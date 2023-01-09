https://crimea.ria.ru/20230109/psikholog-nazval-10-printsipov-svobodnogo-cheloveka-1126205053.html

Психолог назвал 10 принципов свободного человека

Психолог назвал 10 принципов свободного человека - РИА Новости Крым, 09.01.2023

Психолог назвал 10 принципов свободного человека

Свободный в своем выборе и независимый от оценок окружающих человек неудобен для общества, поэтому с детства людям навязывают стандартны определенного... РИА Новости Крым, 09.01.2023

2023-01-09T07:03

2023-01-09T07:03

2023-01-09T07:03

мнения

общество

психология

денис долгов

совет эксперта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111588/59/1115885980_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_df3649b6cca2fc86471dce4e0c6cb286.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Свободный в своем выборе и независимый от оценок окружающих человек неудобен для общества, поэтому с детства людям навязывают стандартны определенного поведения. Такое мнение в беседе с изданием "Доктор Питер" озвучил клинический психолог, гипнолог, кандидат медицинских наук Денис Долгов.По словам специалиста, единственная настоящая обязанность в жизни каждого человека – соблюдение законов, остальное является его свободным выбором. Психология учит быть независимым от внешнего влияния и оценок, самостоятельно принимать решения и нести ответственность за них, однако избавиться от таких установок сложно, ведь они навязываются с детства.Психолог перечислил принципы свободного человека, которые зачастую оспариваются в социуме.Так, по мнению Долгова, человек имеет право менять мнение в течение жизни и самостоятельно оценивать свое поведение, мысли и эмоции, не прибегая к опыту более мудрых и авторитетных товарищей; не объяснять свои поступки и не отчитываться за них перед другими. Также человек самостоятельно решает нести или не нести ответственность за других людей и выполнять какие-либо обязательства перед ними, независимо от социальных ролей.Кроме того, свободный человек может не знать чего-то, принимать нелогичные решения, не понимать других людей и, не стыдясь, признаваться в этом, а также не нуждаться в одобрении и любви окружающих."Наконец, свободный человек имеет полное право сказать "мне это неинтересно". Он не думает, что должен эмоционально воспринимать все происходящее в мире", - заключил Долгов.Ранее психолог Екатерина Демурия научила побеждать страхи.Читайте также на РИА Новости Крым:Как легко проститься с новогодним бездельемПсихологи объяснили причину семейных ссор в период затяжных выходныхБояться – нормально: как принять и победить свои страхи

https://crimea.ria.ru/20220729/kak-rossiyane-predpochitayut-provodit-svobodnoe-vremya-1123990470.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, общество, психология, денис долгов, совет эксперта