежели оставив их в уме."Голова – хорошо, но важно куда-то выгружать все, что в ней находится, чтобы не испытывать опустошения из-за забытых и невыполненных задач. В том числе, письмо активирует мозговую деятельность, а это профилактика заболеваний, которые влияют на нашу речь, память и психику", — заключила психолог.Ранее психолог Долгов назвал 10 принципов свободного человека.

https://crimea.ria.ru/20230103/psikhologi-obyasnili-prichinu-semeynykh-ssor-v-period-zatyazhnykh-vykhodnykh-1126243889.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

психология, новый год 2023, общество, новости, совет эксперта, крым