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Психолог назвал 10 принципов свободного человека - РИА Новости Крым, 09.01.2023
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Психолог назвал 10 принципов свободного человека
Психолог назвал 10 принципов свободного человека - РИА Новости Крым, 09.01.2023
Психолог назвал 10 принципов свободного человека
Свободный в своем выборе и независимый от оценок окружающих человек неудобен для общества, поэтому с детства людям навязывают стандартны определенного... РИА Новости Крым, 09.01.2023
2023-01-09T07:03
2023-01-09T07:03
мнения
общество
психология
денис долгов
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Свободный в своем выборе и независимый от оценок окружающих человек неудобен для общества, поэтому с детства людям навязывают стандартны определенного поведения. Такое мнение в беседе с изданием "Доктор Питер" озвучил клинический психолог, гипнолог, кандидат медицинских наук Денис Долгов.По словам специалиста, единственная настоящая обязанность в жизни каждого человека – соблюдение законов, остальное является его свободным выбором. Психология учит быть независимым от внешнего влияния и оценок, самостоятельно принимать решения и нести ответственность за них, однако избавиться от таких установок сложно, ведь они навязываются с детства.Психолог перечислил принципы свободного человека, которые зачастую оспариваются в социуме.Так, по мнению Долгова, человек имеет право менять мнение в течение жизни и самостоятельно оценивать свое поведение, мысли и эмоции, не прибегая к опыту более мудрых и авторитетных товарищей; не объяснять свои поступки и не отчитываться за них перед другими. Также человек самостоятельно решает нести или не нести ответственность за других людей и выполнять какие-либо обязательства перед ними, независимо от социальных ролей.Кроме того, свободный человек может не знать чего-то, принимать нелогичные решения, не понимать других людей и, не стыдясь, признаваться в этом, а также не нуждаться в одобрении и любви окружающих."Наконец, свободный человек имеет полное право сказать "мне это неинтересно". Он не думает, что должен эмоционально воспринимать все происходящее в мире", - заключил Долгов.Ранее психолог Екатерина Демурия научила побеждать страхи.Читайте также на РИА Новости Крым:Как легко проститься с новогодним бездельемПсихологи объяснили причину семейных ссор в период затяжных выходныхБояться – нормально: как принять и победить свои страхи
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мнения, общество, психология, денис долгов, совет эксперта
Психолог назвал 10 принципов свободного человека

Психолог Долгов перечислил принципы свободного человека

07:03 09.01.2023
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь в Крыму
Повседневная жизнь в Крыму - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Свободный в своем выборе и независимый от оценок окружающих человек неудобен для общества, поэтому с детства людям навязывают стандартны определенного поведения. Такое мнение в беседе с изданием "Доктор Питер" озвучил клинический психолог, гипнолог, кандидат медицинских наук Денис Долгов.
По словам специалиста, единственная настоящая обязанность в жизни каждого человека – соблюдение законов, остальное является его свободным выбором. Психология учит быть независимым от внешнего влияния и оценок, самостоятельно принимать решения и нести ответственность за них, однако избавиться от таких установок сложно, ведь они навязываются с детства.
Психолог перечислил принципы свободного человека, которые зачастую оспариваются в социуме.
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Так, по мнению Долгова, человек имеет право менять мнение в течение жизни и самостоятельно оценивать свое поведение, мысли и эмоции, не прибегая к опыту более мудрых и авторитетных товарищей; не объяснять свои поступки и не отчитываться за них перед другими. Также человек самостоятельно решает нести или не нести ответственность за других людей и выполнять какие-либо обязательства перед ними, независимо от социальных ролей.
"Точно так же вы имеете право и на ошибку: все иногда могут сделать что-то не так и потом нести за это ответственность. Предубеждение — полагать, будто ошибаться вам не положено, а если все-таки допустили оплошность, то нужно страдать от чувства вины", - отметил специалист.
Кроме того, свободный человек может не знать чего-то, принимать нелогичные решения, не понимать других людей и, не стыдясь, признаваться в этом, а также не нуждаться в одобрении и любви окружающих.
"Наконец, свободный человек имеет полное право сказать "мне это неинтересно". Он не думает, что должен эмоционально воспринимать все происходящее в мире", - заключил Долгов.
Ранее психолог Екатерина Демурия научила побеждать страхи.
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Заголовок открываемого материала
07:03Психолог назвал 10 принципов свободного человека
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